A kétnapos, feszültségekkel teli ankarai NATO-csúcstalálkozó legfőbb tanulsága, hogy Európa rákényszerült saját védelmi és biztonsági függetlenségének felgyorsítására. A szövetség egy új korszakba lépett, ahol az amerikai garanciák helyét a nagyobb európai felelősségvállalás veszi át.

Súlyos állításokat tett a Luftwaffe vezetője: ha nem védi meg Amerika, elvérzik a NATO – már bármit megvesznek, csak legyen fegyver Fotó: AFP

Ezt támasztják alá a német légierő, a Luftwaffe parancsnokának szavai is, Holger Neumann altábornagy a Politiconak arról beszélt, Németországnak továbbra is bevált fegyvereket, például vadászgépeket kell vásárolnia az Egyesült Államoktól, hogy ellensúlyozza Vlagyimir Putyin fenyegetését, miközben Európa kiépíti saját hosszú távú védelmi iparát. A katonai vezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a saját képességek továbbfejlesztése hosszú távú folyamat, az idő pedig a NATO ellen dolgozik:

Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos és folyamatos fenyegetést jelent a szövetségre és a kontinensre nézve.

Neumann rámutatott, olyan esetekre, ha az európai vagy a NATO légierejének azonnal kell reagálnia egy konfliktusra, akár az oroszok ellen, akkor meg kell gyorsítani a folyamatokat azzal, hogy "kereskedelmi forgalomban kapható rendszereket szerzünk be” Ezek talán nem felelnek meg minden német követelménynek – tette hozzá –, de még mindig „a legjobb dolog, amit most vásárolhat a következő néhány évben”.

Az Európai Unió az utóbbi időben több olyan új finanszírozási eszközt, hitelkeretet és mentőövet léptetett életbe, amelyek kifejezetten az európai hadiipari kapacitások növelését és a közös fegyvervásárlást ösztönzik, háttérbe szorítva a külső (például amerikai) beszállítókat. A vitát alapvetően a gazdasági és stratégiai érdekellentét élezi ki az Egyesült Államok és Európa között. Miközben Donald Trump fegyvervásárlásra és a védelmi költségvetések emelésére kényszeríti az európai tagállamokat, elvárja, hogy ez a pénz az amerikai hadiiparhoz áramoljon.

Mutatjuk három oldalról, hogy miről van szó:

Az ankarai csúcson is felerősödött helyzetben Washington nehezményezi, hogy az európai védelmi pénzeket nem amerikai fegyverrendszerekre, így F-35-ös vadászgépekre költik Az Európai Unió célja, hogy a megnövekedett forrásokból a saját védelmi bázisát és gyárait fejlessze a hosszú távú önellátás érdekében. Közben az orosz fenyegetés miatt az európai országoknak egyszerre kell gyorsan reagálniuk az orosz veszélyre és kezelniük azt a kockázatot, hogy az USA kiszámíthatatlan partnerré válhat.

A Luftwaffe parancsnoka nem csak önkritikát gyakorolt a Politicónak adott interjúban, de segít képbe kerülni: tisztán látszik, hogy az európai politikai ambíciók és a katonai realitás között hatalmas szakadék tátong. Bár az Európai Unió gazdasági és védelmi autonómiára törekszik, a haderőnek azonnali megoldásokra van szüksége Vlagyimir Putyin elrettentésére.