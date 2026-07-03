Nagyon veszélyes vizekre evez a NATO, ha a jövő heti csúcson elismeri Ukrajna új státuszát

Ukrajna azt szeretné elérni, hogy a július 7–8-án Ankarában megrendezendő NATO-csúcstalálkozó zárónyilatkozata hivatalosan is tükrözze az ország megváltozott szerepét az euroatlanti biztonsági rendszerben. Kijev szerint Ukrajna már nem csupán a szövetség támogatásának kedvezményezettje, hanem aktív hozzájárulója is a NATO biztonságának – írja a DW.

Kijev azt várja, hogy a csúcstalálkozó záródokumentuma is tükrözze a NATO és Ukrajna kapcsolatának átalakulását/Fotó: MantasVD

A NATO és Ukrajna kapcsolata átalakulhat

Erről Aljona Hetmancsuk, Ukrajna NATO melletti képviseletének vezetője beszélt Brüsszelben egy háttérbeszélgetésen. Hangsúlyozta, hogy politikailag kiemelt jelentőségű lenne, ha a NATO hivatalosan is biztonsági hozzájárulóként (security contributor) ismerné el Ukrajnát.

A diplomata szerint az idei NATO-csúcs lesz az első, amelyen Ukrajna már ebben az új szerepkörben vesz részt. Ennek megfelelően Kijev azt várja, hogy a csúcstalálkozó záródokumentuma is tükrözze a NATO és Ukrajna kapcsolatának átalakulását.

Hetmancsuk rámutatott, hogy az elmúlt években jelentősen megváltozott az együttműködés jellege. Míg korábban elsősorban a nyugati katonai támogatás állt a középpontban, ma egyre nagyobb hangsúlyt kap Ukrajna gyakorlati integrációja a NATO struktúráiba, valamint az ukrán fegyveres erők hozzájárulása a szövetség biztonságához.

Példaként említette a NATO–Ukrajna Közös Elemző, Kiképző és Oktatási Központ (JATEC) működését, az ukrán katonák részvételét az 5. cikkely szerinti védelmi forgatókönyvekre épülő hadgyakorlatokon, a NATO-val való interoperabilitás fejlesztését, az ukrán vállalatok bekapcsolódását a NATO beszerzési programjaiba, valamint az ukrán szakemberek növekvő jelenlétét a szövetség intézményeiben.

Az ukrán fél emellett kiemelte a védelmi ipar hosszú távú támogatásának fontosságát is. Kijev szerint a kész fegyverszállítások mellett egyre nagyobb szükség van kiszámítható pénzügyi kötelezettségvállalásokra, amelyek lehetővé teszik az ukrán hadiipari termelés közép- és hosszú távú tervezését.

Az ankarai NATO-csúcs fő napirendi pontjai között szerepel a tagállamok védelmi kiadásainak növelése, Európa nagyobb felelősségvállalása saját védelméért, valamint Ukrajna további támogatása. Mark Rutte NATO-főtitkár korábban úgy fogalmazott, hogy Ukrajna támogatásának folytatása egy erősebb NATO-t és nagyobb biztonságot szolgál valamennyi szövetséges számára.