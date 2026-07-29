Retteghetnek megint az autósok: Donald Trump további csapásokkal fenyegette meg Iránt, rakétaként lőttek ki az olajárak

Több mint hét százalékkal emelkedett szerdán a kőolaj világpiaci ára, miután ismét felerősödtek a harcok a Közel-Keleten. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus veszélybe sodorhatja a globális olajellátást, miközben az amerikai készletek is nyolcéves mélypontra estek.

Erőteljes árrobbanással reagált az olajpiac a közel-keleti eseményekre / Fotó: somkanae sawatdinak / Shutterstock

Meredek emelkedést mutattak szerdán a kőolaj világpiaci árai, miután ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten:

a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 7,3 százalékkal, 90,25 dollárra emelkedett;

míg az amerikai WTI jegyzése 6,8 százalékos ugrással 84,65 dollárig kapaszkodott.

A piacot elsősorban az mozgatta meg, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia légicsapásokat hajtott végre Irakban működő, Irán által támogatott fegyveres csoportok ellen.

A támadásokat azzal indokolták, hogy ezek a szervezetek dróntámadásokat intéztek szaúdi olajlétesítmények ellen.

A feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjújában újabb katonai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Eközben Teherán ismét jelezte, hogy ellenőrzése alatt kívánja tartani a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost.

Ez különösen érzékeny pont a piac számára, hiszen a tengeri olajkereskedelem jelentős része ezen a szűk átjárón halad keresztül. Az elmúlt napokban a hajóforgalom jelentősen visszaesett, ami tovább erősíti az ellátási zavaroktól való félelmeket. Bár a Vörös-tengeren fekvő Báb-el-Mandeb-szoros részben alternatív útvonalat jelenthet, az elemzők szerint egyelőre nem képes teljes mértékben kiváltani a Hormuzi-szorost.

Globális szinten is akadozik az olajellátás

Az árakat az amerikai készletadatok is támogatták. Az Egyesült Államok nyersolajkészletei egy hét alatt 7,2 millió hordóval csökkentek, 404,5 millió hordóra, ami 2018 óta a legalacsonyabb szint. A visszaesés jóval meghaladta az elemzők által várt 1,3 millió hordós csökkenést, ami arra utal, hogy továbbra is erős a kereslet és az export.

A piacot emellett az is felfelé hajtja, hogy piaci értesülések szerint az OPEC+ októbertől három hónapra felfüggesztheti a kitermelés tervezett növelését. Az elemzők úgy vélik, amíg a közel-keleti konfliktus nem enyhül, a Brent olaj ára könnyen a 80-100 dolláros sávban ingadozhat, ami világszerte újabb inflációs nyomást és magasabb üzemanyagárakat okozhat.