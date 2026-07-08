Trump: vége az iráni tűzszünetnek, felrobbant a piac, a befektetők a teljes összeomlás miatt rettegnek – kilőtt az olajár

Meredeken emelkedik az olaj ára, miután ismét kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus: Washington légicsapásokat hajtott végre, újra szankciókat vezetett be az iráni olajexportra, ami felerősítette a közel-keleti ellátási zavaroktól való félelmeket. A keddi, közel 3 százalékos drágulást – amelyet az iráni nyersolaj értékesítését lehetővé tevő amerikai általános engedély visszavonása váltott ki – szerdán újabb árrobbanás követte. Cikkünk írásakor, délelőtt11 után a Brent nyersolaj ára már 5,4 százalékkal, hordónként 78,17 dollárra, míg az amerikai WTI jegyzése 5,6 százalékkal, 74,35 dollárra emelkedett. Mindkét referenciaár június 24. óta a legmagasabb szinten állt, tehát kéthetes csúcsot jelent.

Felrobbant a piac, a befektetők a teljes összeomlás miatt rettegnek – kilőtt az olajár, csúcsokat döntöget Fotó: Stringer

Elszállnak az árak? A most kialakult helyzet komolyságát mutatja, hogy ha az árakat összefüggéseiben nézzük: június végén, a tűzszünetet követően még 70 dollár alá süllyedő Brent ára alig két hét alatt ismét 78 dollár fölé emelkedett, vagyis közel 15 százalékkal drágult, miközben a piac egyre nagyobb valószínűséggel árazza a közel-keleti ellátási zavarok kockázatát.

Közben Donald Trump amerikai elnök a törökországi NATO-csúcstalálkozón a Reuters szerint kijelentette: véget ért az Iránnal a múlt hónapban kötött ideiglenes megállapodás. Magyarul, ennyi volt a tűzszünet. Azt is mondta, hogy nem akar irániakkal foglalkozni, akiket „beteg embereknek” nevezett.

Trump szerint „időpazarlás” Teheránnal tárgyalni, mert az iráni vezetés „hazudik”.

Elszálló olajár: ismét ropognak a fegyverek a Közel-Keleten

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, az Amerikai Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) erői szerdára virradó éjjel nagyszabású katonai csapások sorozatát kezdték meg Irán ellen, válaszul a civi személyzettel működtetett kereskedelmi hajók nemzetközi vízi útvonalon történő célba vételéért és megtámadásáért. Az Egyesült Államok csapásai válaszlépések Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó három kereskedelmi hajó elleni támadásaira. A Központi Parancsnokság Facebook-bejegyzésben közzétett közleménye szerint Irán bizonyított agresszív fellépése indokolatlan és veszélyes volt, és egyértelműen megsértette a tűzszünetet.