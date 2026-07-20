Ezt nem láttuk jönni: újabb gyásznap lesz a németeknél Magyarország miatt – hosszasan sorolják az okokat, olyan dolgot tudunk, amit kevesen Európában

A Budapesttől mintegy 80 kilométerre délkeletre fekvő Kecskeméten már jelenleg is készül az A-osztály és a GLB szabadidő-autó, a következő években pedig az elektromos C-osztály gyártása is itt indulhat el. A beruházás részeként új karosszéria- és összeszerelő csarnokok, fényezőüzem és akkumulátor-összeszerelő részleg épült. A gyár éves kapacitása így akár 400 ezer járműre emelkedhet, ami a Mercedes legnagyobb európai üzemévé teheti a kecskeméti telephelyet. A Badische Zeitung összeállításában hangsúlyozza, hogy a német autóipari vállalat döntése mögött tudatost stratégia áll.

A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem az utolsó lépés, a német gyártó bővítené Németországon kívüli gyártási arányát

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Mercedes tovább növelné Németországon kívüli termelési arányát

Magyarországn ennek a stratégiának lehet fontos terepe. Ola Källenius vezérigazgató célja, hogy az alacsonyabb költségű európai országok részesedése a Mercedes termelésében 15 százalékról 30 százalékra nőjön.

Ezzel párhuzamosan a németországi gyártókapacitás csökken.

A vállalat szerint a magyarországi termelési költségek körülbelül 70 százalékkal alacsonyabbak a németországi szintnél. Az autóipari szakértők ezt reálisnak tartják, és rámutatnak: Németországban a világ legmagasabb autóipari gyártási költségei közé tartoznak a bérek és az egyéb működési kiadások. Magyarország ugyanakkor nemcsak az alacsonyabb munkaerőköltséggel vonzza a gyártókat, hanem állami támogatásokkal, gyorsabb engedélyezési eljárásokkal és infrastruktúra-fejlesztésekkel is.

1200 robot dolgozik a kecskeméti Mercedes-gyárban Átadták hétfőn a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyárát, ahol ezzel párhuzamosan megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása is. A Világgazdaság az ünnepséget követően bejárhatta az új üzemegységeket, ahol Patrick Walz, a Mercedes-Benz AG vezető projektmenedzsere, a kecskeméti gyárbővítési projekt vezetője mutatta be a beruházás legfontosabb műszaki, logisztikai és fenntarthatósági fejlesztéseit – a részletekről összeállításunkban olvashat.

Nem a Mercedes az egyetlen nagy német gyártó, melynek egyre fontosabbá válik a magyarorszái gyártási helyszín:

Debrecenben a BMW mintegy 2 milliárd euróból épített új, kifejezetten elektromos autók gyártására tervezett üzemet, ahol az iX3 gyártása indul.

Nyugat-Magyarországon az Audi győri gyára továbbra is kulcsszerepet játszik a Volkswagen-csoport ellátásában: itt készül többek között a Q3, egy Cupra-modell, valamint évente közel 1,6 millió belső égésű és elektromos hajtáslánc.

A nagy autógyárak körül jelentős német beszállítói hálózat is kiépült. A Bosch elektromosautó-alkatrészeket gyárt Magyarországon, Budapesten működik a vállalat legnagyobb európai fejlesztőközpontja. A ZF váltókat és elektromos tengelyeket készít, míg az Aumovio mesterségesintelligencia-fejlesztő központot tart fenn a fővárosban.