A NATO-tagállam teljesen kimerült: mindent odaadtunk Ukrajnának, részünkről vége, nincs mit tenni

Hollandia már nem tud további közvetlen katonai segítséget nyújtani Ukrajnának – jelentette ki Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter. A tárcavezető a hétfőn kezdődött ankarai NATO-csúcson adott interjúban ugyanakkor arról beszélt, hogy más országokat arra fog ösztönözni, hogy segítsék Kijevet.

További Patriot légvédelmi rendszereket két a NATO-tagállamoktól Zelenszkij. / Fotó: fornaxstock

Hollandia védelmi minisztere szerint országa a határainál tart, most a többi NATO-tagországon a sor

„Már nincs több mozgásterünk, mert nagyon sokat tettünk” – fogalmazott az újabb Patriot légvédelmi rendszerekre vonatkozó ukrán kérések kapcsán. Dilan Yeşilgöz-Zegerius ezzel összefüggésben leszögezte: Hollandia a határainál tart már.

Négy évvel a háború kezdete után Ukrajna légvédelmi készletei egyre fogyatkoznak, ráadásul továbbra is nehézséget jelent számára az orosz ballisztikus rakéták elfogása. Éppen ezért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten, a NATO ankarai csúcstalálkozója előtt arra kérte a szövetségeseket, hogy készleteikből biztosítsanak további elfogórakétákat.

Hollandia eddig

9,1 milliárd eurót fordított Ukrajna katonai támogatására,

további 11,6 milliárd euró értékű kiadásokat pedig előirányzott.

Az ország egymilliárd euróval járul hozzá a PURL programhoz is, amelynek keretében európai szövetségesek amerikai gyártású fegyvereket finanszíroznak Ukrajna számára.

A Putyinnal szembeni egységes kiállást szorgalmazza a holland védelmi miniszter

Donald Trump amerikai elnök várhatóan nyomást fog gyakorolni a NATO-tagországokra, hogy "aknázzák ki ezt a folyamatosan változó piacot, és növeljék GDP-jük 5 száazlékára védelmi kiadásaikat Európa biztonsági architektúrájának megerősítése érdekében – írta meg a Euronews.

„Itt Ankarában elvárom a nemzetektől, hogy világos, konkrét és hiteles terveket terjesszenek elő az 5 százalékos cél eléréséhez” – mondta Mark Rutte, a NATO holland főtitkára a csúcstalálkozó előtti sajtótájékoztatón.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter az Euronews Europe Today című reggeli műsorában jogosnak ítélve Trump felszólítását a védelmi kaidások növelésével kapcsolatban, úgy fogalmazott: „háború van a kontinensünkön. Egy ellenség áll velünk szemben, és nagyon fontos, hogy Putyinnal szemben képesek legyünk egységesen kiállni” – mondta.