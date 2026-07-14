Újra fellángolt a közel-keleti konfliktus, az olaj máris megdrágult – nehéz napok várnak a magyar autósokra

A kiújuló amerikai-iráni összecsapások ismét a pénzpiacok egyik meghatározó mozgatórugójává váltak. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus éleződése ismét megemelte az olajárakat, ami új lendületet adott az inflációs félelmeknek és növelte annak esélyét, hogy az amerikai jegybank már júliusban kamatot emel. A befektetők figyelme eközben a gyorsjelentési szezonra és a friss inflációs adatokra szegeződik – írja a Bloomberg.

A kiújuló amerikai-iráni harcok ismét az egekbe lökhetik a kőolaj világpiaci árát. / Fotó: Marine Nationale / AFP

Ismét elszállt a remény, hogy belátható időn belül helyreáll az olajpiac

A Brent típusú kőolaj ára kedden napközben 2,8 százalékkal, hordónként 85,64 dollárig emelkedett. Az felfelétartó árfolyammozgás annak köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök visszaállította az iráni hajók blokádját a Hormuzi-szorosban. Emellett azt is bejelentette, hogy minden más, a térségen áthaladó hajótól 20 százalékos díj megfizetését várja el.

Mint azt az utóbbi hónapokban számtalanszor leírtuk, a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, ezért minden, a hajózást érintő korlátozás gyorsan megjelenik az olajpiaci árakban.

Az újabb intézkedések pedig jelentősen csökkentették annak esélyét, hogy a térség forgalma rövid időn belül normalizálódjon.

Az amerikai államkötvények hozamai emelkedtek, miközben a pénzpiacok már hozzávetőleg 50 százalékos valószínűséget adnak egy júliusi kamatemelésnek. A várakozásokat Christopher Waller, a Federal Reserve kormányzójának nyilatkozata is erősítette, aki szerint további monetáris szigorításra lehet szükség az árnyomás fékezéséhez.

Meglepő a hazai üzemanyagárak mozgása

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt: némiképp szokatlan időpontben, csak hétfő kora délután jelent meg, hogyan alakul az üzemanyag nagykereskedelmi ára keddtől.

A Holtankoljak.hu a gyakorlat szerint jellemzően délelőttönként teszi közzé a soron következő árdöntéseket, ezúttal viszont csúszás történt. Az üzemanyagár-figyelő blog nem csak ezzel okozott meglepetést, hanem magával a határozattal is.

Hétfő hajnalban ugyanis villámgyorsan 75 dollárról 80 dollár közelébe drágult a Brent olaj jegyzése.

Miközben a dollárral szemben a forint inkább gyengülő pályán halad: egy hete 310 forint váltották, jelenleg 312 forint körül alakul ugynanez.

Márpedig a nagykereskedelmi üzemanyagár meghatározásánál éppen ez a két szempont a legjelentősebb, ami alapvetően eldönti, hogy drágulás vagy árcsökkenés következik.