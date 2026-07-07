Megszavazta az Európai Parlament: érkezhet a segítség a gazdáknak

Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban fogadta el kedden azokat a KAP-módosításokat, amelyek a megugró műtrágyaárak miatt likviditási gondokkal küzdő gazdálkodóknak nyújthatnak gyorsabb segítséget. A gazdák korábban már utcára is vonultak az uniós műtrágyapolitika és a drágulás miatt, a Copa-Cogeca pedig ugyan előrelépésnek tartja a támogatási csomagot, de továbbra is elégtelennek ítéli azt.

Gyorssegélyt kapnak a gazdák a műtrágya drágulása miatt. Fotó: MW

Az Európai Parlament 576 igen, 62 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett támogatta a Bizottság által javasolt átmeneti könnyítéseket. A cél, hogy a tagállamok még a következő vetési, illetve termesztési időszak előtt segítséget adhassanak azoknak a termelőknek, akiknek a műtrágya drágulása már a gazdálkodás finanszírozhatóságát veszélyezteti.

A szabályok alapján a gazdák a többlet műtrágyaköltségek akár 80 százalékának megfelelő likviditási támogatást is kaphatnak. A tagállamok emellett a közvetlen agrártámogatások előlegét 70 százalékról 75 százalékra emelhetik, és a pénzt a kérelem beadása után folyósíthatják, vagyis nem kell feltétlenül megvárniuk az október 16-i, jelenlegi szabály szerinti kifizetési időpontot.

A gyorsabb pénzhez jutás különösen azoknak a gazdaságoknak lehet fontos, amelyeknek a következő szezon inputanyagait már a betakarítás után, a nyári és őszi hónapokban meg kell finanszírozniuk. A módosítás emellett nagyobb mozgásteret ad a tagállamoknak abban is, hogyan alakítsák a 2027-re tervezett közvetlen kifizetési kereteiket.

Egyre drágább műtrágya, egyre nagyobb kockázat

A Bizottság indoklása szerint a műtrágya az uniós mezőgazdaság egyik legfontosabb költségeleme: az ágazat teljes inputköltségének az elmúlt években több mint 7 százalékát adta, egyes növénytermesztő gazdaságokban azonban ennél jóval nagyobb súlyt képvisel. Az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisára mintegy 40 százalékkal emelkedtek a 2025 decemberi szinthez képest, és nagyjából 70 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot.

A drágulás mögött egyszerre áll az energiaárak emelkedése, a földgázpiaci bizonytalanság, a közel-keleti konfliktusok és a nemzetközi ellátási láncok sérülékenysége. A nitrogénműtrágyák előállításában a földgáz aránya az uniós gyártók költségein belül 70–80 százalék is lehet, ezért a gázpiaci sokkok gyorsan megjelennek a gazdák beszerzési áraiban.