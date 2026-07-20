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földgáz

Ilyen nincs, Brüsszel belátta, hogy összeomlana a rendszer: felfüggesztette a szankciókat, ez Magyarországot is érinti

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Az Európai Bizottság enyhítene az EU egyik legszigorúbb klímavédelmi szabályozásán. Brüsszel három évre felfüggesztené a metánkibocsátási előírások megsértéséhez kapcsolódó büntetéseket.
VG
2026.07.20, 19:31
Frissítve: 2026.07.20, 19:49

Az Európai Bizottság három évre mentesítené az energiaipari vállalatokat a metánszabályok megsértéséhez kapcsolódó szankciók alól, miután hónapokon át tartó nyomás nehezedett Brüsszelre a legnagyobb földgáz- és LNG-exportőrök részéről. A javaslat egyszerre szolgálná az uniós energiabiztonságot és a földgázellátás stabilitását, miközben a környezetvédő szervezetek szerint veszélybe sodorhatja az EU klímacéljait.

A Rász Laffan létesítmény egyik LNG-terminálja metán
Enyhítene saját metánszabályain az Európai Unió, miután az Egyesült Államok, Katar és más nagy exportőrök szerint a jelenlegi előírások veszélyeztethetik az európai energiaellátást / Fotó: Wikipedia Commons

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az uniós metánszabályok megsértéséhez kapcsolódó szankciókat 2028-ig ne alkalmazzák teljes körűen, vagyis hároméves átmeneti időszakot kapjanak az energiaipari szereplők. 

A büntetések eredetileg 2027-től léptek volna életbe az új szabályozás részeként.

Az Európai Unió 2024-ben fogadta el első átfogó metánszabályozását, amely kötelező mérési, jelentési és ellenőrzési rendszert vezetett be az energiaágazatban. A cél a szén-dioxidnál rövid távon jóval erősebb üvegházhatású metán kibocsátásának csökkentése volt.

A most közzétett bizottsági ajánlás azonban nem vezet be új jogi kötelezettségeket. Ehelyett önkéntesen alkalmazható szerződéses mintaklauzulákat tett közzé, amelyek segítségével az olaj-, földgáz-, LNG- és szénimportőrök úgy alakíthatják szerződéseiket, hogy megfeleljenek az uniós előírásoknak. A Bizottság szerint ez nagyobb jogbiztonságot és kiszámíthatóbb keretet biztosíthat az energiaimport számára.

Eredményes volt a metánlobbi

A változtatást hónapokon át tartó intenzív lobbitevékenység előzte meg. Az Egyesült Államok, Katar, Algéria és Nigéria egyaránt arra figyelmeztette Brüsszelt, hogy a túl szigorú adminisztratív követelmények veszélyeztethetik az Európai Unió energiaellátását és visszafoghatják az exportot.

Az iparág szerint a Bizottság ezzel elismerte, hogy a jelenlegi szabályozás gyakorlati problémákat okozhat, ugyanakkor továbbra is elégtelennek tartják a javaslatot. Az olaj- és gázipari vállalatokat tömörítő nemzetközi szervezet szerint nem elegendőek a nem kötelező ajánlások, célzott jogszabály-módosításokra lenne szükség, hogy valódi jogbiztonságot kapjanak a piaci szereplők.

A környezetvédő szervezetek ezzel szemben attól tartanak, hogy a hároméves szankciómentesség aláássa a világ egyik legambiciózusabb metánkibocsátás-csökkentési programját. 

Szerintük az átmeneti mentesség különösen a magas metánkibocsátású földgázimportnak kedvezhet, miközben gyengíti a szabályozás visszatartó erejét.

A metánszabályozás körüli vita Magyarország számára is fontos, mivel az ország földgázellátása jelentős részben importra épül. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a magyar energiapiac számára kiemelt jelentőségű, hogy az Európai Unió szabályozása ne nehezítse indokolatlanul a földgáz- és LNG-beszerzéseket. A kérdés különösen aktuális annak fényében, hogy Európa továbbra is új beszerzési forrásokat keres az orosz energiahordozók részleges kiváltására, miközben az LNG szerepe folyamatosan növekszik.

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Alfred Stern, az OMV leköszönő vezérigazgatója a Bloombergnek nyilatkozva figyelmeztetett, hogy az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek. A szigorú importkorlátozások elriaszthatják a kulcsfontosságú LNG-szállítókat, ami a jelenlegi geopolitikai helyzetben ellátási zavarokhoz vezethet. A metánszabályozás körüli vita Magyarország számára is fontos, mivel az ország földgázellátása jelentős részben importra épül.

 

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