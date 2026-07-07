A régió és Európa fele a magyarokat irigyli: tudnak fogyasztani

A kiskereskedelmi forgalom jó közelítéssel mutatja az életszínvonal alakulását. Kijöttek az új magyar számok, és mivel ugyanakkor az Eurostat is összesítést közölt, szépen összehasonlítható, hol a derű, s hol a ború Európában. Esetünkben pillanatnyilag irigylendő helyzetünk nem politikai változáshoz köthető: az új kormány alatt ugyanaz folytatódik, ami elődje idejében elindult, és ez bizakodást kelthet a gazdaság egészének teljesítményét illetően is. Másutt kevésbé derűs a helyzet Európában.

Magyar fogyasztás: például Romániában megirígyelnék a dinamikáját, náluk visszaesés van Fotó: NurPhoto via AFP

A kiskereskedelmi forgalomról tudni kell, hogy ezek a havonta közölt számok mindenütt nagyon változékonyak, ugrálóak. A magyarok esetében most is több érdekes egyedi tényező vezetett a májusra kimutatott szép növekedéshez. Ha azonban több hónap számait hasonlítjuk össze más országokéval, abból már elég jó képet nyerhetünk. Európai összehasonlításban összefoglalóan elmondható: a magyarok szépen vásárolgatnak.

A magyar fogyasztás dinamikáját ők csak megirígyelhetik: akik nem jutnak ötről hatra

Nézzük meg először, Európában, illetve a régióban hol borúsak a tekintetek. Ilyen hely bőven van, az európai gazdaság nincsen jó bőrben, alig akar növekedni, pedig egyes országok erősen kiköltekeztek a gazdasági sokkok sorozatát hozó 2020-as években, és ennek az árát háztartásaik fizetik meg, most.

A legszembeszökőbb példa épp a régiónkban van.

Miközben az EU egészében átlagosan 1,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelemi volumen tavaly májushoz képest – Magyarországon 4,9-cel –,

a már egy éve megszorításokkal küszködő Románia rendre az unió legcsúfabb számaival jön elő. Májusban 4 százalékkal vásároltak kevesebbet Romániában, mint egy éve, igaz az elmúlt hónapokban ennél még rosszabb éves mutatóik is voltak: februárban még mínusz 7,1 százaléknál tartottak – összesít az Eurostat.

Ugyancsak költségvetésével bajlódik Ausztria és Szlovákia, az előző esetében a nulla körül táncol az egy évvel korábbihoz hasonlított fogyasztás, a szlovákok azonban kicsit megkönnyebbülhettek, mert fél év alatt már másodszor produkáltak nem mínuszos mutatót, májusban 1,5 százalékos növekedéssel.