Új magyar-szerb kőolajvezeték terve körvonalazódik: a szerb Transnafta benyújtotta a környezetvédelmi minisztériumnak a beruházás hatástanulmányát, és kérte annak jóváhagyását. A Horgos térségétől Újvidékig húzódó vezeték új északi beszerzési útvonalat nyitna Szerbiának, amely jelenleg kizárólag Horvátország felől, a Janaf rendszerén keresztül jut importált nyersolajhoz.

Új olajvezeték épül a magyar határtól: ezen akar orosz olajat kapni a szomszédos ország, beadták a kérelmet – itt halad a nyomvonala / Fotó: Maksim Safaniuk

A projekt célja nem egyszerűen egy újabb csővezeték megépítése. Belgrád a horvát tranzitútvonaltól való kiszolgáltatottságát csökkentené azzal, hogy Magyarország felől is fogadhatna olajat. A szerb dokumentáció külön kiemeli, hogy Magyarországon halad keresztül a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül jelentős mennyiségű nyersolaj érkezik Európába. Ez a gyakorlatban lehetőséget teremtene arra, hogy a Magyarországra a Barátság vezetéken beérkező, akár orosz eredetű nyersolaj továbbhaladjon Szerbia felé.

Horgostól Újvidékig épülne meg a szerb szakasz

A tervek szerint az új vezeték szerbiai szakasza a magyar határ közelében, Horgostól északkeletre indulna, végpontja pedig a Transnafta újvidéki terminálja lenne. Innen a nyersolajat a már működő szerb rendszeren keresztül továbbíthatnák a pancsovai finomítóhoz.

A mintegy 113 kilométer hosszú, DN450-es névleges átmérőjű vezetéket legfeljebb 70 bar üzemi nyomásra tervezik.

A beruházás része lenne több elzáróállomás, két tisztító- és diagnosztikai állomás, valamint egy újvidéki mérőállomás is. A cső mellett optikai kábelt fektetnének le, amely a teljes rendszer távoli felügyeletét és irányítását szolgálná.

A nyomvonal Újvidék mellett Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya területét érintené. A vezeték nagyrészt mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdőterületeken haladna át, egyes szakaszokon pedig vízfolyások, közutak és vasútvonalak alatt vezetnék el.

Szerbia a horvát útvonal mellé keres alternatívát

Szerbia jelenleg egyetlen irányból jut importált nyersolajhoz. A szállítmányok a horvát Janaf rendszerén keresztül érik el a szerb határt, majd a Transnafta hálózatán jutnak el Újvidékig és a pancsovai finomítóig.