A Volkswagen sokkol egy keletnémet tartományt, ugyanitt arat a Fidesz szövetségese – véletlen?
A német munkanélküliségi ráta júniusban 6,3 százalék júniusban – jelentik –, ami majd egy egész százalékponttal több mint három éve – semmit nem javított rajta Friedrich Merz több mint egy évnyi kancellársága, és messze meghaladja a 4,3 százalékos magyar szintet. Még érdekesebb, és nagyon sokat megmagyaráz az új Németország gazdasági és politikai fejleményeiről egy keletnémet tartomány sorsa.
A Horvátországnál valamivel nagyobb népességű Szászországról van szó, amelynek legismertebb városai Drezda és Lipcse. Ezeknél kevésbé ismert a két Miskolc népességű Zwickau, de az utóbbi idő ez a város belekerültek a nálunk is erősen olvasott gazdasági hírekbe, nem hízelgő vonatkozásban.
Mi történt Szászországban a foglalkoztatás frontján, idézzük erről a Berliner Zeitungot.
Szászországban a munkanélküliek száma közel 1 500 fővel csökkent júniusban, mintegy 150 ezerre, miközben a munkanélküliségi ráta változatlanul 7,0 százalék maradt. Ez, ugye meghaladja a német átlagot. A keletnémet ügyekre fogékony berlini lap – bizony, ez a különbségtétel a német egyesülés után évtizedekkel is bőven létezik – ugyanakkor kiemeli:
A Szövetségi Munkaügyi Hivatal szerint ezzel a munkanélküliség a tartományban tízéves csúcsra emelkedett.
A legalacsonyabb munkanélküliségi rátát a tartományban a Sächsische Schweiz–Osterzgebirge járásban mérték, 5,4 százalékot, ami a magyar átlagnál magasabb, bár vannak ennél rosszabb helyzetben lévő magyar vármegyék. Amit azonban Chemnitzben mértek, az minden tekintetben rémálom: itt minden tizedik aktív felnőtt munkanélküli.
A német munkanélküliség, Szászország és az AfD
Ugyanakkor – húzza alá a német lap – Zwickauban nőhet a munkanélküliség veszélye: sajtóértesülések szerint bezárhat a helyi Volkswagen-gyár, ami mintegy 8 ezer Volkswagen-dolgozót érintene.
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Radikálisan átalakítaná működését az intenzív verseny miatt nyomás alatt álló német autóipari óriás. A Volkswagen vezérigazgatója a költségcsökkentés jegyében 100 ezer dolgozótól válhat meg, és a csoport négy gyárát is beárhatja a következő évek során.
A Volkswagen-probléma – szélesebben a német autóipar problémája – Magyarországon is jól ismert és nagy érdeklődést vált ki, hiszen a magyar gazdaság szorosan integrálódott a német iparral és különös mértékben az autógyártással.
Szászország helyzetét szemléltetik a fenti adatok, emellett arra is rávilágítanak, miért ebben a tartományban tört előre különös mértékben a magyar Fidesz szövetségese, a Németországban radikálisnak számító mértékben jobboldali AfD.
Az Afd támogatottsága Szászországban jelenleg 42 százalék, majdnem annyi mint az összes többi számottveő méretű párté együttvéve. Ezek így állnak:
- Friedrich Merz kancellár CDU-ja: 21 százalék,
- a baloldali Die Linke: 9,
- a szintén balos Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): 7 százalék,
- a kormánykoalíció kisebbik pártja, a szociáldemokraták (SPD): 6,
- a Zöldek: 6 százalék.
Összehasonlításként, a 2024-es szászországi tartományi választáson még a CDU végzett az élen, 31,9 százalékos eredménnyel, az AfD akkor 30,6 százalékot kapott.
A német autóipari vállalat leépít, a nem német munkásokat vesz fel
Áttekintőjében a berlini lap egyébként a munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban megemlít még egy autóipari hírt a német keletről, ezúttal pozitív fényben. Csakhogy nem német vállalatról van szó.
Brandenburg tartományban – tehát Berlin körzetében – a munkanélküliek száma 952 fővel, 85 441-re csökkent júniusban, a munkanélküliségi ráta pedig 6,3 százalékra mérséklődött (ami a német átlag). A regionális munkaügyi hivatal szerint ebben jelentős szerepet játszott a grünheidei Tesla-gyárban létrejött számottevő munkahelybővülés – írja a Berliner Zeitung.
Berlinben 220 435 álláskeresőt tartottak nyilván, ami 1 588 fővel kevesebb, mint májusban. A munkanélküliségi ráta 10,2 százalékra csökkent.
Júniusban fellélegezhetett Berlin és Brandenburg munkaerőpiaca
– közölte a regionális munkaügyi hivatal vezetője. A 10,2 százalékos munkanélküliségi mutató mellett nálunk ezt aligha mondanánk.