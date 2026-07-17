Itt a Netflix-sztori vége, szakad az árfolyam, rettenetes számokat közölt a streaming-multi, bizonytalan a jövője

A Netflix részvényei csütörtökön több mint 8 százalékot estek, annak ellenére, hogy a streamingóriás a várakozásoknak megfelelő eredményeket tett közzé. A befektetőket azonban csalódással töltötte el a vállalat előrejelzése, amely szerint a bevételnövekedés a következő negyedévben három éve nem látott mélypontra lassulhat.

A jövőkép hiányától tartanak a Netflix befektetői, mélyrepülésben az árfolyam / Fotó: AFP

A cég a harmadik negyedévre éves összevetésben 11,7 százalékos árbevétel-növekedést prognosztizált, ami elmarad a Wall Street elemzőinek konszenzusától, és 2023 óta a leglassabb bővülést jelentené.

Hiába az áremelések

A részvények a tőzsdezárás utáni kereskedésben estek, noha a Netflix második negyedéves eredményei nagyrészt megfeleltek az elemzői várakozásoknak.

A vállalat szerint az év első felében végrehajtott áremelések jól működtek:

ezek, valamint a növekvő reklámbevételek hatására az árbevétel éves alapon 13 százalékkal, 12,6 milliárd dollárra emelkedett a második negyedévben.

A Netflix arra számít, hogy reklámbevételei 2026-ban megduplázódnak, és elérik a mintegy 3 milliárd dollárt.

Nyomás alatt szakad az árfolyam

A vállalat egyre nagyobb nyomás alatt áll: részvényeinek árfolyama január óta 21 százalékkal csökkent, folytatva azt a lejtmenetet, amely tavaly év közepi csúcsa óta több mint 250 milliárd dollárral apasztotta a Netflix piaci értékét.

A befektetők az erősödő verseny, valamint a vállalat stratégiájával kapcsolatos bizonytalanságok miatt aggódnak, különösen azután, hogy a Netflix sikertelenül próbálta felvásárolni a Warner Bros Discoveryt (WBD).

A Netflix ajánlatát végül a Paramount múlta felül, amit több elemző úgy értékelt, hogy a vállalat irányváltásra készül. A Netflix ugyanis hagyományosan saját maga építette fel üzletágait, nem pedig felvásárlások révén növekedett.

Ezt követően a cég a Roku felvásárlásának lehetőségét is vizsgálta, ám végül azt a Fox szerezte meg.

Ez tovább erősítette azokat a kétségeket, hogy a Netflix mennyire bízik jelenlegi stratégiájában, illetve hogyan kíván megbirkózni az egyre erősebb versenytársakkal

- jegyzi meg a Financial Times.