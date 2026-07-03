Az amerikaiak ugyan a július 4-i függetlenség napi hosszú hétvégére készülnek, az üzemanyagárak azonban továbbra sem tértek vissza a közel-keleti konfliktus előtti szintekre. Bár Donald Trump az amerikai-iráni tűzszünetet és a béketárgyalásokat sikerként értékeli, a kőolajpiac továbbra is óvatos maradt: a Brent és a WTI ára pénteken ismét emelkedett, a befektetők ezek szerint még mindig nem tekintik lezártnak a válságot.

Hiába Trump optimizmusa: drágább olajjal indulnak az amerikaiak a július 4-i hosszú hétvégére, még mindig nem nyugodott meg teljesen a piac / Fotó: Anadolu via AFP

A Brent nyersolaj hordónkénti ára 72,26 dollárra (mintegy 24 700 forint), az amerikai WTI pedig 69,01 dollárra (mintegy 23 600 forint) emelkedett pénteken. Bár ezek az árak már jóval alacsonyabbak a háború csúcspontján látott szinteknél, még mindig magasabbak annál, mint ahol a piac a konfliktus kirobbanása előtt járt. Ez azt jelenti, hogy az amerikai autósok drágább üzemanyaggal indulnak útnak a nyári utazási szezon egyik legforgalmasabb hétvégéjén – írja a Reuters.

A piacot egyszerre mozgatja a remény és az óvatosság:

a befektetők bíznak abban, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött előzetes megállapodás tartósnak bizonyul,

ugyanakkor továbbra is fedezik magukat arra az esetre, ha a konfliktus ismét kiéleződne.

A piaci szereplők szerint egyelőre túl korai lenne biztosra venni, hogy a Közel-Keleten megszűntek az ellátási kockázatok.

Eközben fokozatosan normalizálódik a Hormuzi-szoros forgalma, amely a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállításának mintegy ötödét bonyolítja. Ahogy korábban is beszámoltunk róla, az elmúlt napokban jelentősen nőtt az áthaladó hajók száma: több, korábban a Perzsa-öbölben rekedt teherhajó is elhagyta a térséget, miközben a nagy hajózási társaságok ismét használni kezdték a stratégiai vízi útvonalat.

A kínálat is gyorsan bővül. Kuvait júniusban csaknem megháromszorozta kitermelését, napi 580 ezer hordóról 1,65 millió hordóra növelve azt, miután újraindultak az exportlehetőségek. Eközben

legalább öt szaúdi szuperolajszállító tartályhajó összesen tízmillió hordónyi nyersolajjal hagyta el a Hormuzi-szorost,

a Saudi Aramco pedig gyorsított értékesítéssel igyekszik minél hamarabb eljuttatni szállítmányait az ázsiai piacokra.