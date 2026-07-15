Lassan ellepik Székelyföldet a nepáliak és a bangladesiek: Romániában is egyre több a vendégmunkás

Idén is folytatódik az elmúlt évek egyik legfontosabb munkaerőpiaci folyamata Romániában: folyamatosan nő a nem uniós állampolgárok száma, akik munkavállalási engedéllyel érkeznek az országba. A jelenség már nem csupán a nagyvárosokat érinti, hanem Erdélyben és a székelyföldi megyékben is egyre meghatározóbbá vált – írta a krónika.ro.

Erdélyben folyamatosan nő a külföldi munkaerő jelentősége / Fotó: Hatlaczki Balázs

A román kormány 2026-ra 90 ezer új munkavállalási engedély kiadását engedélyezte harmadik országbeli állampolgárok számára. Az országos bevándorlási hivatal (IGI) havi jelentései alapján azonban a keret jelentős részét már az év első felében felhasználták, hasonlóan a korábbi évekhez.

A tavalyi év is rekordot hozott: 2025-ben összesen 118 071 munkavállalási engedélyt adtak ki, ami 11,4 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

Hargita megye már az élmezőnyben

Az idei engedélyek száma alapján Hargita megye országos összevetésben is előkelő helyen szerepel: 670 új munkavállalási engedélyt adtak ki, amivel a megyét csak néhány nagyobb gazdasági térség előzi meg. Maros megyében 731, Temes megyében 722, Szatmár megyében pedig 866 engedélyt állítottak ki.

Hargita megyében jelenleg 430 harmadik országbeli állampolgárt tartanak nyilván, közülük a legnagyobb csoport – 103 fő – Nepálból érkezett. Rajtuk kívül további negyven ország állampolgárai dolgoznak a térségben, többek között

Srí Lankáról,

Bangladesből,

Pakisztánból,

Kínából,

Moldovából,

Törökországból,

Ghánából,

Vietnámból

és Indonéziából.

A növekedés üteme is figyelemre méltó: négy évvel ezelőtt még csupán 190 nem uniós munkavállalót tartottak nyilván a megyében, számuk azóta több mint a kétszeresére emelkedett, éves átlagban mintegy 25 százalékos bővülést mutatva.

Maros megyében is egyre nagyobb szerepük van a vendégmunkásoknak

Maros megyében szintén folyamatosan nő a külföldi munkaerő jelentősége. A bevándorlási hivatal korábbi éves jelentése szerint egyetlen év alatt 4592 kérelmet dolgoztak fel, 2226 tartózkodási okmányt és 1729 munkavállalási engedélyt adtak ki.

A kérelmezők többsége Srí Lankáról, Bangladesből, Nepálból, Pakisztánból és Indiából érkezett. A megye vállalkozásai elsősorban az építőiparban, a feldolgozóiparban, a vendéglátásban és a logisztikai szektorban alkalmaznak egyre nagyobb számban ázsiai munkavállalókat.