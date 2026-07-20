Irtózatos összegre büntették a magyarok kedvenc online szállítóját, bízhatunk benne?

Az Európai Bizottság hétfőn 550 millió eurós (200 milliárd forint) bírságot szabott ki az egyik nagy kínai e-kereskedőre. Még senki nem kapott ekkora büntetést az Európai Unió online tartalmak felügyeletére vonatkozó szabályrendszere alapján – ami a vállalat baja. A fogyasztók aggodalmát inkább a büntetés indoklása váthatja ki, mert azokkal az árukkal kapcsolatban gerjeszt kétségeket, amelyeket ők rendelnek. Magyarországról az adott szolgáltatót illetően milliószámra.

Online rendelés: az uniós indoklás szerint még mindig nem tudni, nem veszélyes áru kerül-e a csomagba Fotó: Imaginechina via AFP

A megbüntetett online piactér az Európai Unióban és hazánkban is a legnagyobbak között van.

Ezek a legnagyobb online piacterek

Egyes szolgáltatók hazai forgalmát illetően nehéz adatokhoz jutni, a Similarweb havi egyedi látogatók és havi oldalmegtekintések számát összesítő adatai szerint Magyarországon az online piacterek legfrissebb erősorrendje a következő:

Temu, Allegro, eMag, AliExpress, eBay.

Közülük az AliExpress kapta a súlyos brüsszeli büntetést. A forgalmát csak becsülni lehet, de korábbi számok alapján a piacot a szintén kínai – és májusban 200 millióü euróra bírságolt – Temu uralja, de az AliExpressen keresztül is évente milliószámra rendelhetnek árukat a magyarok, több tízmilliárd forint értékben.

Az AliExpressre kiszabott büntetés indoklása, ami aggodalmakat ébreszthet a fogyasztókban, az Európai Bizottság közleményében a következő:

Az Európai Bizottság ma 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre, amiért a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban, a DSA-ban előírt kötelezettségeit: nem mérte fel kellő gondossággal és nem mérsékelte megfelelően az illegális, veszélyes vagy hamisított termékek e-kereskedelmi platformján történő értékesítésével kapcsolatos kockázatokat.

Vagyis a 2024 óta folyó vizsgálat arra jutott, hogy törvényellenes, veszélyt okozó, netán hamis árukat kézbesíthetnek a számunkra, mert a vállalat nem hajtotta végre az ezek kiszűréséhez szükséges elvárt intézkedéseket.

Veszélyes a fogyasztókra, tisztességtelen a versenytársakkal szemben

Nem sztenderd méretű a bírság, amit abból is láthatunk, hogy sokkal nagyobb, mint amit a Temura róttak ki. Az összeg nagyságát a következőképp magyarázta a bizottság: