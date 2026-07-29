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Oroszország
olajbevétel
Putyin
költségvetés

Vlagyimir Putyin nem lehet nyugodt: hiába az iráni háború, csak csörgedeznek az olajbevételek az orosz államkasszába

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Hiába emelkedett ismét az energiahordozók ára, Vlagyimir Putyin nem dőlhet nyugodtan hátra. Moszkva olaj- és gázbevételei várhatóan elmaradnak a tervezettől, mivel a kedvező gazdasági hatásokat részben az erős nemzeti valuta, részben pedig a kieső export és az energetikai vállalatoknak fizetett kompenzáció ellensúlyozza.
VG
2026.07.29, 20:43

Oroszország olaj- és gázbevételei valamivel elmaradhatnak a költségvetési tervben szereplő összegtől, de az Izvesztyija előrejelzése szerint még így is mintegy 8,2 ezermilliárd rubelre rúghatnak. Amennyiben az Urals típusú kőolaj ára 75 dollár körül alakul, a pótlólagos költségvetési bevétel meghaladhatja a 2,4 ezermilliárd rubelt.

Hiába magas az olaj világpiaci ára Vlagyimir Putyin nem lehet nyugodt
Hiába magas az olaj világpiaci ára Vlagyimir Putyin nem lehet nyugodt / Fotó: AFP

A magas olajár nem elegendő

Az első fél évben 3,66 ezermilliárd rubel érkezett az államkasszába az olaj- és gázbevételek után, csaknem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban.

A költségvetésben 8,9 milliárd rubel szerepel, így a terv teljesítéséhez a második fél évben több mint 5,2 ezermilliárdot kellene beszedni, ami 43 százalékkal haladná meg az első hat hónap eredményét.

A magas olajár ugyan javítja a bevételi oldalt, de önmagában nem oldja meg a problémát. A számítások szerint az éves átlagár minden egydolláros emelkedése 150–160 milliárd rubellel növeli a költségvetési bevételeket.

A hordónként 75 dolláros éves átlagár mellett a pótlólagos bevétel meghaladhatná a 2,4 ezermilliárd rubelt. Ez azonban nem költségvetési többletet jelent, hanem egy alacsonyabb olajárhoz képest jelentkező pluszbevételt.

Túl erős rubel?

A kedvező árhatást részben semlegesíti az erős rubel. Az amerikai dollár átlagárfolyama az első fél évben 76,5 rubel volt, miközben a költségvetést 92,2 rubeles árfolyammal tervezték. Ez jelentősen csökkenti az exportőrök rubelben számított bevételét és az állam adóbevételeit is.

Emellett az OPEC+ korlátozásai, a szankciók és a logisztikai nehézségek miatt az exportvolumen is visszaeshet.A Nemzetközi Energiaügynökség szerint az orosz kőolajtermék-export napi 230 ezer hordóval csökkent.

A költségvetési bevételeket tovább csökkentik az olajvállalatoknak fizetett állami kompenzációk, köztük az üzemanyagárak kiegyenlítését szolgáló támogatások, miközben az Urals továbbra is olcsóbb a Brenthez képest.

Nem omlott össze a költségvetés

A teljes bevételi oldal egyelőre nem omlott össze. A nem olaj- és gázipari bevételek az első félévben több mint 16 százalékkal, közel 15 ezermilliárd rubelre nőttek, a szövetségi költségvetés összes bevétele pedig 18,6 ezermilliárdot tett ki, amely 5,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A kiadások ugyanakkor elérték a 24,5 ezermilliárd rubelt, így a hiány már 5,7 ezermilliárd, vagyis a GDP 2,5 százaléka. Ez jóval meghaladja az eredeti, 3,8 ezermilliárd rubeles tervet. A frissített előrejelzés már 4,8 ezermilliárdos mínusszal számol, az Izvesztyija szerint pedig az év végére a deficit akár 7 ezermilliárd rubelre is nőhet. A drága olaj tehát legfeljebb mérsékli a hiányt. A költségvetés egyensúlyát továbbra is az árfolyam, az exportvolumen és a kiadási fegyelem dönti el.

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