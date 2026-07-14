Deviza
EUR/HUF360,75 +0,51% USD/HUF316,56 +0,38% GBP/HUF422,83 +0,42% CHF/HUF389,41 +0,58% PLN/HUF83,12 +0,32% RON/HUF68,88 +0,42% CZK/HUF14,85 +0,42% EUR/HUF360,75 +0,51% USD/HUF316,56 +0,38% GBP/HUF422,83 +0,42% CHF/HUF389,41 +0,58% PLN/HUF83,12 +0,32% RON/HUF68,88 +0,42% CZK/HUF14,85 +0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 382,31 +0,12% MTELEKOM2 642 +0,08% MOL4 138 +0,72% OTP44 980 -0,27% RICHTER11 940 +0,34% OPUS370 +0,14% ANY7 060 +0,57% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 820 +1,24% BUMIX9 328,58 -0,11% CETOP4 754,09 -0,63% CETOP NTR3 025,03 -0,57% BUX141 382,31 +0,12% MTELEKOM2 642 +0,08% MOL4 138 +0,72% OTP44 980 -0,27% RICHTER11 940 +0,34% OPUS370 +0,14% ANY7 060 +0,57% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 820 +1,24% BUMIX9 328,58 -0,11% CETOP4 754,09 -0,63% CETOP NTR3 025,03 -0,57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hormuzi-szoros
kőolaj
Közel-Kelet

Újra fellángolt a közel-keleti konfliktus, az olaj máris megdrágult – nehéz napok várnak a magyar autósokra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újra a Közel-Kelet határozza meg a piaci hangulatot. A Hormuzi-szorost érintő amerikai intézkedések felhajtották az olajárakat, ami ismét az inflációs kockázatokat helyezte a befektetők figyelmének középpontjába, miközben a részvénypiacokon is nőtt a volatilitás.
Lehoczky Milán
2026.07.14, 08:55
Frissítve: 2026.07.14, 08:58

A kiújuló amerikai-iráni összecsapások ismét a pénzpiacok egyik meghatározó mozgatórugójává váltak. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus éleződése ismét megemelte az olajárakat, ami új lendületet adott az inflációs félelmeknek és növelte annak esélyét, hogy az amerikai jegybank már júliusban kamatot emel. A befektetők figyelme eközben a gyorsjelentési szezonra és a friss inflációs adatokra szegeződik – írja a Bloomberg.

Közel-Kelet, Hormuzi-szorosCharles de Gaulle repülőgép-hordozóFranciaországIrán, iráni háború, iráni konfliktus, kőolaj
A kiújuló amerikai-iráni harcok ismét az egekbe lökhetik a kőolaj világpiaci árát. / Fotó: Marine Nationale / AFP

Ismét elszállt a remény, hogy belátható időn belül helyreáll az olajpiac

A Brent típusú kőolaj ára kedden napközben 2,8 százalékkal, hordónként 85,64 dollárig emelkedett. Az felfelétartó árfolyammozgás annak köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök visszaállította az iráni hajók blokádját a Hormuzi-szorosban. Emellett azt is bejelentette, hogy minden más, a térségen áthaladó hajótól 20 százalékos díj megfizetését várja el.

Mint azt az utóbbi hónapokban számtalanszor leírtuk, a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, ezért minden, a hajózást érintő korlátozás gyorsan megjelenik az olajpiaci árakban. 

Az újabb intézkedések pedig jelentősen csökkentették annak esélyét, hogy a térség forgalma rövid időn belül normalizálódjon.

Az amerikai államkötvények hozamai emelkedtek, miközben a pénzpiacok már hozzávetőleg 50 százalékos valószínűséget adnak egy júliusi kamatemelésnek. A várakozásokat Christopher Waller, a Federal Reserve kormányzójának nyilatkozata is erősítette, aki szerint további monetáris szigorításra lehet szükség az árnyomás fékezéséhez.

Meglepő a hazai üzemanyagárak mozgása

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt: némiképp szokatlan időpontben, csak hétfő kora délután jelent meg, hogyan alakul az üzemanyag nagykereskedelmi ára keddtől.

A Holtankoljak.hu a gyakorlat szerint jellemzően délelőttönként teszi közzé a soron következő árdöntéseket, ezúttal viszont csúszás történt. Az üzemanyagár-figyelő blog nem csak ezzel okozott meglepetést, hanem magával a határozattal is.

  • Hétfő hajnalban ugyanis villámgyorsan 75 dollárról 80 dollár közelébe drágult a Brent olaj jegyzése. 
  • Miközben a dollárral szemben a forint inkább gyengülő pályán halad: egy hete 310 forint váltották, jelenleg 312 forint körül alakul ugynanez. 

Márpedig a nagykereskedelmi üzemanyagár meghatározásánál éppen ez a két szempont a legjelentősebb, ami alapvetően eldönti, hogy drágulás vagy árcsökkenés következik.

A nagykereskedelmi árak azért is fontosak, mert a kiserkeskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően ehhez igazodnak és lekövetik az árváltozásokat.

Ilyen előzmények után arra lehetett számítani, hogy Magyarországon üzemanyagár-emelés fog történni keddtől.

Ehhez képest váratlanul hatott az új nagykereskedelmi árdöntés. A Holtankoljak.hu legalábbis arról számolt be, hogy keddtől továbbra sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára. 

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1695 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu