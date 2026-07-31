Mercosur-hatás: már egy hónap is elég volt a látványos változáshoz – dől a dél-amerikai agrárimport az unióba

Az Európai Unió agrár-élelmiszeripari külkereskedelmi többlete 2026 januárja és májusa között elérte a 19,4 milliárd eurót, egymilliárd euróval meghaladva az előző év azonos időszakának eredményét. Ez önmagában az uniós agrár- és élelmiszeripar ellenálló képességét mutatja, a mérleg két oldalát külön vizsgálva azonban már jóval összetettebb a kép. A négyhavi adatban már szerepel egy havi Mercosur-hatás is.

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Az uniós kivitel értéke ugyanis éves összevetésben 3 százalékkal, hárommilliárd euróval 96,9 milliárd euróra csökkent. Az import ennél nagyobb mértékben, 5 százalékkal, azaz 4,1 milliárd euróval 77,5 milliárd euróra esett vissza. A kereskedelmi többlet tehát azért nőtt, mert az EU külső beszerzései gyorsabban zsugorodtak, mint a kivitele.

A májusi adatok sem jeleznek egyértelmű fordulatot. Az export 19,3 milliárd eurót ért el, ami az áprilisi szintnél 5, az egy évvel korábbinál pedig 4 százalékkal alacsonyabb. Az import 15,4 milliárd euróra mérséklődött, havi alapon 7, éves összevetésben pedig 10 százalékkal. A májusi havi külkereskedelmi többlet így 3,9 milliárd euró volt – derül ki az Európai Bizottság július 30-án közzétett jelentéséből.

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Az importoldalon is erősen eltérő irányú folyamatok láthatók. Az Argentínából érkező behozatal 10 százalékkal, 220 millió euróval emelkedett, elsősorban a napraforgómag nagyobb forgalma miatt. A vietnámi import 9 százalékkal, 213 millió euróval nőtt, amit a kávé mennyiségi bővülése hajtott.

A gyümölcs- és diófélék behozatala 465 millió euróval, 4 százalékkal emelkedett. Ennél is látványosabban, 28 százalékkal, 330 millió euróval nőtt a marha- és borjúhús importértéke. Ez arra utal, hogy miközben az EU teljes agrárimportja csökkent, egyes érzékeny

állattenyésztési

és kertészeti

termékcsoportokban tovább erősödött a külső verseny.

Az EU–Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák, miközben a bizottsági külkereskedelmi jelentés a január–májusi időszakot fogja át. Vagyis az öthavi adatsorból mindössze egyetlen hónap esik a megállapodás hatálya alá, de mint látható, már ez is elegendő volt, hogy a változások jól láthatóak legyenek.