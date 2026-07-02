Deviza
EUR/HUF355,75 +0,11% USD/HUF311,82 -0,19% GBP/HUF415,63 +0,21% CHF/HUF386,85 +0,23% PLN/HUF82,92 +0,15% RON/HUF68 +0,01% CZK/HUF14,69 +0,14% EUR/HUF355,75 +0,11% USD/HUF311,82 -0,19% GBP/HUF415,63 +0,21% CHF/HUF386,85 +0,23% PLN/HUF82,92 +0,15% RON/HUF68 +0,01% CZK/HUF14,69 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 293,43 +0,59% MTELEKOM2 632 +0,23% MOL3 754 +2,29% OTP46 000 +0,07% RICHTER12 120 0% OPUS359,5 +1,25% ANY7 790 +1,03% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 940 +6,88% BUMIX9 284,66 +1,26% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 988,54 +0,64% BUX140 293,43 +0,59% MTELEKOM2 632 +0,23% MOL3 754 +2,29% OTP46 000 +0,07% RICHTER12 120 0% OPUS359,5 +1,25% ANY7 790 +1,03% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 940 +6,88% BUMIX9 284,66 +1,26% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 988,54 +0,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
német gazdaság
adócsökkentés
szociális ellátás
Merz
munkaerőpiac
reformcsomag
nyugdíj
szja

Merz gigantikus reformcsomagot jelentett be: jön a 10 milliárd eurós adócsökkentés Németországban

Végre dűlőre jutott a német kormánykoalíció; átfogó reformtervezet nyújtanak be a törvényhozásnak. A nagy kérdés az, hogy Merz pakkja képes lesz-e visszafordítani a német gazdaság vergődését.
D. GY.
2026.07.02., 12:10

Friedrich Merz kancellár kormánykoalíciója megállapodott egy évi 10 milliárd eurós személyijövedelemadó-csökkentési csomagról, valamint a német munkaerőpiac megerősítését célzó intézkedésekről. A reformok célja a gazdasági növekedés újraindítása és a költségvetés stabilizálása.

Merz
Friedrich Merz német kancellár: nagy kérdés, hogy a kínkeservesen megszületett refomcsomag képes lesz-e megfordítani a német gazdaság vergődését / Fotó: AFP

A Merz vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) szerdán, a berlini Szövetségi Kancellárián tartott egyeztetésen állapodott meg a 34 pontos reformcsomagról, így a kormány tarthatja korábbi ígéretét, hogy a parlament jövő héten kezdődő nyári szünete előtt bemutatja átfogó reformtervét. 

Az állampolgárok döntéseket akarnak, nem belső vitákat

 – mondta Merz csütörtökön Berlinben, miután a kormánykoalíció többhetes vita után kompromisszumra jutott.

Teljes átalakítás jöhet, Merz szerint történelmi a reformcsomag

A megállapodás jogalkotási alapot teremt a német szociális ellátórendszer átfogó átalakításához. A koalíció célja, hogy megfordítsa a gazdasági növekedés lassulását és visszaszerezze a csökkenő társadalmi támogatottságot. Merz közölte: a német nyugdíjrendszer történelmi jelentőségű reformja még az év végéig elkészül. 

A kancellár szerint a személyijövedelemadó-csökkentés révén egy átlagos dolgozó család 2028-tól évente több mint 600 euróval fizet majd kevesebb adót. 

A most elfogadott csomag ugyanakkor visszafogottabb annál, mint amiről korábban a koalíciós vezetők tárgyaltak. Lars Klingbeil pénzügyminiszter eredeti javaslata akár 20 milliárd eurós adócsökkentést is tartalmazott volna az alacsony és közepes jövedelműek széles köre számára.

Átalakul a nyugdíjrendszer is

A koalíciós tárgyalások múlt héten kaptak új lendületet, amikor a pártok többsége támogatta a nyugdíjrendszer megerősítését célzó javaslatot, amely szerint a nyugdíjjárulékok egy részét piaci alapú befektetési alapba irányítanák. A konzervatívok és az SPD azonban egészen mostanáig nem tudtak megegyezni az alacsony és közepes jövedelműek adócsökkentésének mértékéről.

  • Az adócsökkentést a legmagasabb jövedelműek nagyobb adóterheléséből finanszíroznák. 
  • A tervezet szerint a 250 ezer euró vagy annál magasabb éves jövedelmeket 45 százalékos, 
  • a 280 ezer euró felettieket 47 százalékos személyi jövedelemadó terhelné.

A svéd modell a minta

A koalíció emellett előrelép a kötelező tőkefedezeti nyugdíjjárulék bevezetésében is. Az intézkedés évente legalább 30 milliárd eurót irányítana egy tőkepiaci befektetési alapba a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának erősítése érdekében. 

  • A svéd, az 1990-es években bevezetett modell alapján létrehozandó alap célja, hogy fokozatosan ellensúlyozza a nyugdíjak értékének évtizedek óta tartó csökkenését. 
  • Ennek részeként egy, a bruttó bérek 2 százalékának megfelelő kiegészítő nyugdíjjárulékot vezetnének be.

A pártok emellett kezelni kívánják az állami egészségbiztosítók finanszírozási hiányát is, amely az évtized végére várhatóan meghaladja a 40 milliárd eurót.

Kapcsolódó

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
620 cikk

 

6 perc
adócsökkentés

Merz gigantikus reformcsomagot jelentett be: jön a 10 milliárd eurós adócsökkentés Németországban

A nagy kérdés az, hogy Merz pakkja képes lesz-e visszafordítani a német gazdaság vergődését.
3 perc
egyeskocsi fuvarozás

Kiesett egy vasúti támogatás: nyakunkon a drámai következmények – Vitézy Dávid hallgat, az utolsó pillanat közelében vagyunk

A közlekedési és beruházási miniszter már kétszer is hibának nevezte a vasúti egyeskocsi-fuvarozás támogatásának megszüntetését, de még nem nyilatkozott annak folytatásáról. Támogatás nélkül elképesztő díjemeléssel kell számolni.
35 perc
magyar cégek

A nagy AI-sztori: kockás papírral nem lehet AI-forradalmat nyerni – nagyot bukhatnak a magyar cégek

Az AI már nem távoli technológiai ígéret, hanem olyan üzleti kérdés, amelyben a magyar cégeknek most kellene lépniük.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu