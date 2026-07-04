A Volkswagen sokkol egy keletnémet tartományt, ugyanitt arat a Fidesz szövetségese – véletlen?

A német munkanélküliségi ráta júniusban 6,3 százalék júniusban – jelentik –, ami majd egy egész százalékponttal több mint három éve – semmit nem javított rajta Friedrich Merz több mint egy évnyi kancellársága, és messze meghaladja a 4,3 százalékos magyar szintet. Még érdekesebb, és nagyon sokat megmagyaráz az új Németország gazdasági és politikai fejleményeiről egy keletnémet tartomány sorsa.

Német munkanélküliség – egy tartományt különösen megütött Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Horvátországnál valamivel nagyobb népességű Szászországról van szó, amelynek legismertebb városai Drezda és Lipcse. Ezeknél kevésbé ismert a két Miskolc népességű Zwickau, de az utóbbi idő ez a város belekerültek a nálunk is erősen olvasott gazdasági hírekbe, nem hízelgő vonatkozásban.

Mi történt Szászországban a foglalkoztatás frontján, idézzük erről a Berliner Zeitungot.

Szászországban a munkanélküliek száma közel 1 500 fővel csökkent júniusban, mintegy 150 ezerre, miközben a munkanélküliségi ráta változatlanul 7,0 százalék maradt. Ez, ugye meghaladja a német átlagot. A keletnémet ügyekre fogékony berlini lap – bizony, ez a különbségtétel a német egyesülés után évtizedekkel is bőven létezik – ugyanakkor kiemeli:

A Szövetségi Munkaügyi Hivatal szerint ezzel a munkanélküliség a tartományban tízéves csúcsra emelkedett.

A legalacsonyabb munkanélküliségi rátát a tartományban a Sächsische Schweiz–Osterzgebirge járásban mérték, 5,4 százalékot, ami a magyar átlagnál magasabb, bár vannak ennél rosszabb helyzetben lévő magyar vármegyék. Amit azonban Chemnitzben mértek, az minden tekintetben rémálom: itt minden tizedik aktív felnőtt munkanélküli.

A német munkanélküliség, Szászország és az AfD

Ugyanakkor – húzza alá a német lap – Zwickauban nőhet a munkanélküliség veszélye: sajtóértesülések szerint bezárhat a helyi Volkswagen-gyár, ami mintegy 8 ezer Volkswagen-dolgozót érintene.

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Radikálisan átalakítaná működését az intenzív verseny miatt nyomás alatt álló német autóipari óriás. A Volkswagen vezérigazgatója a költségcsökkentés jegyében 100 ezer dolgozótól válhat meg, és a csoport négy gyárát is beárhatja a következő évek során.

A Volkswagen-probléma – szélesebben a német autóipar problémája – Magyarországon is jól ismert és nagy érdeklődést vált ki, hiszen a magyar gazdaság szorosan integrálódott a német iparral és különös mértékben az autógyártással.