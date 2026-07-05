Merész jóslat érkezett: ide érkezhet meg az olaj ára az év végére – a Citi azt is elmondta, mit kell most tenniük a befektetőknek
A Hormuzi-szoros helyreállásával tovább mérséklődhet az olaj ára, amely hodónként 60 dollárra csökenhet a kedvező forgatókönyv estén a Citi friss elemzése szerint.
Enyhülést hoz a Homuzi-szoros feloldása, 60 dollárig eshet az olaj ára
Az amerikai nagybank várakozása alapján a globális energiapiac gyorsan visszatérhet a normális kerékvágásba, mivel a nemzetközi kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuz-szoroson átfolyó olajáramlás újraindulása növeli a rövid távú kínálatot, így egyre több nyersanyag áll a finomítók rendelkezésére.
A Citinél így azt javasolják a befektetőknek, hogy az esetleges nyári árfolyamemelkedést kihasználva csökkentsék olajpiaci pozícióikat, 2026 végére a Brent típusú nyersolaj hordónkémti ára 65-60 dollár környékére ereszkedhet.
Ez további jelentős, akár 17 százalékos esést jelenthet a jelenlegi, 72 dolláros hordónkénti szintről, amely csak a közelmúltban ereszkedett az amerikai-iráni háború kirobbanása előtti szintre. Az energiahordozót legutóbb januárban jegyezték 60 dollár alatt.
Az alapvető piaci tényezők gyorsan visszanyerik jelentőségüket
– hangsúyozta a Citigroup elemzője, Francesco Martoccia. A szakértő ezek közül kiemeli hogy a szállítási áramlások normalizálódnak, a kínai vásárlók továbbra sem jelennek meg, a fizikai nyersolaj-piacok jelentősen meggyengültek, és a készletek a vártnál jóval kisebb mértékben csökkentek.
Több nagy európai szereplő eközben már arra is felkészült, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak díjat kell fizetniük Iránnak és Ománnak.
A globális energiapiacon gyors visszarendeződés látszik, mivel a tengeri kereskedelmi folyosón átfolyó szállítások újraindulása növeli a rövid távú kínálatot, és további hordókat biztosít a feldolgozók számára, miután azok már biztosították maguknak az alternatív forrásokat. Ennek eredményeként az olajárak gyorsan összeomlottak: a globális referenciaárfolyamnak számító Brent a második negyedévben 30 százalékkal zuhant, és ezzel a konfliktus ideje alatt elért teljes nyereségét visszaadta.
A Citi prognózisa egybevág több másik nagy bankház értékeléséve. A Golgman Sachs várakozása alapján a globális olajpiac ismét túlkínálati helyzetbe kerül az iráni háború hatásaink elhalványulásával, és a Hormuz-szoroson átmenő forgalom helyreállásával. A Morgan Stanley pedig az elmúlt hetekben kétszer is lefelé módosította olajár-előrejelzéseit a túlkínálati kockázatok miatt.
A visszarendeződés kezdeti szakasza „várhatóan zűrzavaros lesz” a Citi elemzői szerint, akik a nyári árfolyamraliban az eladás lehetőségét látják.
Irán továbba is rajta tartja a kezét a vízi útvonalon, a piac még óvatos
Ezt az utóbbi állítást látszanak visszaigazolni a legfrissebb híradások is, melyek szerint Irán továbbra is igyekszik szoros ellenőrzés alatt tartani a vízi útvonal feletti ellenőrzését.
A Hormuzi-szoroson áthaladó hajók közül több is útvonalváltásra kényszerült a hétvégén. A szoros délebbi, ománi útvonalán hajózó tanker közül legalább nyolcat láttak hirtelen észak-felé fordulni, közülük négy ezután észak felé, az iráni útvonal felé vette az irányt.
Irán többször is kijelentette, hogy a hajóknak kizárólag az Iszlám Köztársaság által kijelölt és engedélyezett útvonalon szabad áthaladniuk a szoroson, és emiatt tüzet nyitott néhány olyan hajóra, amely engedély nélkül hajózott át.
Bár Donald Trump szerint a közel-keleti békefolyamat jó irányba halad, az olajpiac továbbra is óvatos. Az olajár pénteken ismét emelkedett, így az amerikai autósok magasabb üzemanyagárakkal vágnak neki a július 4-i függetlenség napi hosszú hétvégének. A Hormuzi-szoros forgalma ugyan fokozatosan helyreáll, de a befektetők egyelőre nem hiszik el teljesen, hogy végleg elmúlt a veszély.
A piacot egyszerre mozgatja a remény és az óvatosság: a befektetők bíznak abban, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött előzetes megállapodás tartósnak bizonyul, ugyanakkor továbbra is fedezik magukat arra az esetre, ha a konfliktus ismét kiéleződne.
A piaci szereplők szerint egyelőre túl korai lenne biztosra venni, hogy a Közel-Keleten megszűntek az ellátási kockázatok.