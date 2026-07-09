Nem várt helyről kap hős megmentőt Ázsia olajellátása – gigantikus exportoffenzíva készül, a szemünk előtt születik új olajhatalom

Kanada két új olajvezeték építését készíti elő, ezek közül az Albertát Brit Columbiával összekötő új vezetékről Mark Carney miniszterelnök és Danielle Smith albertai kormányfő a napokban jelentette be, hogy az állami és a magántőke együttműködésében, úgynevezett köz- és magánszféra partnerségben (PPP) valósítják meg. A két vezető tavasszal már a végrehajtási megállapodást is aláírta a fejlesztéshez, amihez már konkrét ütemterv is tartozik. Az építési engedély a várakozások szerint 2027 szeptemberére szerezhető meg. Miként a Világgazdaság oldalán korábban bemutattok, az új vezetéknek alapvető szerepe lesz az ázsiai olajéhség kielégítésében, melynek csillapítása az amerikai-iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt továbbra is nehéz feladat marad. A kanadai olajexport növelése Ázsiába ugyanakkor remek bevételi lehetőséget is jelent.

Felgyorsítja új olajexport-vezetékének építését Kanada (illusztráció)

Fotó: pan demin / Shutterstock

Napi egymillió hordós kapacitású vezetékkel tolná meg az olajexportot Kanada

A projekt egyik kulcseleme, hogy az új vezeték a déli nyomvonalat követi majd, vagyis a szövetségi tulajdonban lévő, Edmontonból Burnabyba – Vancouver keleti elővárosába – futó meglévő Trans Mountain vezeték folyosóját használja.

A vezeték végpontja várhatóan a Brit Columbia délnyugati partján, Tsawwassen közelében található Roberts Bank lesz. A térségben jelenleg is működik egy szénkikötő és egy konténerterminál. A projekt összefoglalója szerint a Roberts Bank terminál mintegy 260 hektáros területen épülne meg, és két olyan kikötőhellyel rendelkezne, amelyek képesek fogadni a nagyméretű nyersolajszállító tartályhajókat. Egy-egy ilyen VLCC tanker megközelítőleg 2 millió hordó olajat képes szállítani.

Az északi nyomvonal elkerülésével az 1200 kilométer hosszú vezeték nem haladna át az őslakos nemzetek tulajdonában lévő területeken. Ezek a közösségek korábban következetesen elleneztek minden hasonló beruházást, álláspontjukat pedig a bírósági eljárások srán is sikerült megvédeni.

A fenti nyomvonal mellett szól az is, hogy Brit Columbia északi partvidékén jelenleg is érvényben van az olajszállító tartályhajók közlekedését tiltó szövetségi szabályozás.

David Eby, Brit Columbia miniszterelnöke korábban nem volt hajlandó támogatni olyan vezetéket, amely veszélyeztetné ezt a tilalmat.