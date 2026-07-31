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marhahús
mezőgazdaság
Mercosur
állattartás

Már repedezik az EU–Mercosur alku: az évi harmincmillió marhát levágó brazil cég feladta klímavédelmi céljait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alig három hónap telt el az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazása óta, máris éles viták alakultak ki az eltérő termelési, környezetvédelmi és állategészségügyi követelmények miatt. A brazil húsóriás, a JBS klímavállalásának visszavágása pedig azt üzeni: az olcsóbb dél-amerikai import mögött álló teljes ellátási lánc fenntarthatósága továbbra sem garantálható, ráadásul az egyik indok szerint, azért, mert nem látják át teljessen a több százezer beszállító tevékenységét.
Dénes Zoltán
2026.07.31, 18:26

A világ legnagyobb húsipari vállalata, a brazil JBS felhagyott azzal a 2021-ben meghirdetett céljával, hogy 2040-re a teljes értékláncában elérje a nettó nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A vállalat a jövőben elsősorban a saját üzemeinek, energiafelhasználásának és közvetlen működésének kibocsátására összpontosít. A változás azért különösen jelentős, mert a húsipar környezeti terhelésének döntő része nem a vágóhidakon és a feldolgozóüzemekben, hanem az állattartásban, a takarmánytermelésben, a földhasználatban és a szállításban keletkezik. 

Mercosur, brazil marha, marhahús, szarvasmarha, JBS
a Mercosur-országokban termelt áru mögött nem feltétlenül állnak az uniós gazdák által kötelezően benartandó követelmények. A Mercosur megállapodás miatt, ez versenyhátrányt okoz az közösségen belüli termelőknek Fotó: NurPhoto via AFP

A JBS közvetlen, úgynevezett Scope 1 és Scope 2 kibocsátásai a teljes klímalábnyomának mindössze néhány százalékát jelentik. A társaság ezek intenzitását 2030-ig 30, 2050-ig pedig 70 százalékkal kívánja csökkenteni a 2019-es szinthez képest.

A JBS szerint a beszállítói hálózat több százezer, egymástól független gazdaságot, több tízmillió hektárt és számos országot fog át, ezért az egységes méréshez szükséges adatok és módszerek még nem állnak rendelkezésre. A vállalat ugyanakkor azt állítja, hogy folytatja a felelős beszerzéshez és az erdőirtási kockázatok feltárásához kapcsolódó programjait.

A visszalépés azonban rosszkor érkezett az európai piacai szempontjából. Az EU és a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti kereskedelmi megállapodást 2026. május 1-jétől ideiglenesen alkalmazzák. Az egyezmény egyik legvitatottabb része éppen a marhahús, a baromfihús, a cukor, az etanol, a méz és a rizs kedvezményes piacra jutása.

Mercosur: nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak a termelőkre

Az európai agrárszervezetek legfontosabb kifogása kezdettől az volt, hogy az uniós gazdálkodóknak szigorú klíma-, állatjóléti, növényvédelmi és nyomonkövetési előírásokat kell betartaniuk, miközben a Mercosur-országokban termelt áru mögött nem feltétlenül állnak ugyanezek a követelmények.

A JBS döntése ezt az érvet erősíti. A cég üzemeiben mérhető kibocsátás csökkentése nem ad teljes választ arra, hogy az állatok milyen gazdaságból érkeztek, a legelőterület kialakítása összefüggött-e erdőirtással, illetve mekkora metánkibocsátás és takarmánytermelési környezeti teher kapcsolódik a húshoz.

Ez piaci szempontból is kényes kérdés. Az uniós termelők költségeit növelő fenntarthatósági elvárások versenyhátránnyá válhatnak, ha a kereskedelmi nyitás olyan termékeket enged be kedvezményes vámmal, amelyek előállításánál a teljes ellátási lánc kibocsátását nem mérik vagy nem csökkentik összehasonlítható módon.

