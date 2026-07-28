Jó hírre ébredtek a magyar autósok: esik az olajár, mostantól a Molon múlik az üzemanyagárak sorsa

Tovább csökkentek kedden reggel az olajárak, hordónként több mint 1 dollárral mérséklődtek, miután a piacok úgy látták, hogy feléledt a remény az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti, február vége óta tartó háborús konfliktus rendezésére.

Csökkent az olaj világpiaci ára / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A Brent nyersolaj határidős jegyzése kedden hajnalban 1,47 dollárral, azaz 1,66 százalékkal hordónkénti 86,89 dollárra esett, ami július 20-a óta a legalacsonyabb szint. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára 1,45 dollárral, vagyis 1,76 százalék-kal 81,16 dollárra csökkent hordónként, ami szintén július 20-a óta nem látott mélypont – írta a Reuters.

Mindkét jegyzés közel 8 százalékot veszített értékéből a hétfői kereskedési napon, miután az Amerikai Egyesült Államok a hétvégén váratlanul felfüggesztette az Irán elleni légicsapás-sorozatát.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok eredményes tárgyalásokat folytat Iránnal, és reális esély mutatkozik a konfliktus rendezésére. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy amennyiben a tárgyalások kudarcba fulladnak, az amerikai légicsapások folytatódhatnak. Irán eközben hasonló hangvételű nyilatkozatot tett a lehetséges megtorlásról.

„Jelenleg a megkönnyebbülés, hogy sikerült elkerülni a további eszkalációt, enyhítette az árakra nehezedő nyomást, és mérsékelte a szaúdi infrastruktúrát érő húszi támadásokkal kapcsolatos aggodalmakat is. A helyzet azonban továbbra is rendkívül változékony” – írta ügyfeleinek szóló elemzésében Tony Sycamore, az IG elemzője.

„Kérdéses, hogy a húszik rendelkeznek-e elegendő katonai képességgel egy átfogó tengeri blokád fenntartásához, különösen annak fényében, hogy Szaúd-Arábia folyamatos katonai nyomás alatt tartja őket. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a hajóforgalom jelentősen visszaesett mind a Vörös-tengeren, mind a Hormuzi-szorosban” – emelte ki Edward Meir, a Marex elemzője.

Az olajárakat az a hír is lefelé húzta, hogy a Caspian Pipeline Consortium (CPC) oroszországi fekete-tengeri terminálja egyhetes leállást követően újraindította az olajrakodást. Az üzemszünetet ukrán dróntámadások okozták.