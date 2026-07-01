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energiabiztonság
OMV Petrom
Európai Unió

Súlyos üzenetet hagyott az EU asztalán az energiaóriás távozó vezére: egyre nagyobb a veszély, ne válogassatok – „Ehhez nem kell Nobel-díj, hogy értsük!"

Alfred Stern, az OMV leköszönő vezérigazgatója a Bloombergnek nyilatkozva figyelmeztetett, hogy az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek. A szigorú importkorlátozások elriaszthatják a kulcsfontosságú LNG-szállítókat, ami a jelenlegi geopolitikai helyzetben ellátási zavarokhoz vezethet. A metánszabályozás körüli vita Magyarország számára is fontos, mivel az ország földgázellátása jelentős részben importra épül.
Németh Tamás
2026.07.01., 15:09

Egyre komolyabb aggodalmat kelt az Európai Unió új metánkibocsátási szabályainak bevezetése. Most Alfred Stern, az OMV leköszönő vezérigazgatója hagyott fontos cetlit a tagállamok asztalán. Az üzenet egyértelmű, Európa az importkorlátozásokkal veszélyezteti az energiabiztonságot. Stern nincs egyedül, Magyarország számára sem mindegy, hogy a törvény milyen formában megy át, hiszen az ország földgázellátása jelentős részben importra épül. 

Súlyos üzenetet hagyott az EU asztalán az energiaóriás távozó vezére, az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek
Súlyos üzenetet hagyott az EU asztalán az energiaóriás távozó vezére, az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek  Fotó: APA-Images via AFP

Európa saját energiabiztonságát veszélyezteti importpolitikájával, ami egyértelműen szűkíthetik a potenciális gázszállítók körét – állítja az osztrák OMV AG leköszönő vezérigazgatója. Alfred Stern  egy olyan kiélezett helyzetben tett ilyen nyilatkozatot, amikor komoly nézetkülönbségek alakultak ki tagállami szinten az Európai Unió metánkibocsátás-csökkentésre irányuló szabályaival kapcsolatban, és olyan országok, mint az Egyesült Államok, vagy Katar arra figyelmeztettek, hogy azok veszélyeztethetik az olaj- és gázellátást. Stern azt is elmondta, hogy a szabályozás – bár a szándék alapvetően jó – azzal a kockázattal jár, hogy elriasztja a cseppfolyósított földgáz exportőreit az Európába történő szállítástól, írja a Bloomberg.  

Európa nem válogathat, ehhez nem kell Nobel-díj

A vezérigazgató szerint Európa nincs olyan helyzetben, hogy válogasson és kizárjon bizonyos gázellátási forrásokat, rámutatott tovább, hogy Európa szankciókat vezetett be az orosz gázra és az LNG-re is, miközben a hazai termelés csökkenésével kell szembenéznie. „A korlátozások végső soron azt eredményezhetik, hogy Európának kevesebb beszállítója marad, akik elkerülhetetlenül nagyobb árképzési erővel fognak rendelkezni, és ezáltal megnehezítik a hosszú távú ellátási szerződések megkötését" – mondta. „Egyre jobban korlátozzuk, honnan szerezhetünk be gázt” – mondta Stern szerdán Bécsben az újságíróknak. „Nem kell Nobel-díjat nyerni közgazdaságtanból ahhoz, hogy megértsük a következményeket.”

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Stern arra is figyelmeztetett, hogy kár túl optimistának lenni azzal kapcsolatban, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás normalizálódik és az ellátási helyzet javulni fog, mivel a geopolitikai kockázatok továbbra is rendkívül magasak. „Európára nyomás nehezedik, hogy tél előtt feltöltse gázkészleteit, és az alacsony tárolási szintek miatt a régió sebezhetővé válhat egy újabb áremelkedéssel szemben, ha a kereslet megnő vagy az ellátási zavarok továbbra is fennállnak" – így Stern. Ettől függetlenül - tette hozzá - az OMV-nek 2030-ig továbbra is napi körülbelül hetvenezer hordó hinnyal kell szembenéznie, figyelembe véve a portfólió egészében bekövetkező természetes termeléscsökkenést. 