Máris kirobbant az első állategészségügyi vita

A májusi indulást követő első komoly konfliktus nem is a vámokról, hanem az antibiotikum-használatról alakult ki. Az Európai Unió kizárta Brazíliát azoknak az országoknak a jegyzékéből, amelyek megfelelnek az élelmiszer-termelő állatoknál alkalmazott antimikrobiális szerekre vonatkozó új követelményeknek.

Amennyiben Brazília nem igazolja a teljes megfelelést, 2026. szeptember 3-tól nem szállíthat az EU-ba többek között marhahúst, baromfihúst, tojást és élő állatot. Az uniós előírások tiltják az antibiotikumok hozamfokozó vagy növekedésserkentő alkalmazását, a brazil félnek pedig az állatok teljes élettartamára vonatkozóan kell bizonyítania a szabályok betartását.

Brazília meglepetésének adott hangot, és jelezte, hogy minden szükséges lépést megtesz a döntés visszafordítása érdekében. Az ügy megmutatta, hogy a kereskedelmi kedvezmények önmagukban nem oldják fel a két régió szabályozási rendszere közötti különbségeket. Reuters

Az árnyomás csak később válhat igazán láthatóvá

Három hónap alapján még nem lehet kijelenteni, hogy a Mercosur-import elárasztotta volna az uniós piacot. A vámkedvezményes mennyiségek fokozatosan épülnek fel, a kereskedelmi útvonalak és a beszállítói szerződések átalakulása pedig időt vesz igénybe.

A veszély elsősorban akkor jelentkezhet, ha az európai állattenyésztésben túlkínálat alakul ki, csökken a fogyasztás vagy megugranak a takarmány- és energiaköltségek. Ilyen helyzetben már viszonylag kis mennyiségű, olcsóbb import is erősítheti az árleszorító hatást, különösen a magasabb értékű marhahúsrészek, a baromfihús és az élelmiszeripari alapanyagok piacán.

Az EU ezért külön védzáradékot fogadott el. Érzékeny termékeknél már akkor vizsgálat indulhat, ha a behozatal legalább 5 százalékkal meghaladja az előző három év átlagát. A vizsgálatot négy hónapon belül kell lezárni, sürgős esetben pedig 21 nap alatt ideiglenes intézkedés vezethető be. Az Európai Unió Tanácsa

A papír mindent elmbír, a valódi kérdés ezért az, hogy a hatóságok időben avatkoznak-e be. Mire az importnövekedés kimutathatóvá válik és a súlyos piaci kár bizonyítható, a termelői árak már jelentősen csökkenhetnek - ez legalábbis jellemző volt eddig is az unió működésére.

Magyarországon több ágazat is veszélybe kerülhet

A magyar mezőgazdaság számára a közvetlen kockázat elsősorban a baromfi-, a marhahús-, a cukor-, az etanol- és közvetve a gabonapiacon jelentkezhet. Magyarország jelentős kukoricatermelő és bioetanol-előállító ország, ezért a dél-amerikai etanol és takarmány-alapanyagok fokozott versenye a hazai feldolgozóipar alapanyagigényét és árazását is befolyásolhatja.

A magyar baromfiágazat ugyancsak érzékeny az importárakra. 

Brazília nagyüzemi termelési háttere, alacsonyabb költségszintje és exportkapacitása miatt már a teljes vámkedvezményes mennyiség piacra kerülése előtt is nyomást gyakorolhat az európai szerződéses árakra.

A veszély tehát nem feltétlenül abban áll, hogy a dél-amerikai hús egyik napról a másikra kiszorítja a magyar termékeket az üzletekből. Nagyobb kockázat, hogy az olcsóbb import referenciaárrá válik az uniós feldolgozók és kereskedelmi láncok tárgyalásain, miközben a magyar gazdák költségeit továbbra is az uniós környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági követelmények határozzák meg.

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