Lemaradt a régiós élmezőnytől a magyar mezőgazdaság, az élelmiszerárak viszont megközelítették az uniós szintet

Az Európai Unióban 2024-ben 257,7 millió tonna gabonát és rizst takarítottak be, ami 5,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi mennyiségtől. A mezőgazdaság kibocsátása hosszabb távon is csökkenő pályán mozog: 2014-ben még rekordnak számító 307,9 millió tonnás termést értek el, vagyis tíz év alatt több mint 50 millió tonnával mérséklődött az uniós kibocsátás. A gabonaterület ugyanezen időszak alatt 9,5 százalékkal zsugorodott.

Uniós mezőgazdaság: tíz év alatt közel 10 százalékkal zsugorodott a gabonaterület Fotó: Mirkó István

Az Eurostat Key figures on Europe 2026 című kiadványa szerint Franciaország adta az uniós gabonatermés 20,8, Németország 15,2, Lengyelország pedig 13,3 százalékát. A szomszédos országok közül Románia 6,9 százalékos részesedéssel még bekerült az öt legnagyobb termelő közé, Magyarország azonban már nem.

Mezőgazdaság: az időjárás vetette vissza a magyar gabonatermést

A magyar növénytermesztés sérülékenységét jól mutatja, hogy 2024-ben a szemeskukorica termése 900 ezer tonnával, 15,1 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ennél is nagyobb volt a visszaesés Romániában, ahol 2,8 millió tonnával, 31,7 százalékkal termett kevesebb kukorica.

Magyarországon az árpa kibocsátása még erősebben, 30 százalékkal – mintegy 700 ezer tonnával – esett vissza, miközben uniós szinten 3,4 százalékos növekedést mértek. A különbség arra utal, hogy a magyar termelést az uniós átlagnál sokkal erősebben érintették a kedvezőtlen időjárási és hozamviszonyok.

A probléma nem új keletű. A 2022-es aszály idején Magyarország teljes gabonatermése 35 százalékkal, 4,9 millió tonnával zuhant. A 2023-as részleges korrekció után tehát 2024-ben több meghatározó kultúránál ismét jelentős visszaesés következett be.

Lengyelország ezzel szemben jóval diverzifikáltabb pozícióban van. A lengyelek az uniós gabonatermés több mint 13 százalékát adták, miközben az ország részesedése a zöldségtermelésből 8,4, a gyümölcs-, bogyós- és diótermelésből 7,2 százalék volt. Az uniós almatermésnek önmagában csaknem 30 százaléka Lengyelországból származott.

Lengyelország az állattenyésztésben is jóval nagyobb szereplő

Az állati termékek piacán még látványosabb a különbség. Az EU-ban 2025-ben 21,9 millió tonna sertéshúst, becslések szerint 13,5 millió tonna baromfihúst és 6,3 millió tonna marhahúst állítottak elő.