NATO-csúcs: ők azok, akik hatalmasat fognak ezen keresni – összeülnek a vezetők, Magyar Péter is oda tart

A hadiipari részvények piaca jelenleg határozott kettősséget mutat. Európa igyekszik saját védelmi iparát erősíteni (ami kedvezhet például a Saabnak, Airbusnak, Rheinmetallnak és Leonardónak), bizonyos stratégiai képességek – például a nagy hatótávolságú felderítő drónok – terén viszont továbbra is amerikai vállalatok, így a Northrop Grumman dominálnak. Ennek alapján a NATO-csúcs nyertesei egyszerre lehetnek vezető európai és amerikai hadiipari cégek.

Mark Rutte NATO főtitkár az ankarai csúcson a svéd Saab légtérellenőrző radarfelderítő gépének képe előtt / Fotó: Kerem Uzel

A NATO-tagállamok 12 milliárd dollár értékű, kulcsfontosságú védelmi ipari beszerzési megállapodást jelentettek be, amelyek keretében

következő generációs drónokat,

felderítő repülőgépeket és

katonai repülőgépeket vásárolnak.

A cél egyben az is, hogy meggyőzzék Donald Trump amerikai elnököt arról, Európa eleget tesz a védelmi kiadások növelésére vonatkozó követeléseinek.

Európa egyre inkább a saját lábára áll

Különösen figyelemre méltó, hogy egyes szerződések azt mutatják: Európa bizonyos eszközöket, amelyeket korábban az Egyesült Államoktól szerzett be, most már helyi gyártóktól kíván megvásárolni.

Tizenegy ország például a svéd Saab AB légtérellenőrző radarfelderítő rendszerét vásárolja meg, leváltva a Boeing amerikai gyártmányú modelljét.

A NATO egyik diplomatája szerint az üzlet értéke 5 milliárd dollár.

Más megállapodások ugyanakkor tovább mélyítik az együttműködést az amerikai gyártókkal a stratégiai fontosságú eszközök terén. Dánia, Finnország, Németország és Norvégia öt Northrop Grumman Triton tengeri felderítő repülőgépet vásárol 2,7 milliárd dollár értékben – közölte egy, a Bloombergnek nyilatkozó diplomata.

Mark Rutte NATO-főtitkár kedden, a török fővárosban, Ankarában megrendezett védelmi ipari fórumon ismertette a megállapodásokat. A katonai szövetség vezetői ezen a héten itt tartják éves csúcstalálkozójukat.

A NATO-csúcs valódi célja Trump kiengesztelése

A tisztviselők az egész hetet úgy szervezték meg, hogy az egyfajta üzenet legyen Trump számára: iparágbarát rendezvényekkel és a védelmi kiadások növekedését alátámasztó számadatok sorával kívánják bizonyítani, hogy Európa nagyobb szerepet vállal a NATO-ban, és ennek érdekében milliárdokat fordít védelemre.