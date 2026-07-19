Ez a műtrágya Magyarországon is mindent megváltoztathatna, a kínaiak már ugrásra készen állnak

Egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy a jövőben egyre több helyen válhat gazdaságossá és környezetkímélővé a kisüzemi ammóniatermelés, amely közvetlenül a felhasználás helyéhez közel folyhatna a mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágya előállítása. Az új megközelítés egyszerre csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását, rövidítheti az ellátási láncokat és növelheti az élelmiszer-ellátásbiztonságot is. Német, svájci és amerikai kutatók vizsgálták meg a decentralizált ammóniatermelés lehetőségeit, eredményeiket pedig az Energy & Environmental Science folyóiratban publikálták.

A kisüzemi ammóniatermelés közvetlenül a felhasználás helyéhez közel folyhatna a mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen műtrágya előállítása. / Fotó: Energy & Environmental Science

A világ műtrágyatermelése néhány nagy vegyi üzemben összpontosul, és ez nem jó

Az ammónia a világ egyik legfontosabb vegyipari terméke, ugyanis a nitrogénműtrágyák alapanyagaként meghatározó a mezőgazdaságban, a jövőben pedig akár a tengeri hajózás üzemanyagaként is egyre nagyobb szerepet kaphat. Azonban jelenleg a termelés néhány nagy vegyi üzemben összpontosul, ahonnan hosszú szállítási útvonalakon jut el a felhasználókhoz.

A probléma jelentőségét érzékelve a Paul Scherrer Intézet (PSI), az ETH Zürich és a Stanford Egyetem kutatói csaknem 13 ezer különböző forgatókönyvet elemeztek.

A vizsgálatok

Spanyolországtól és

Hollandiától kezdve

Kínán,

Indián,

Brazílián,

Nigérián és

Dél-Afrikán át

Ausztráliáig

terjedtek, és arra keresték a választ, hogy hol lehet egyszerre alacsony szén-dioxid-kibocsátás mellett és versenyképes költségekkel elektromos úton ammóniát előállítani.

Megújulókkal összekapcsolva akár rentábilis is lehet a technológia

A hagyományos Haber–Bosch-eljárás során a levegő nitrogénjét földgázból előállított hidrogénnel egyesítik, ám ez az eljárás a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás 1–2 százalékáért felelős.

Ugyanakkor jóval környezetkímélőbb megoldás megoldás is, ugyanis elektrolízissel vízből lehet hidrogént előállítani. Amennyiben ezt a villamos energiát nap- vagy szélerőművek biztosítják, az ammóniagyártás kibocsátása jelentősen mérsékelhető.

A kutatók szerint az ammónia az egyik legésszerűbb felhasználási területe a zöld hidrogénnek, s bár számos energiaigény közvetlen villamosítással is kielégíthető, a műtrágyagyártáshoz azonban továbbra is hidrogénre is szükség lesz.