Már repedezik az EU–Mercosur alku: az évi harmincmillió marhát levágó brazil cég feladta klímavédelmi céljait

A világ legnagyobb húsipari vállalata, a brazil JBS felhagyott azzal a 2021-ben meghirdetett céljával, hogy 2040-re a teljes értékláncában elérje a nettó nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A vállalat a jövőben elsősorban a saját üzemeinek, energiafelhasználásának és közvetlen működésének kibocsátására összpontosít. A változás azért különösen jelentős, mert a húsipar környezeti terhelésének döntő része nem a vágóhidakon és a feldolgozóüzemekben, hanem az állattartásban, a takarmánytermelésben, a földhasználatban és a szállításban keletkezik.

a Mercosur-országokban termelt áru mögött nem feltétlenül állnak az uniós gazdák által kötelezően benartandó követelmények. A Mercosur megállapodás miatt, ez versenyhátrányt okoz az közösségen belüli termelőknek Fotó: NurPhoto via AFP

A JBS közvetlen, úgynevezett Scope 1 és Scope 2 kibocsátásai a teljes klímalábnyomának mindössze néhány százalékát jelentik. A társaság ezek intenzitását 2030-ig 30, 2050-ig pedig 70 százalékkal kívánja csökkenteni a 2019-es szinthez képest.

A JBS szerint a beszállítói hálózat több százezer, egymástól független gazdaságot, több tízmillió hektárt és számos országot fog át, ezért az egységes méréshez szükséges adatok és módszerek még nem állnak rendelkezésre. A vállalat ugyanakkor azt állítja, hogy folytatja a felelős beszerzéshez és az erdőirtási kockázatok feltárásához kapcsolódó programjait.

A visszalépés azonban rosszkor érkezett az európai piacai szempontjából. Az EU és a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti kereskedelmi megállapodást 2026. május 1-jétől ideiglenesen alkalmazzák. Az egyezmény egyik legvitatottabb része éppen a marhahús, a baromfihús, a cukor, az etanol, a méz és a rizs kedvezményes piacra jutása.

Mercosur: nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak a termelőkre

Az európai agrárszervezetek legfontosabb kifogása kezdettől az volt, hogy az uniós gazdálkodóknak szigorú klíma-, állatjóléti, növényvédelmi és nyomonkövetési előírásokat kell betartaniuk, miközben a Mercosur-országokban termelt áru mögött nem feltétlenül állnak ugyanezek a követelmények.

A JBS döntése ezt az érvet erősíti. A cég üzemeiben mérhető kibocsátás csökkentése nem ad teljes választ arra, hogy az állatok milyen gazdaságból érkeztek, a legelőterület kialakítása összefüggött-e erdőirtással, illetve mekkora metánkibocsátás és takarmánytermelési környezeti teher kapcsolódik a húshoz.