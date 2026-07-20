Irtózatos összegre büntették a magyarok kedvenc online szállítóját, bízhatunk benne?
Az Európai Bizottság hétfőn 550 millió eurós (200 milliárd forint) bírságot szabott ki az egyik nagy kínai e-kereskedőre. Még senki nem kapott ekkora büntetést az Európai Unió online tartalmak felügyeletére vonatkozó szabályrendszere alapján – ami a vállalat baja. A fogyasztók aggodalmát inkább a büntetés indoklása váthatja ki, mert azokkal az árukkal kapcsolatban gerjeszt kétségeket, amelyeket ők rendelnek. Magyarországról az adott szolgáltatót illetően milliószámra.
A megbüntetett online piactér az Európai Unióban és hazánkban is a legnagyobbak között van.
Ezek a legnagyobb online piacterek
Egyes szolgáltatók hazai forgalmát illetően nehéz adatokhoz jutni, a Similarweb havi egyedi látogatók és havi oldalmegtekintések számát összesítő adatai szerint Magyarországon az online piacterek legfrissebb erősorrendje a következő:
- Temu,
- Allegro,
- eMag,
- AliExpress,
- eBay.
Közülük az AliExpress kapta a súlyos brüsszeli büntetést. A forgalmát csak becsülni lehet, de korábbi számok alapján a piacot a szintén kínai – és májusban 200 millióü euróra bírságolt – Temu uralja, de az AliExpressen keresztül is évente milliószámra rendelhetnek árukat a magyarok, több tízmilliárd forint értékben.
Az AliExpressre kiszabott büntetés indoklása, ami aggodalmakat ébreszthet a fogyasztókban, az Európai Bizottság közleményében a következő:
Az Európai Bizottság ma 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre, amiért a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban, a DSA-ban előírt kötelezettségeit: nem mérte fel kellő gondossággal és nem mérsékelte megfelelően az illegális, veszélyes vagy hamisított termékek e-kereskedelmi platformján történő értékesítésével kapcsolatos kockázatokat.
Vagyis a 2024 óta folyó vizsgálat arra jutott, hogy törvényellenes, veszélyt okozó, netán hamis árukat kézbesíthetnek a számunkra, mert a vállalat nem hajtotta végre az ezek kiszűréséhez szükséges elvárt intézkedéseket.
Veszélyes a fogyasztókra, tisztességtelen a versenytársakkal szemben
Nem sztenderd méretű a bírság, amit abból is láthatunk, hogy sokkal nagyobb, mint amit a Temura róttak ki. Az összeg nagyságát a következőképp magyarázta a bizottság:
"Meghatározásakor figyelembe vették a jogsértések jellegét, súlyosságát – különösen az érintett uniós felhasználók számát –, valamint időtartamát. A jogsértések legalább 2025 júniusáig fennálltak, amikor a Bizottság ismertette az AliExpress-szel szembeni előzetes megállapításait. A megfelelő kockázatértékelés elmulasztása és a rendszerszintű kockázatok hatékony mérséklésének hiánya a DSA különösen súlyos megsértésének minősül."
Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai ügyekért felelős ügyvezető alelnöke szerint az AliExpress olyan termékeket értékesített, amelyek nem feleltek meg az uniós környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak.
Ez rendkívül veszélyes a fogyasztóinkra nézve, és tisztességtelen azokkal a vállalatokkal szemben is, amelyek valamennyi szabályunkat betartják
– mondta újságíróknak a Bloomberg beszámolója szerint egy háttérbeszélgetésen.
A bírság kiszámításakor ugyanakkor a Bizottság az AliExpress javára szóló enyhítő körülményeket is figyelembe vett, köztük azt, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály viszonylag új szabályozás.
Mások is kaptak nagy bírságot, de közel sem ekkorát
Európa egyre határozottabban lép fel a 2024-ben teljeskörűen hatályba lépett DSA alapján, és vizsgálatokkal, valamint bírságokkal veszi célba a közösségimédia-vállalatokat és az online piactereket – ecseteli a hátteret a Bloomberg. A jogszabály alapján kiszabott első két bírság közül az egyik 120 millió euró volt Elon Musk X nevű platformjával szemben decemberben, a másik pedig 200 millió euró a kínai e-kereskedelmi óriás, a Temu ellen májusban.
Az AliExpress az Alibaba csoport nemzetközi, főként fogyasztóknak szóló e-kereskedelmi platformja. A csoport legutóbbi pénzügyi évében mintegy 144 milliárd dollár árbevételt ért el. A DSA előírja, hogy a több mint 45 millió uniós felhasználóval rendelkező vállalatoknak fel kell mérniük és mérsékelniük kell az online platformjaikon felmerülő kockázatokat. A jogsértésekért kiszabható bírság elérheti a vállalat éves globális árbevételének 6 százalékát.
Nem értünk egyet a mai döntéssel és az aránytalan bírsággal, amely nem veszi megfelelően figyelembe a már kialakított rendszerünket, valamint az általunk végrehajtott jelentős és proaktív fejlesztéseket
– közölte az AliExpress szóvivője. Hozzátette: a vállalat tanulmányozza a döntést, és mérlegeli a rendelkezésére álló lehetőségeket.
Az AliExpressnek október 20-ig kell benyújtania tervét arra vonatkozóan, miként orvosolja a rendszerszintű kockázatok felmérésének és mérséklésének elmulasztását. A szabályozó hatóságoknak ezt követően két hónapjuk lesz a végleges döntés elfogadására és a terv végrehajtási határidejének meghatározására.
A jogsértést megállapító határozatban foglaltak teljesítésének elmulasztása időszakos kényszerítő bírság kiszabásához vezethet – jelezte a bizottság közleménye. Brüsszel továbbra is egyeztet az AliExpress-szel annak érdekében, hogy a vállalat eleget tegyen a határozatnak, valamint általánosságban a DSA előírásainak – ígérték.