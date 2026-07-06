Az EU nem akarja beengedni, mégis egyre inkább Törökországra szorul - sok minden eldőlhet a NATO-csúcson

Brüsszel folyamatosan kritizálja Törökország emberi jogi helyzetét, valamint azt, hogy a NATO tagállam szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával. Donald Trump bizonytalanná vált elköteleződése Európa védelme iránt azonban arra készteti a szövetségeseket, hogy újragondolják a Törökországgal folytatott szorosabb katonai együttműködés lehetőségét.

Trump amerikai és Erdogan török elnök egy korábbi NATO-csúcson - Európának egyre nagyobb szüksége van Törökországra katonai téren / Fotó: ANP via AFP

Európa nem azért közeledik Törökországhoz, mert hirtelen jobban megbízik benne, hanem mert szüksége van rá. Ahogy az Egyesült Államok csökkenti szerepvállalását, Törökország relatív súlya nő a szövetségen belül – mondta egy NATO-diplomata a Politico című lapnak.

Trump amerikai elnök többször is megkérdőjelezte a NATO kollektív védelmi kötelezettségét, kivont amerikai katonai eszközöket a szövetség haditerveiből, csapatokat vont ki Németországból, és bizonytalanul kezelte a kulcsfontosságú haditechnikai eszközök európai értékesítését.

Ha nincs az USA, Törökország is jó?

Mindez arra késztette a szövetségeseket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak Törökországra, amely az Egyesült Államok után a NATO második legnagyobb haderejével rendelkezik. Az ország olyan egyedi képességeket is fel tud mutatni, mint

a fejlesztés alatt álló, 6 ezer kilométer hatótávolságú Thunderbolt ballisztikus rakétaelhárító rendszer,

innovatív dróngyártó vállalatai,

erős védelmi ipara,

valamint közel-keleti kapcsolatrendszere, amely különösen az iráni háború idején bizonyult értékesnek.

Ankara kihasználja a lehetőséget

Törökország is igyekszik élni a megváltozott helyzet kínálta lehetőségekkel. „Ebben az új környezetben Törökország katonai képességei, védelmi ipara és stratégiai elhelyezkedése sokkal láthatóbbá vált” – mondta írásbeli válaszaiban a Politicónak Yaşar Güler török védelmi miniszter, miközben hangsúlyozta, hogy szerinte az Egyesült Államok nem fog kilépni a NATO-ból.

Európai szövetségeseink érdeklődése Törökország és az együttműködés iránt folyamatosan növekszik

- hangsúlyozta.

Törökország ugyanakkor továbbra is összekapcsolja az Európával való szorosabb együttműködést a régóta befagyott uniós csatlakozási folyamatával. Emellett Moszkvához és Pekinghez fűződő kapcsolatai, valamint emberi jogi helyzete továbbra is aggodalmat keltenek Európában.