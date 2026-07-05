Deviza
EUR/HUF353,98 +0,21% USD/HUF309,5 +0,19% GBP/HUF414,42 +0,46% CHF/HUF386,4 +0,46% PLN/HUF82,64 +0,36% RON/HUF67,75 +0,18% CZK/HUF14,64 +0,18% EUR/HUF353,98 +0,21% USD/HUF309,5 +0,19% GBP/HUF414,42 +0,46% CHF/HUF386,4 +0,46% PLN/HUF82,64 +0,36% RON/HUF67,75 +0,18% CZK/HUF14,64 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hormuzi-szoros
energiaválság
olajár
Citi
elemzés

Merész jóslat érkezett: ide érkezhet meg az olaj ára az év végére – a Citi azt is elmondta, mit kell most tenniük a befektetőknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Hormuzi-szoros megnyitása gyors visszarendeződést hozhat az olajpicon. Az amerikai nagybank optimista forgatókönyve szerint 2026 végére az év eleji szintre mérséklődhet a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára.
K. T.
2026.07.05, 10:10

A Hormuzi-szoros helyreállásával tovább mérséklődhet az olaj ára, amely hodónként 60 dollárra csökenhet a kedvező forgatókönyv estén a Citi friss elemzése szerint. 

olaj, olajár, Hormuzi-szoros, Citi
A Citi szerint 2026 végérw 60 dollárra csökkenhet az olaj ára a Hormuzi-szoros feloldását követően / Fotó: Reuters

Enyhülést hoz a Homuzi-szoros feloldása, 60 dollárig eshet az olaj ára

Az amerikai nagybank várakozása alapján a globális energiapiac gyorsan visszatérhet a normális kerékvágásba, mivel a nemzetközi kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuz-szoroson átfolyó olajáramlás újraindulása növeli a rövid távú kínálatot, így egyre több nyersanyag áll a finomítók rendelkezésére.

A Citinél így azt javasolják a befektetőknek, hogy az esetleges nyári árfolyamemelkedést kihasználva csökkentsék olajpiaci pozícióikat, 2026 végére a Brent típusú nyersolaj hordónkémti ára 65-60 dollár környékére ereszkedhet.

Ez további jelentős, akár 17 százalékos esést jelenthet a jelenlegi, 72 dolláros hordónkénti szintről, amely csak a közelmúltban ereszkedett az amerikai-iráni háború kirobbanása előtti szintre. Az energiahordozót legutóbb januárban jegyezték 60 dollár alatt.

Az alapvető piaci tényezők gyorsan visszanyerik jelentőségüket

 – hangsúyozta a Citigroup elemzője, Francesco Martoccia. A szakértő ezek közül kiemeli hogy a szállítási áramlások normalizálódnak, a kínai vásárlók továbbra sem jelennek meg, a fizikai nyersolaj-piacok jelentősen meggyengültek, és a készletek a vártnál jóval kisebb mértékben csökkentek.

Több nagy európai szereplő eközben már arra is felkészült, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak díjat kell fizetniük Iránnak és Ománnak.

A globális energiapiacon gyors visszarendeződés látszik, mivel a tengeri kereskedelmi folyosón átfolyó szállítások újraindulása növeli a rövid távú kínálatot, és további hordókat biztosít a feldolgozók számára, miután azok már biztosították maguknak az alternatív forrásokat. Ennek eredményeként az olajárak gyorsan összeomlottak: a globális referenciaárfolyamnak számító Brent a második negyedévben 30 százalékkal zuhant, és ezzel a konfliktus ideje alatt elért teljes nyereségét visszaadta.

A Citi prognózisa egybevág több másik nagy bankház értékeléséve. A Golgman Sachs várakozása alapján a globális olajpiac ismét túlkínálati helyzetbe kerül az iráni háború hatásaink elhalványulásával, és a Hormuz-szoroson átmenő forgalom helyreállásával. A Morgan Stanley pedig az elmúlt hetekben kétszer is lefelé módosította olajár-előrejelzéseit a túlkínálati kockázatok miatt.

A visszarendeződés kezdeti szakasza „várhatóan zűrzavaros lesz” a Citi elemzői szerint, akik a nyári árfolyamraliban az eladás lehetőségét látják.

Irán továbba is rajta tartja a kezét a vízi útvonalon, a piac még óvatos

Ezt az utóbbi állítást látszanak visszaigazolni a legfrissebb híradások is, melyek szerint Irán továbbra is igyekszik szoros ellenőrzés alatt tartani a vízi útvonal feletti ellenőrzését.

A Hormuzi-szoroson áthaladó hajók közül több is útvonalváltásra kényszerült a hétvégén. A szoros délebbi, ománi útvonalán hajózó tanker közül legalább nyolcat láttak hirtelen észak-felé fordulni, közülük négy ezután észak felé, az iráni útvonal felé vette az irányt. 

Irán többször is kijelentette, hogy a hajóknak kizárólag az Iszlám Köztársaság által kijelölt és engedélyezett útvonalon szabad áthaladniuk a szoroson, és emiatt tüzet nyitott néhány olyan hajóra, amely engedély nélkül hajózott át.

Bár Donald Trump szerint a közel-keleti békefolyamat jó irányba halad, az olajpiac továbbra is óvatos. Az olajár pénteken ismét emelkedett, így az amerikai autósok magasabb üzemanyagárakkal vágnak neki a július 4-i függetlenség napi hosszú hétvégének. A Hormuzi-szoros forgalma ugyan fokozatosan helyreáll, de a befektetők egyelőre nem hiszik el teljesen, hogy végleg elmúlt a veszély.

A piacot egyszerre mozgatja a remény és az óvatosság: a befektetők bíznak abban, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött előzetes megállapodás tartósnak bizonyul,  ugyanakkor továbbra is fedezik magukat arra az esetre, ha a konfliktus ismét kiéleződne. 

A piaci szereplők szerint egyelőre túl korai lenne biztosra venni, hogy a Közel-Keleten megszűntek az ellátási kockázatok.

Energiaválság

Energiaválság
1678 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu