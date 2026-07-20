Az Odüsszeia letarolta a világ mozijait, de a görögök nincsenek elragadtatva tőle, pedig sok pénzt adtak – kormánytagok is felszólaltak Christopher Nolan új filmje ellen

Christopher Nolan új filmje már az első hétvégén az év egyik legnagyobb mozisikere lett: az Odüsszeia világszerte 264,1 millió dolláros (83,7 milliárd forint) bevétellel nyitott, ezzel messze felülmúlva a rendező korábbi premierjeit. Miközben a nézők özönlenek a mozikba, Görögországban egészen másról folyik a vita: sokan sérelmezik, hogy a részben görög állami támogatással készült produkcióban egyetlen görög színész sem kapott szerepet, Helené megformálása pedig politikai vitákat is kiváltott.

Az Odüsszeia letarolta a világ mozijait, de a görögök nincsenek elragadtatva tőle – még kormánytagok is felszólaltak Christopher Nolan új filmje ellen / Fotó: UNIVERSAL PICTURES - SYNCOPY

Az Odüsszeia a Nolan legjobban nyitó filmje

A Box Office Mojo jelenlegi adatai szerint az Odüsszeia első hétvégéjén 264,06 millió dollárt termelt világszerte. Ebből 124,5 millió dollár származott az észak-amerikai piacról, míg 139,56 millió dollár a nemzetközi mozikból érkezett. Magyarország is erős nyitást produkált: a film az első hétvégén 787 ezer dolláros (250 millió forint) jegybevételt ért el. A nyitóhétvége különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a produkció becsült költségvetése 250 millió dollár (79,3 milliárd forint) volt.

Az Odüsszeia így már néhány nap alatt a gyártási büdzsének megfelelő bevételt termelt,

még ha ebből természetesen a mozik részesedése és a marketingköltségek miatt nem is következik azonnali megtérülés.

Christopher Nolan pályafutásában ez egyértelmű mérföldkő. Az Oppenheimer 2023-ban mintegy 174 millió dolláros, a Sötét lovag: Felemelkedés pedig 248 millió dolláros globális nyitással indult, vagyis az Odüsszeia lett a rendező eddigi legnagyobb premierje. A 2026-os évben is az élmezőnybe került: kevés hollywoodi produkció tudott 250 millió dollár feletti globális nyitóhétvégét felmutatni, így Nolan filmje már az első napokban az év legnagyobb mozis eseményei közé emelkedett.

Nem térült meg az állami támogatás a görögöknek

Az Odüsszeia nemcsak történetével kötődik Görögországhoz. A produkció jelentős részét az országban forgatták, többek között a püloszi Nestor-palotában, a Voidokilia-öbölnél, Methóni váránál és az Akrokorinthosznál.

A görög állam a 2017-ben bevezetett filmes ösztönzőprogram keretében mintegy 6,5 millió euró támogatást biztosított a produkciónak, amelynek teljes költségvetése így elérte a 250 millió dollárt.

A támogatási rendszer lényege, hogy az országban forgató produkciók visszaigényelhetik költségeik egy részét, ezzel ösztönözve a nemzetközi filmgyártást.