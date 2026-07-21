Belobbant a magyarok számára legfontosabb európai gazdaság: megfőzi-e az ebédet Merz szalmalángja?

Ha van is belső ellenállóképességük, a közép-európai gazdaságok javarészt abba az irányba tartanak, amerre a német. Kedden fordulatot jelzett egy fontos német mutató, a ZEW gazdaságihangulat-index, a legnagyobb európai gazdaság sorsa azonban nem egyirányú utca Friedrich Merz kancellár alatt, ha a szélesebb képre tekintünk. 1. A reformokat bejelentették, 2. de a fegyverek dörögnek és drágul az energia, 3. a német ipar makacsul gyengélkedik, 4. a módos németek menekülnek az országból, 5. a jobboldali ellenzék rendületlenül erősödik.

Német gazdaság – sztrájkokra, tüntetésekre, elbocsátásokra emlékszünk, de most másfajta hír érkezett Fotó: Anadolu via AFP

Kezdjük a frissítő mai bejelentéssel. Gyengébb idegzetűek kedvéért: aki úgy érzi, elárulták, mert ő gyárbezárások, elbocsátások, sztrájkok híreire emlékszik, ne adja fel az elején – van magyarázat.

1. Német gazdaság – hirtelen megjavult a hangulat, azt is tudjuk, mitől

A hír gyönyörű javulás: a német ZEW gazdaságihangulat-index

júliusban 15,8 ponttal, 26,3 pontra emelkedett,

miután júniusban már 20,7 pontos növekedést mutatott a mínuszos régiókból,

és jócskán meghaladta a 18 pontos piaci várakozást.

A Bloomberg beszámolója szerint az ok egyértelmű: feléledt a remény, hogy Friedrich Merz gazdasági reformjai felpörgetik a növekedést.

A hónap elején Merz azt ígérte, hogy „kivezeti a gazdaságunkat ebből a pangásból”, és ennek érdekében több intézkedést jelentett be, köztük a nyugdíj- és az egészségügyi rendszer reformját: előrejelzése szerint a csomag 2027-ben 1 százalékot meghaladó gazdasági növekedést eredményezhet. "Úgy látszik, a reformoknak hatása van" – kommentálta a jelentést Achim Wambach, az indexet összeállító mannheimi ZEW kutatóintézet elnöke.

Minden szép lett? Ácsi, tudnunk kell: a ZEW korlátozott körű véleményeket tükröz. A felmérés legfeljebb 300 pénzügyi piaci szakértő körében készül, ők bankok és biztosítók elemzői, intézményi befektetők, vagyonkezelők, nagyvállalatok pénzügyi osztályain dolgozó szakemberek.

A gazdasági élet szakértői a német gazdaság szenvedésének éveiben minden kiábrándító jelentéshez hozzáfűzték, hogy majd jobb lesz, de nem lett jobb. A vállalatok pedig, ha morogva is, hagyták, hogy az elmúlt évek kancellárjai alatt megroppanjonEurópa iparházának versenyképessége, ami hosszú távra nem ígér jót.