A vállalat célja, hogy a termelést a évtized végére napi körülbelül 400 000 hordó olajegyenértékre növelje. Bár a romániai Neptun Deep fekete-tengeri projekt részben pótolni fogja a hiányt, ezek nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a máshol csökkenő termelést. A fennmaradó hiány teljes pótlásához inkább felvásárlásokra lesz szükség, mint kutatásokra – mondta Stern. Mint ismert, a Neptun Deep az Európai Unió legnagyobb új gázlelőhelye az elmúlt években. Gázkincse mintegy 100 milliárd köbméterre tehető, ez több mint egész Közép-Európa éves felhasználása. A termelőprojektet a román állami tulajdonú Romgaz és az ausztriai OMV-hez tartozó OMV Petrom fejleszti. Erről itt írtunk bővebben>>>

Egyre nagyobb az ellenállás

Már 12 ország van azon a listán, akik legalább három évvel halasztanák el az új előírások alkalmazását, az Európai Unió Energiaügyi Tanácsának luxemburgi ülésén Csehország vezetésével létrejött koalíció szerint a 2027 januárjától életbe lépő importszabályok súlyos ellátási válságot és drasztikus áremelkedést okozhatnak. 

A hivatalos nyilatkozatot benyújtó 12 tagállam listája: 

  • Ausztria, 
  • Belgium, 
  • Bulgária, 
  • Csehország, 
  • Magyarország, 
  • Olaszország, 
  • Litvánia, 
  • Hollandia, 
  • Lengyelország, 
  • Románia, 
  • Szlovákia és Svédország. 

A csoporthoz legutóbb az EU legnagyobb gázpiaca, Németország is csatlakozott.

Miről szól? Az új uniós rendelet 2027-től kötelezővé tenné, hogy az EU-ba érkező olaj- és gázszállítmányok esetében igazolják és folyamatosan ellenőrizzék a metánkibocsátást. A cél a szivárgások visszaszorítása, mivel a metán a szén-dioxid után a második legjelentősebb üvegházhatású gáz.

Amerikai és katari nyomás is nehezedik Brüsszelre

A szabályozást nemcsak több tagállam, hanem a legfontosabb energiaszállítók is bírálják:

  • az Egyesült Államok,
  • Katar,
  • Algéria
  • és Nigéria

korábban közös levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy függessze fel vagy módosítsa a rendeletet, mert szerintük jelenleg nincs reális lehetőség az előírások teljesítésére, miközben a 2027-es szállítási szerződéseket már most kötik meg.

Berlin különösen attól tart, hogy a szabályozás miatt egyes beszállítók inkább más piacokra irányítják exportjukat, ami szűkítheti az európai kínálatot és tovább növelheti az energiaárakat. Az aggodalmakat fokozza, hogy az iráni háború miatt kialakult közel-keleti feszültségek eleve megdrágították a repülőgép-üzemanyagot, és érzékennyé tették az ellátási láncokat.

Az Európai Bizottság ugyan késznek mutatkozik arra, hogy könnyítsen a rendelet végrehajtásán, és fontolgatja a szankciók ideiglenes felfüggesztését, de az alapvető szabályozást nem kívánja újranyitni. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint a metánrendelet az uniós klímapolitika egyik kulcseleme, ezért annak céljait nem kívánják feladni.

Magyar szempontból sem közömbös a vita

A metánszabályozás körüli vita Magyarország számára is fontos, mivel az ország földgázellátása jelentős részben importra épül. A Világgazdaság korábban részletesen bemutatta, hogy a rendelet miatt már a nagy energiatermelő országok és az európai ipar is komoly aggályokat fogalmaztak meg, mivel a szigorú jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségek a beszállítók egy részét eltántoríthatják az európai piactól. Emiatt többen attól tartanak, hogy a szabályozás – a kibocsátáscsökkentési célok mellett – az energiaellátás biztonságára és az árakra is érdemi hatást gyakorolhat.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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energiabiztonság

Súlyos üzenetet hagyott az EU asztalán az energiaóriás távozó vezére: egyre nagyobb a veszély, ne válogassatok – „Ehhez nem kell Nobel-díj, hogy értsük!"

Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója a Bloombergnek nyilatkozva figyelmeztetett, hogy az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek.
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