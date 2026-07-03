Eladják a német gumimultit, ezreket foglalkoztat nálunk, több magyar város izgulhat

A hannoveri központú Continental AG csaknem véglegesítette ipari üzletágának, a ContiTechnek az értékesítését a Lone Star Funds számára, amivel lezárulhat a német gyártó átalakulása, és a jövőben a gumiabroncs-üzletágra összpontosíthat – ezt a Bloomberg jelentette pénteken. A ContiTech – maga is többtucat országban jelen lévő multi – Magyarországon ezreket alkalmaz több gyárban, és nemrégiben azt jelentette be, hogy világszerte 3000 ember elbocsátására készül, köztük 1600-éra Németországban. A német autóipar nagy bajban van, mély átalakuláson megy át és a munkavállalók ezt megszenvedik.

A német multi amerikai kézbe kerül, kiderül, mit jelent ez a német és a magyarországi alkalmazottai számára Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német konszernre arról is emlékezhetünk, mert két éve nagy port felverő vitába keveredett Lázár János akkori építési és közlekedési miniszterrel, aki arról is nyilatkozott, hogy megalázó, megszégyenítő és kizsákmányoló módon foglalkoztatja a munkavállalókat a cég.

A Continental pénteken közölte, hogy az amerikai magántőke-befektető megvásárolja a ContiTechet – amely ipari alkatrészeket, köztük szállítószalagokat és légrugókat gyárt –, 4 milliárd eurós (4,6 milliárd dolláros) vállalatértékelés mellett – ezzel megrősítve a Bloomberg News múlt hónapban megjelent értesülését. Az ügylet része egy teljesítményalapú kifizetés is, amely legfeljebb 250 millió eurót tehet ki, erről a jelentés nem közöl részleteket.

Német multi: az eladásáról szóló jelentés a mesterséges intelligenciát is felemlegeti

A magántőkealapok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az olyan ipari eszközök iránt, amelyek várakozásaik szerint a mesterséges intelligencia térnyerésének inkább nyertesei lesznek, semmint annak vesztesei – emlékeztet a hírügynökség.

A Bain Capital múlt hónapban megállapodott arról, hogy többségi részesedést vásárol a Volkswagen AG nagyméretű dízelmotorokat gyártó üzletágában, miután egy Blackstone Inc.-et is magában foglaló konzorcium áprilisban felülmúlta versenytársait a brit repülőgépipari beszállító, a Senior Plc felvásárlásáért folytatott versenyben.

A Continental az elmúlt időszakban fokozatosan karcsúsította vállalatcsoportját annak érdekében, hogy a magas nyereséget termelő gumiabroncs-üzletágra összpontosíthasson. A ContiTech értékesítése az utolsó lépése a hannoveri székhelyű vállalat feldarabolásának, amelynek részeként korábban tőzsdére vitték autóipari alkatrészüzletágát, az Aumovio SE-t is – ecseteli a hírügynökség hátteret.