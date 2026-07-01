Súlyos üzenetet hagyott az EU asztalán az energiaóriás távozó vezére: egyre nagyobb a veszély, ne válogassatok – „Ehhez nem kell Nobel-díj, hogy értsük!"

Egyre komolyabb aggodalmat kelt az Európai Unió új metánkibocsátási szabályainak bevezetése. Most Alfred Stern, az OMV leköszönő vezérigazgatója hagyott fontos cetlit a tagállamok asztalán. Az üzenet egyértelmű, Európa az importkorlátozásokkal veszélyezteti az energiabiztonságot. Stern nincs egyedül, Magyarország számára sem mindegy, hogy a törvény milyen formában megy át, hiszen az ország földgázellátása jelentős részben importra épül.

Súlyos üzenetet hagyott az EU asztalán az energiaóriás távozó vezére, az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek Fotó: APA-Images via AFP

Európa saját energiabiztonságát veszélyezteti importpolitikájával, ami egyértelműen szűkíthetik a potenciális gázszállítók körét – állítja az osztrák OMV AG leköszönő vezérigazgatója. Alfred Stern egy olyan kiélezett helyzetben tett ilyen nyilatkozatot, amikor komoly nézetkülönbségek alakultak ki tagállami szinten az Európai Unió metánkibocsátás-csökkentésre irányuló szabályaival kapcsolatban, és olyan országok, mint az Egyesült Államok, vagy Katar arra figyelmeztettek, hogy azok veszélyeztethetik az olaj- és gázellátást. Stern azt is elmondta, hogy a szabályozás – bár a szándék alapvetően jó – azzal a kockázattal jár, hogy elriasztja a cseppfolyósított földgáz exportőreit az Európába történő szállítástól, írja a Bloomberg.

Európa nem válogathat, ehhez nem kell Nobel-díj

A vezérigazgató szerint Európa nincs olyan helyzetben, hogy válogasson és kizárjon bizonyos gázellátási forrásokat, rámutatott tovább, hogy Európa szankciókat vezetett be az orosz gázra és az LNG-re is, miközben a hazai termelés csökkenésével kell szembenéznie. „A korlátozások végső soron azt eredményezhetik, hogy Európának kevesebb beszállítója marad, akik elkerülhetetlenül nagyobb árképzési erővel fognak rendelkezni, és ezáltal megnehezítik a hosszú távú ellátási szerződések megkötését" – mondta. „Egyre jobban korlátozzuk, honnan szerezhetünk be gázt” – mondta Stern szerdán Bécsben az újságíróknak. „Nem kell Nobel-díjat nyerni közgazdaságtanból ahhoz, hogy megértsük a következményeket.”