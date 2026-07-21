Most van baj: új front nyílik az iráni háborúban, még több olaj tűnhet el a világból – az OPEC legnagyobb hatalmát is betámadták

Újabb sokk érheti az olajpiacot, miután a jemeni húszi lázadók tengeri blokáddal fenyegetik Szaúd-Arábiát, az Öböl-térség legnagyobb olajexportálóját. A húszik közlése szerint a blokád válasz a Szaúd-Arábia által a jemeni főváros, Szanaa ellen alkalmazott „ostromra”, ami a szaúdiak szigrú blokádját jelenti a jemeni fővárosra. A szervezet katonai szóvivője, Jahja Szarí videóüzenetben jelentette be, hogy a szaúdi hajók elleni tengeri embargó azonnal életbe lép. Mint megírtuk, névtelenséget kérő források szerint Teherán már a múlt héten egyeztetett a húszikkal arról, hogy azok lezárják a Vörös-tenger kijáratát.

Újabb jelentős mennyiség eshet ki a globális olajkínálatból, miután a jemeni húszi lázadók bejelentették a tengeri blokádot Szaúd-Arábia ellen

Fotó: Anadolu via AFP

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A bejelentés tovább fokozza az olajpiaci bizonytalanságot. A Brent nyersolaj ára már hétfőn jelentős kilengéseket mutatott: napközben 3,8 százalékos emelkedést és 2,3 százalékos visszaesést is produkált, délutánra pedig, amikor az első hírek megjelentek a tengeri blokádról, hordónként 88,40 dollár körül stabilizálódott, jelenleg 88,60 dollárnál áll. A Bloomberg azt írja, hogy feszültség azután éleződött ki, hogy a múlt héten Szaúd-Arábia légicsapást mért a szanaai repülőtérre, amire válaszul a húszik támadást hajtottak végre egy dél-szaúdi repülőtér ellen. Ez volt a legsúlyosabb összecsapás a felek között a 2022-es tűzszünet óta.

A szaúdi vezetésű katonai koalíció közölte, hogy katonai erővel reagál a blokádra, és megkezdte hajóinak fokozott védelmét a Báb el-Mandeb-szorosban.

Az átjáró stratégiai jelentőségű, mivel a Hormuzi-szoros gyakorlatilag használhatatlanná válásával ez maradt a szaúdi olajexport egyik legfontosabb útvonala. Ha a Vörös-tenger kijáratát jelentő szorost sikerrel zárják le, akkor Szaúd-Arábia hiába szállítja át a Perzsa-öböl térségében kitermelt olajat a Vörös-tenger mentén lévő létesítményeibe, ugyanúgy nem tudja azokat a piacokra juttatni, ahogy a Hormuzi-szoroson keresztül sem.

A húszik korábban is támadták a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat, mostani bejelentésük azonban már közvetlenül Szaúd-Arábia tengeri exportját célozza.

Piaci elemzők szerint a Báb el-Mandeb-szoros teljes lezárása a globális olajkínálat mintegy 7 százalékát érinthetné, mivel a szaúdi export jelentős része ezen az útvonalon hagyja el a térséget.

Ez tovább súlyosbítaná a Perzsa-öbölben kialakult helyzetet, ahol a Hormuzi-szoros lezárása már eleve jelentős kiesést okozott a világ olajszállításaiban.