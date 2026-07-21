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iráni konfliktus
olajár
Goldman Sachs

Egészen elképesztő olajárat jósol a Goldman Sachs – rémisztő üzemanyagárak jöhetnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A legrosszabb forgatókönyv szerint hordónkénti 120 dolláros olajárral számolnak a Goldman Sachsnál a negyedik negyedévben. Ehhez minden adott, új front nyíl a közel-keleti konfliktusban, a Brent típusú kőolaj jegyzése folyamatosan emelkedik.
Németh Tamás
2026.07.21, 19:29

A hordónként 120 dolláros olajárat sem tartja elképzelhetetlennek a világ egyik legnagyobb globális befektetési bankja. A Goldman Sachs negyedik negyedévre vonatkozó pesszimista jóslata arra alapoz, hogy év végéig sem csitul a közel-keleti konfliktus, de ha mégis lezárnák az iráni háborút, már jóval mérsékeltebb árakkal számolnak az elemzők a Brent és a nyersolaj esetében is. Egyelőre a béke nyoma sem látszik, sőt, a héten elején új front nyílt a háborúban, ami miatt még több olaj tűnhet el a világból. 

Egészen elképesztő olajárat jósol a Goldman Sachs – rémisztő üzemanyagárak jöhetnek
Egészen elképesztő olajárat jósol a Goldman Sachs – rémisztő üzemanyagárak jöhetnek Fotó: NurPhoto via AFP

A New York-i székhelyű pénzügyi szolgáltató július 20-i prognózisát a Bloomberg idézi . A Brent kedden 90 dollár környékén mozog hordónként, a nyersolaj ára pedig 83 dollár – Daan Struyven, a globális árupiaci kutatási részleg társelnöke szerint – és ahogy a Világgazdaság is folyamatosan nyomon követi – „a közel-keleti konfliktus felerősödése és a Perzsa-öbölből kiinduló export drasztikus, 45 százalékos visszaesése" vezetett ide. 

A Goldman elemzői arra az estre, ha sikerül lezárni a február 28-án kirobbant háborút, a jelenleginél még alacsonyabb olajárakat várnak. A Brentet a negyedik negyedévben hordónként 80 dollárra, jövőre pedig 75 dollárra becsülik, feltételezve, hogy a közel-keleti feszültségek enyhülnek. Az elemzők szerint azonban a prognózisokat érintő kockázatok „felfelé irányulnak”, tekintettel a Hormuz-szorosban, valamint a Vörös-tengeren is fennálló szállítási zavarokra. 

Ez pedig mint ma is láthattuk, egy valós probléma, hiszen már az OPEC legnagyobb hatalmát is betámadták. 

Emlékeztetnek rá, hogy a globális energiapiacokat ebben a hónapban komolyan megrázták – a Brent ára ismét hordónként 91 dollár fölé emelkedett – az Egyesült Államok és Irán közötti újbóli összecsapások, ráadásul – tesszük hozzá már ebben a cikkünkben – a jemeni, Irán által támogatott húszi lázadók kedden bejelentették Szaúd-Arábia azonnali tengeri blokádját, ami közvetlen válasz a szaúdi erők által a jemeni főváros, Szanaa ellen alkalmazott katonai zárlatra. Ez a lépés rendkívül súlyos helyzetbe sodorhatja a globális energiapiacot, mivel a Báb el-Mandeb-szoros esetleges lezárása a világ olajkínálatának mintegy 7 százalékát érintené.

Long-Short: Mit javasol a Goldman Sachs?

Bár a második negyedévben csökkent globális készletek miatt az olajpiac jobban ki van téve az ellátási sokkhatásoknak, a kínai import visszaesése és a kereslet kiszámíthatatlansága visszafoghatja az árak drasztikus emelkedését. A Goldman Sachs a befektetőknek a nyersolajból készült finomított termék, a dízel vásárlását javasolja a határidős piacon –2026 decemberi határidős szerződés megvásárlását és 2027 márciusi határidős szerződést az eladásra. Vagyis a Goldman nem a dízel abszolút árára fogadna, hanem az árkülönbözetre. 

Azért teszi ezt, mert Európában a dízelpiac a háborúk és az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt rendkívül szűkös, így a kínálati sokkokra sokkal érzékenyebben reagál, mint a sima nyersolaj.

A háború előtt a dízelpiacok rendkívül feszültek voltak, mutatnak rá. Ukrajna folyamatosan támadta az orosz finomítókat, és az ellátást további kockázatok fenyegették, így hurrikánok, a nyári, már szélsőséges mértéket öltő hőség, valamint az olajszállítás akadozása, technikai leállások. A Brent-olaj keddi, hordónkénti 89,41 dolláros ára év eleje óta mintegy 47 százalékos emelkedést jelent, de az amerikai–iráni konfliktus kezdeti szakaszában meghaladták a 126 dollárt is. 

A helyzeten tovább ront, hogy az elmúlt napokban fokozódott a feszültség. Hormuzban újabb tartályhajót támadtak meg, eközben a húszi lázadók üzenetet küldtek a hajótulajdonosoknak, hogy ne kössenek ki a szaúd-arábiai kikötőkben.

A Hormuzi-szoros tranzitforgalmának szinte teljes leállása miatt a húszi lázadók nyersolaj-szállítmányokat érintő fenyegetése közvetlen veszélybe sodorta Szaúd-Arábia vörös-tengeri exportútvonalát – figyelmeztet már a Rystad Energy AS. Jorge Leon, a kutatócég geopolitikai elemzésekért felelős igazgatója kiemelte: amennyiben nem sikerül tűzszünetet elérni, és a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad a vörös-tengeri hajózást érő fokozódó húszi fenyegetések mellett, rendkívül magassá válik az olajárak jelentős visszapattanásának kockázata. 

Magyarul: ismét bőven 100 dollár feletti hordónkénti árak jöhetnek, ami az üzemanyagárakat is hajtja felfelé. 

Ismét rossz hírt kaptak az autósok, folytatódik a drágulás a hazai kutakon. Keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen emelkedik. Bővebben>>>

Olajár: hogyan jutottunk el idáig?

Egyetlen hét alatt csaknem 10 százalékkal emelkedett a Brent típusú olaj ára. Míg múlt hét hétfőn még 82-83 dollár körül mozgott a hordónkénti árfolyam, péntekre már 88 dollár fölé emelkedett, hétfőn pedig áttörte a lélektani 90 dolláros szintet.

A Brent ára július 13-án még 82-83 dollár körül mozgott, majd a hét folyamán fokozatosan emelkedett. Péntekre 88,10 dolláron zárt, hétfőn pedig újabb több mint 3 százalékos ugrással 90-91 dollár közé emelkedett, ami június közepe óta a legmagasabb szintnek számít. A múlt heti közel 16 százalékos emelkedés hónapok óta a legerősebb heti teljesítmény volt az olajpiacon, ami jól mutatja, milyen gyorsan változott meg a befektetők kockázati megítélése. 

További gond, hogy a globális olajkészletek jelenleg ötéves mélypont közelében járnak. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évekhez képest jóval kisebb puffer áll rendelkezésre egy esetleges hosszabb ellátási zavar kezelésére, ezért a piac rendkívül érzékenyen reagál minden újabb katonai fejleményre.

Energiaválság

Energiaválság
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