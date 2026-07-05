Merész jóslat érkezett: ide érkezhet meg az olaj ára az év végére – a Citi azt is elmondta, mit kell most tenniük a befektetőknek

A Hormuzi-szoros helyreállásával tovább mérséklődhet az olaj ára, amely hodónként 60 dollárra csökenhet a kedvező forgatókönyv estén a Citi friss elemzése szerint.

A Citi szerint 2026 végérw 60 dollárra csökkenhet az olaj ára a Hormuzi-szoros feloldását követően / Fotó: Reuters

Enyhülést hoz a Homuzi-szoros feloldása, 60 dollárig eshet az olaj ára

Az amerikai nagybank várakozása alapján a globális energiapiac gyorsan visszatérhet a normális kerékvágásba, mivel a nemzetközi kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuz-szoroson átfolyó olajáramlás újraindulása növeli a rövid távú kínálatot, így egyre több nyersanyag áll a finomítók rendelkezésére.

A Citinél így azt javasolják a befektetőknek, hogy az esetleges nyári árfolyamemelkedést kihasználva csökkentsék olajpiaci pozícióikat, 2026 végére a Brent típusú nyersolaj hordónkémti ára 65-60 dollár környékére ereszkedhet.

Ez további jelentős, akár 17 százalékos esést jelenthet a jelenlegi, 72 dolláros hordónkénti szintről, amely csak a közelmúltban ereszkedett az amerikai-iráni háború kirobbanása előtti szintre. Az energiahordozót legutóbb januárban jegyezték 60 dollár alatt.

Az alapvető piaci tényezők gyorsan visszanyerik jelentőségüket

– hangsúyozta a Citigroup elemzője, Francesco Martoccia. A szakértő ezek közül kiemeli hogy a szállítási áramlások normalizálódnak, a kínai vásárlók továbbra sem jelennek meg, a fizikai nyersolaj-piacok jelentősen meggyengültek, és a készletek a vártnál jóval kisebb mértékben csökkentek.

Több nagy európai szereplő eközben már arra is felkészült, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak díjat kell fizetniük Iránnak és Ománnak.

A globális energiapiacon gyors visszarendeződés látszik, mivel a tengeri kereskedelmi folyosón átfolyó szállítások újraindulása növeli a rövid távú kínálatot, és további hordókat biztosít a feldolgozók számára, miután azok már biztosították maguknak az alternatív forrásokat. Ennek eredményeként az olajárak gyorsan összeomlottak: a globális referenciaárfolyamnak számító Brent a második negyedévben 30 százalékkal zuhant, és ezzel a konfliktus ideje alatt elért teljes nyereségét visszaadta.