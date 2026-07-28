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energia
Szerbia
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Folytatódik a végtelen történet a Mol-NIS-ügyletben: a szerbek megint Amerikához fordultak a működési engedély meghosszabbítása érdekében

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Szerbia a működési engedély meghosszabbítását kérte Amerikától. A NIS tulajdonosváltása még mindig nem zajlott le.
VG
2026.07.28, 06:49
Frissítve: 2026.07.28, 06:54

A szerbiai Naftna industrija Srbije (NIS) újabb kérelmet nyújtott be az amerikai kormányzathoz a különleges működési engedély kiadására annak érdekében, hogy július 31. után is folytathassa tevékenységét, amikor a jelenleg érvényes engedély hatálya lejár – jelentette hétfőn a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS).

Serbian oil company NIS in ownership by the Russian oil producer Gazprom Neft NIS, Mol, olaj, Szerbia
Folytatódik a régóta húzódó NIS-ügylet / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

A többségi orosz tulajdonban lévő vállalat kérelmét az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalához (Office of Foreign Assets Control – OFAC) nyújtotta be. Az engedély jóváhagyása lehetővé tenné a horvát Jadranski naftovod (JANAF) számára is, hogy továbbra is nyersolajjal lássa el a NIS pancsovai finomítóját – számolt be róla az Index.hr horvát hírportál.

Az amerikai kormányzat korábban meghosszabbította azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi a Mol számára, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz Gazpromnyefttel a NIS-ben meglévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes.

Mint ismert, Washington az orosz-ukrán háború miatt 2025 elején szankciókat vezetett be az orosz energetikai szektorral szemben, amelyek a NIS-re is kiterjedtek az orosz tulajdonosi részesedés miatt.

A szerb kormány június 16-án részvényesi megállapodást írt alá a Mollal a NIS jövőbeli irányításáról. A megállapodás értelmében – feltéve, hogy a Mol sikeresen megvásárolja a Gazpromnyeft 56,15 százalékos részesedését – a magyar vállalat a NIS többségi tulajdonosává válhat. Ennek előfeltétele, hogy az OFAC jóváhagyja a Mol és a Gazpromnyeft közötti tulajdonosváltásról szóló megállapodást.

Ebben az esetben Szerbia további 5 százalékos részesedést vásárolhatna a NIS-ben, miközben garantált lenne a pancsovai finomító legalább tíz éven át történő működése, mégpedig azon a kapacitásszinten, amelyen a szankciók bevezetését megelőző négy évben üzemelt.

A szerb állam jelenleg a NIS részvényeinek 29,9 százalékával rendelkezik, míg a fennmaradó 13,98 százalék kisebbségi részvényesek és a vállalat munkavállalóinak tulajdonában van.

Fordulat a Mol történelmi üzletében: ilyen mondatok még nem hagyták el soha a kulcsszereplő száját – pillanatok alatt itt lehet a NIS-megállapodás, ha Washington is rábólint?

Szeptember végéig, de akár már korábban is lezárulhatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, vagyis a NIS orosz tulajdonrészének értékesítéséről folyó tárgyalások – jelentette ki Aleksandar Vucic a Prva televíziónak adott interjújában a Déli Szemle beszámolója szerint.

A szerb elnök közölte, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik. Vucic most először nevezte magát valamelyest derűlátónak, ugyanakkor hangsúlyozta: nem akar olyan ígéretet tenni, amelyről később kiderülhet, hogy nem volt teljesíthető.

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