Ilyen nincs, Brüsszel belátta, hogy összeomlana a rendszer: felfüggesztette a szankciókat, ez Magyarországot is érinti
Az Európai Bizottság három évre mentesítené az energiaipari vállalatokat a metánszabályok megsértéséhez kapcsolódó szankciók alól, miután hónapokon át tartó nyomás nehezedett Brüsszelre a legnagyobb földgáz- és LNG-exportőrök részéről. A javaslat egyszerre szolgálná az uniós energiabiztonságot és a földgázellátás stabilitását, miközben a környezetvédő szervezetek szerint veszélybe sodorhatja az EU klímacéljait.
Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az uniós metánszabályok megsértéséhez kapcsolódó szankciókat 2028-ig ne alkalmazzák teljes körűen, vagyis hároméves átmeneti időszakot kapjanak az energiaipari szereplők.
A büntetések eredetileg 2027-től léptek volna életbe az új szabályozás részeként.
Az Európai Unió 2024-ben fogadta el első átfogó metánszabályozását, amely kötelező mérési, jelentési és ellenőrzési rendszert vezetett be az energiaágazatban. A cél a szén-dioxidnál rövid távon jóval erősebb üvegházhatású metán kibocsátásának csökkentése volt.
A most közzétett bizottsági ajánlás azonban nem vezet be új jogi kötelezettségeket. Ehelyett önkéntesen alkalmazható szerződéses mintaklauzulákat tett közzé, amelyek segítségével az olaj-, földgáz-, LNG- és szénimportőrök úgy alakíthatják szerződéseiket, hogy megfeleljenek az uniós előírásoknak. A Bizottság szerint ez nagyobb jogbiztonságot és kiszámíthatóbb keretet biztosíthat az energiaimport számára.
Eredményes volt a metánlobbi
A változtatást hónapokon át tartó intenzív lobbitevékenység előzte meg. Az Egyesült Államok, Katar, Algéria és Nigéria egyaránt arra figyelmeztette Brüsszelt, hogy a túl szigorú adminisztratív követelmények veszélyeztethetik az Európai Unió energiaellátását és visszafoghatják az exportot.
Az iparág szerint a Bizottság ezzel elismerte, hogy a jelenlegi szabályozás gyakorlati problémákat okozhat, ugyanakkor továbbra is elégtelennek tartják a javaslatot. Az olaj- és gázipari vállalatokat tömörítő nemzetközi szervezet szerint nem elegendőek a nem kötelező ajánlások, célzott jogszabály-módosításokra lenne szükség, hogy valódi jogbiztonságot kapjanak a piaci szereplők.
A környezetvédő szervezetek ezzel szemben attól tartanak, hogy a hároméves szankciómentesség aláássa a világ egyik legambiciózusabb metánkibocsátás-csökkentési programját.
Szerintük az átmeneti mentesség különösen a magas metánkibocsátású földgázimportnak kedvezhet, miközben gyengíti a szabályozás visszatartó erejét.
A metánszabályozás körüli vita Magyarország számára is fontos, mivel az ország földgázellátása jelentős részben importra épül. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a magyar energiapiac számára kiemelt jelentőségű, hogy az Európai Unió szabályozása ne nehezítse indokolatlanul a földgáz- és LNG-beszerzéseket. A kérdés különösen aktuális annak fényében, hogy Európa továbbra is új beszerzési forrásokat keres az orosz energiahordozók részleges kiváltására, miközben az LNG szerepe folyamatosan növekszik.
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Alfred Stern, az OMV leköszönő vezérigazgatója a Bloombergnek nyilatkozva figyelmeztetett, hogy az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek. A szigorú importkorlátozások elriaszthatják a kulcsfontosságú LNG-szállítókat, ami a jelenlegi geopolitikai helyzetben ellátási zavarokhoz vezethet. A metánszabályozás körüli vita Magyarország számára is fontos, mivel az ország földgázellátása jelentős részben importra épül.