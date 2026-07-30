Megindult az amerikai hadigépezet újabb csapása Irán ellen: kilőtt az olaj ára, a Földközi-tengeren egy gázszállító hajót ért dróntámadás
Súlyos eszkalációt látni az amerikai–iráni konfliktusban, ami további felfordulást okozhat az olajpiacon: az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint helyi idő szerint szerda este hajtották végre a mintegy kétórás hadműveletet, amelynek során több tucat célpontot támadtak Irán területén. A csapások az Iráni Forradalmi Gárda katonai parancsnoki központjait, rakéta- és dróngyártó létesítményeit, part menti megfigyelő- és védelmi rendszereit, valamint tengeri katonai infrastruktúráját érték. Washington szerint az akció célja az volt, hogy tovább csökkentse az Irán és szövetségesei által jelentett fenyegetést az amerikai erőkre, a nemzetközi kereskedelmi hajózásra és a Perzsa-öböl arab államaira.
Iráni rakétatámadás váltotta ki a válaszcsapást, az olajpiacok összerezzentek
Az amerikai támadás az előző napi iráni rakétakilövésekre adott válasz volt. Teherán több ballisztikus rakétát indított amerikai katonai célpontok ellen a térségben, azonban az Egyesült Államok szerint valamennyit elfogták.
Jordánia közölte, hogy légvédelme öt, Iránból indított rakétát semmisített meg.
Biztonságpolitikai elemzők szerint a támadás fordulatot jelenthet az eddigi konfliktusban. Seth Krummrich, a Global Guardian alelnöke szerint Irán ezzel azt jelezte, hogy a jövőben agresszívebben reagálhat az amerikai katonai lépésekre, és egyre távolabb kerülhet a diplomáciai rendezéstől. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy ismét célponttá válhatnak kritikus polgári infrastruktúrák, köztük repülőterek, villamosenergia-hálózatok, tengervíz-sótalanító üzemek, valamint a Perzsa-öböl energiatermelő létesítményei.
Eközben az eszkaláció csütörtökön a reggeli órákban is folytatódott. Hírügynökségi tudósítások szerint Izraeli tüzérségi csapást mért Kuneitra vidékére Szíriában, és a hadsereg azzal fenyegetőzik, hogy kiterjesztik a dél-libanoni hadműveletek körét. Az iráni állami média pedig reggel arról számolt be, hogy három ember halt meg az Egyesült Államok által Keszm-szigetén, az ország déli partjainál, a Hormuzi-szorosban végrehajtott támadásokban. A CENTCOM azt közölte, csapásaikkal nem célóznak civileket.
ENSZ: a konfliktus az egész térségre átterjedhet
António Guterres ENSZ-főtitkár arra figyelmeztetett, hogy egy elhúzódó háború könnyen magával sodorhatja a Közel-Kelet további államait is.
A mostani amerikai támadás különösen azért jelent fordulópontot, mert az Egyesült Államok a hétvégén még felfüggesztette az iráni célpontok elleni műveleteket, hogy teret adjon a diplomáciai egyeztetéseknek. Ez a rövid nyugalmi időszak azonban az iráni rakétatámadások után véget ért.
Donald Trump amerikai elnök már órákkal a hadművelet előtt jelezte, hogy kemény katonai válasz készül. Egy televíziós nyilatkozatában úgy fogalmazott: Iránra „nagyon súlyos csapások” várnak.
Újabb feszültség a Hormuzi-szorosban, gáztanker is kigyulladt Egyiptomnál
Irán csütörtökön azt közölte, hogy két olajszállító tartályhajó megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoros déli útvonalán, azonban az egyik hajón tűz ütött ki, ezért mindkét tanker visszafordult. Az iráni Forradalmi Gárda szerint a hajókat amerikai repülőgépek ösztönözték az áthaladásra, ugyanakkor a tűz keletkezésének okát nem részletezték.
A közlemény ismét hangsúlyozta, hogy
- a Hormuzi-szoros addig nem nyitható meg teljes mértékben, amíg az Egyesült Államok folytatja katonai jelenlétét és beavatkozását a térségben;
- Irán egyúttal figyelmeztette a Washingtonnal együttműködő közel-keleti országokat is, hogy súlyos következményekkel számolhatnak.
A feszültség a tengeri szállításban is érezhető.
A brit Ambrey tengerbiztonsági vállalat szerint dróntámadás érte az amerikai tulajdonú Energos Winter úszó gáztároló hajót az egyiptomi Damietta kikötőjénél, ami a Földközi-tengeren található.
A tűz később átterjedt egy másik, a Gaslog Salem nevű hajóra is. Az egyiptomi kőolajügyi minisztérium megerősítette a kikötőben keletkezett tüzet, azonban dróntámadásról nem tett említést. Az incidens felelőse egyelőre nem ismert.
Az olajpiac ismét az ellátási kockázatokra figyel
A katonai események azonnal megjelentek az energiahordozók árában. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Donald Trump a csapások megkezdése előtt bejelentette azokat, kemény hangvételű nyilatkozata és a katonai válaszlépések hatására a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára már szerdán közel 8 százalékkal, 90,74 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI jegyzése 84,46 dolláron zárt, 6,6 százalékos napi erősödést követően. Csütörtökön az ázsiai kereskedésben ugyan enyhe korrekció következett be, de a piac továbbra is jelentős geopolitikai kockázati prémiumot áraz.
Az eszkaláció miatt csütörtök reggel folytatódott az árak emelkedése, a Brent ára cikkünk készítésekor 92 dollár körül mozgott, de 93 dollár felett is járt a korai órákban:
Az ING Bank árupiaci stratégiai vezetője, Warren Patterson szerint a fejlemények jelentősen rontják a gyors feszültségcsökkentés esélyeit. Különösen aggasztónak nevezte, hogy egyre nagyobb veszély fenyegeti a szaúdi olajipari infrastruktúrát is.
A hétvégi húszi támadásokat követően a napi 400 ezer hordó kapacitású dzazáni finomító leállásáról is érkeztek hírek, ami tovább növeli a tartós kínálati zavarok kockázatát az olajpiacon.