Betelt a pohár Bukarestben: kiutasítottak egy orosz diplomatát, hazarendelték Románia moszkvai nagykövetét a sorozatos drónterror miatt

Újabb orosz diplomatát nyilvánított nemkívánatos személlyé Románia, egyúttal konzultációra hazarendelte moszkvai nagykövetét – közölte a román külügyminisztérium (MAE).

A román vadászgépek több orosz drónt is lelőttek / Fotó: AFP

Bukarest ezzel arra reagált, hogy július 24. és 26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, ezek közül kettőt a román hadsereg megsemmisítette.

Oana Toiu ügyvivő külügyminiszter utasítására hétfőn ismét bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét a román külügyminisztériumba. A diplomatának bemutatták a Románia területén lelőtt drónok darabjait is.

Az ügyészségi vizsgálatok eredményei szerint az eszközök orosz eredetűek voltak.

A találkozón a román fél határozottan tiltakozott az ismétlődő légtérsértések miatt, amelyeket jogellenes és felelőtlen cselekményeknek nevezett. Bukarest álláspontja szerint Oroszországot terheli a felelősség a térség biztonsági helyzetének romlásáért.

A román külügyminisztérium egyúttal közölte, hogy kiutasítja az orosz nagykövetség egyik diplomatáját. Románia moszkvai nagykövetét pedig konzultációra hazarendelték, ami újabb jele annak, hogy gyorsan romlik a két ország diplomáciai kapcsolata.

Hétfőn ismét felszálltak az F–16-osok az orosz drónok miatt

A román légvédelemnek hétfő reggel újabb légtérsértés miatt kellett intézkednie. A radarrendszer egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F–16-os vadászgép szállt fel a fetești-i légibázisról.

Tulcea megye északkeleti részén már néhány perccel korábban RO-Alert-üzenetben figyelmeztették a lakosságot a légtérből lezuhanó tárgyak veszélyére. A drón ezúttal csak rövid ideig tartózkodott román terület felett, majd Ukrajna irányába távozott, ezért a vadászgépek nem nyitottak rá tüzet. Nem sokkal később robbanásokat jelentettek a határ ukrán oldaláról.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a hétvége folyamán három egymást követő napon kellett fellépnie a román légvédelemnek. Pénteken egy F–16-os Buzau megyében, Padina község közelében, lakatlan terület felett semmisített meg egy drónt.

Az ügyészségi vizsgálat később megállapította, hogy egy iráni tervezésű Shahedről volt szó, amelyből Oroszország rendszeresen vet be Ukrajna ellen.

Szombaton ismét egy román vadászgép lőtt le drónt, vasárnap pedig a Fekete-tenger felett, Sulinától keletre semmisítettek meg egy újabb behatoló eszközt. A román védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta már harminchárom alkalommal sértették meg orosz drónok Románia légterét.