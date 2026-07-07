Megszavazta az Európai Parlament: érkezhet a segítség a gazdáknak
Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban fogadta el kedden azokat a KAP-módosításokat, amelyek a megugró műtrágyaárak miatt likviditási gondokkal küzdő gazdálkodóknak nyújthatnak gyorsabb segítséget. A gazdák korábban már utcára is vonultak az uniós műtrágyapolitika és a drágulás miatt, a Copa-Cogeca pedig ugyan előrelépésnek tartja a támogatási csomagot, de továbbra is elégtelennek ítéli azt.
Az Európai Parlament 576 igen, 62 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett támogatta a Bizottság által javasolt átmeneti könnyítéseket. A cél, hogy a tagállamok még a következő vetési, illetve termesztési időszak előtt segítséget adhassanak azoknak a termelőknek, akiknek a műtrágya drágulása már a gazdálkodás finanszírozhatóságát veszélyezteti.
A szabályok alapján a gazdák a többlet műtrágyaköltségek akár 80 százalékának megfelelő likviditási támogatást is kaphatnak. A tagállamok emellett a közvetlen agrártámogatások előlegét 70 százalékról 75 százalékra emelhetik, és a pénzt a kérelem beadása után folyósíthatják, vagyis nem kell feltétlenül megvárniuk az október 16-i, jelenlegi szabály szerinti kifizetési időpontot.
A gyorsabb pénzhez jutás különösen azoknak a gazdaságoknak lehet fontos, amelyeknek a következő szezon inputanyagait már a betakarítás után, a nyári és őszi hónapokban meg kell finanszírozniuk. A módosítás emellett nagyobb mozgásteret ad a tagállamoknak abban is, hogyan alakítsák a 2027-re tervezett közvetlen kifizetési kereteiket.
Egyre drágább műtrágya, egyre nagyobb kockázat
A Bizottság indoklása szerint a műtrágya az uniós mezőgazdaság egyik legfontosabb költségeleme: az ágazat teljes inputköltségének az elmúlt években több mint 7 százalékát adta, egyes növénytermesztő gazdaságokban azonban ennél jóval nagyobb súlyt képvisel. Az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisára mintegy 40 százalékkal emelkedtek a 2025 decemberi szinthez képest, és nagyjából 70 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot.
A drágulás mögött egyszerre áll az energiaárak emelkedése, a földgázpiaci bizonytalanság, a közel-keleti konfliktusok és a nemzetközi ellátási láncok sérülékenysége. A nitrogénműtrágyák előállításában a földgáz aránya az uniós gyártók költségein belül 70–80 százalék is lehet, ezért a gázpiaci sokkok gyorsan megjelennek a gazdák beszerzési áraiban.
A probléma nem csak a termelőket érintheti. Ha a gazdák a magas árak miatt visszafogják a tápanyag-utánpótlást, az gyengébb hozamokhoz, romló minőséghez és kisebb termőterülethez vezethet. Ez később az élelmiszerárakban is megjelenhet.
A gazdák demonstráltak Strasbourgban
A műtrágyaárak ügye az idén már tiltakozásokat is kiváltott. A Copa-Cogeca májusban Strasbourgban szervezett demonstrációt, éppen akkor, amikor az Európai Bizottság bemutatta műtrágya-akciótervét. A gazdák és agrárszövetkezetek képviselői azt kifogásolták, hogy Brüsszel túl lassan reagál, miközben a termelőknek azonnali finanszírozási és ellátási problémákkal kell szembenézniük.
A tiltakozások egyik központi követelése az volt, hogy az EU függessze fel vagy vizsgálja felül a műtrágyákra is kiterjedő karbonvámot, a CBAM-rendszert. A gazdaszervezetek szerint ennek költségét végső soron a termelők fizetik meg, miközben a gabona- és más agrártermékárak sok esetben nem követik az inputköltségek emelkedését.
Copa-Cogeca: pozitív lépés, de nem oldja meg a válságot
A Copa-Cogeca a bejelentett pénzügyi segítséget első, pozitív irányú lépésnek tekinti, de hangsúlyozza: a támogatás önmagában nem lesz elegendő a műtrágyadrágulás rövid és középtávú hatásainak ellensúlyozására. Az érdekképviselet szerint a rendelkezésre álló források több millió uniós gazdálkodó között oszlanak majd meg, ezért a tényleges egyéni segítség sok esetben korlátozott maradhat.
A szervezet továbbra is azt sürgeti, hogy az Európai Bizottság ideiglenesen függessze fel a műtrágyákra alkalmazott karbonvám (CBAM) terheket. A Copa-Cogeca számításai szerint a rendszer 2026-tól jelentős, közvetlen többletköltséget róhat az uniós termelőkre, miközben a gazdák nem tudják automatikusan áthárítani a pluszkiadást a felvásárlási árakba.
A parlamenti szavazás után már a Tanács hivatalos jóváhagyása és az uniós Hivatalos Lapban való kihirdetés van hátra. Ha ez gyorsan megtörténik, a tagállamok még az idei évben beépíthetik a rendkívüli lehetőségeket saját agrártámogatási rendszerükbe, és megnyithatják az utat a műtrágyabeszerzést segítő kifizetések előtt.
Pofont is kaptak a gazdák
Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Éghajlatváltozási és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága (ENVI) ma elfogadta a szén-dioxid-kibocsátás határon történő kiigazítását szolgáló mechanizmus (CBAM) felülvizsgálatáról szóló jelentését. Miközben a gazdálkodók és agrárszövetkezetek abban bíztak, hogy a Parlament a piaci zavarok időszakára nagyobb ellenálló képességet biztosító szabályokkal erősíti a javaslatot, a bizottság inkább törölte az egyetlen olyan rendelkezést, amely válsághelyzetben lehetővé tette volna a CBAM műtrágyákra történő ideiglenes felfüggesztését (27a. cikk). A Copa-Cogeca közleménye szerint, a növekvő geopolitikai bizonytalanság és a rendkívül ingadozó műtrágyapiacok időszakában e biztosíték eltörlése rossz üzenetet küld az európai gazdálkodóknak. Az elmúlt évek világosan megmutatták, hogy a műtrágyapiacokat erősen fenyegetik a külső sokkok, amelyek azonnal megjelennek a termelési költségekben, veszélyeztetik a gazdaságok életképességét, végső soron pedig Európa élelmezésbiztonságát.