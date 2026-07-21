Most van baj: új front nyílik az iráni háborúban, még több olaj tűnhet el a világból – az OPEC legnagyobb hatalmát is betámadták
Újabb sokk érheti az olajpiacot, miután a jemeni húszi lázadók tengeri blokáddal fenyegetik Szaúd-Arábiát, az Öböl-térség legnagyobb olajexportálóját. A húszik közlése szerint a blokád válasz a Szaúd-Arábia által a jemeni főváros, Szanaa ellen alkalmazott „ostromra”, ami a szaúdiak szigrú blokádját jelenti a jemeni fővárosra. A szervezet katonai szóvivője, Jahja Szarí videóüzenetben jelentette be, hogy a szaúdi hajók elleni tengeri embargó azonnal életbe lép. Mint megírtuk, névtelenséget kérő források szerint Teherán már a múlt héten egyeztetett a húszikkal arról, hogy azok lezárják a Vörös-tenger kijáratát.
Új front nyílhat a konfliktusban, a világ olajellátása is veszélybe kerülhet
A bejelentés tovább fokozza az olajpiaci bizonytalanságot. A Brent nyersolaj ára már hétfőn jelentős kilengéseket mutatott: napközben 3,8 százalékos emelkedést és 2,3 százalékos visszaesést is produkált, délutánra pedig, amikor az első hírek megjelentek a tengeri blokádról, hordónként 88,40 dollár körül stabilizálódott, jelenleg 88,60 dollárnál áll. A Bloomberg azt írja, hogy feszültség azután éleződött ki, hogy a múlt héten Szaúd-Arábia légicsapást mért a szanaai repülőtérre, amire válaszul a húszik támadást hajtottak végre egy dél-szaúdi repülőtér ellen. Ez volt a legsúlyosabb összecsapás a felek között a 2022-es tűzszünet óta.
A szaúdi vezetésű katonai koalíció közölte, hogy katonai erővel reagál a blokádra, és megkezdte hajóinak fokozott védelmét a Báb el-Mandeb-szorosban.
Az átjáró stratégiai jelentőségű, mivel a Hormuzi-szoros gyakorlatilag használhatatlanná válásával ez maradt a szaúdi olajexport egyik legfontosabb útvonala. Ha a Vörös-tenger kijáratát jelentő szorost sikerrel zárják le, akkor Szaúd-Arábia hiába szállítja át a Perzsa-öböl térségében kitermelt olajat a Vörös-tenger mentén lévő létesítményeibe, ugyanúgy nem tudja azokat a piacokra juttatni, ahogy a Hormuzi-szoroson keresztül sem.
A húszik korábban is támadták a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat, mostani bejelentésük azonban már közvetlenül Szaúd-Arábia tengeri exportját célozza.
Piaci elemzők szerint a Báb el-Mandeb-szoros teljes lezárása a globális olajkínálat mintegy 7 százalékát érinthetné, mivel a szaúdi export jelentős része ezen az útvonalon hagyja el a térséget.
Ez tovább súlyosbítaná a Perzsa-öbölben kialakult helyzetet, ahol a Hormuzi-szoros lezárása már eleve jelentős kiesést okozott a világ olajszállításaiban.
A növekvő biztonsági kockázatok miatt emelkedtek a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók biztosítási díjai is.
A katonai eszkaláció ellenére továbbra is folynak a háttéregyeztetések. Iráni tisztviselők szerint közvetítők egy tíznapos tűzszünetre tettek javaslatot, amely megmenthetné a múlt hónapban létrejött ideiglenes megállapodást, és alapot teremthetne egy tartósabb rendezéshez.
Pakisztán is bekapcsolódhat a közvetítésbe: sajtóértesülések szerint az iráni belügyminiszter Iszlámábád segítségét kérte a tárgyalások újraindításához.
Folytatódnak az amerikai és iráni csapások
Mint megírtuk, az amerikai és iráni katonai akciók hétvégén is folytatódtak, a hétfő sem hozott fegyvernyugvást. Az amerikai hadsereg újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen, míg az iráni Forradalmi Gárda ballisztikus rakétákkal támadott amerikai katonai létesítményeket Jordániában, Kuvaitban és Szíriában.
Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán azzal indokolta az újabb támadásokat, hogy azok az iráni akciókban elesett amerikai katonák halálára adott válaszlépések.
A Reuters arról ír, hogy az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint két olajtanker felrobbant, amikor egy általuk veszélyesnek minősített útvonalon próbált áthaladni a Hormuzi-szoros térségében. A Reuters a történteket egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni.
Emellett
- az Ománi-öböl térségében egy kereskedelmi hajót is ismeretlen lövedék talált el;
- Irán több városából robbanásokat jelentettek, míg
- Bahreinben egész nap légvédelmi szirénák szóltak, Kuvait pedig ismét iráni drónok elfogásáról számolt be.
A közel-keleti konfliktus ezzel újabb fordulóponthoz érkezett: ha a húszik valóban képesek akadályozni a szaúdi olajexportot a Vörös-tengeren, a világ energiapiaca egyszerre két stratégiai tengeri útvonal – a Hormuzi- és a Báb el-Mandeb-szoros – kiesésének következményeivel szembesülhet.