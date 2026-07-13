Kirobbant a botrány, Ursula von der Leyenék csúnyán lebuktak az orosz gázzal: soha ennyi LNG-t nem vásárolt még Európa Putyinéktól – ezek a nyugati országok fizetik érte a legtöbb pénzt

Rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolt az Európai Unió Oroszországtól 2026 első felében, jóllehet néhány hónap múlva már életbe lép az orosz gáz hosszú távú importját tiltó uniós szabályozás. Az adatok szerint az EU-tagállamok csak a Jamal LNG-projektből közel 10 millió tonna gázt importáltak, miközben becslések szerint akár 6 milliárd eurót is fizethettek ezért Moszkvának, miközben teljes tiltásra készülnek.

Kirobbant a botrány, Ursula von der Leyenék csúnyán lebuktak az orosz gázzal: soha ennyi LNG-t nem vásárolt még Európa Putyinéktól / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Kpler elemzőcég adatai szerint az Európai Unió 9,89 millió tonna LNG-t vásárolt a Novatek által irányított Jamal LNG-projektből 2026 első hat hónapjában. Ez 18 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és minden korábbi rekordot felülmúl.

A statisztikák szerint három nyugat-európai ország emelkedik ki az importőrök közül:

Franciaország 3,6 millió tonna,

3,6 millió tonna, Belgium 2,9 millió tonna,

2,9 millió tonna, míg Spanyolország 2,7 millió tonna orosz gázt vásárolt a vizsgált időszakban.

A három ország együttesen gyakorlatilag a Jamal LNG európai exportjának döntő részét adta. Az Urgewald nevű német civil szervezet becslése szerint az Európai Unió összesen akár 6 milliárd eurót is kifizethetett ezekért a szállítmányokért – számolt be róla a Financial Times.

Európa továbbra is kulcsszerepet játszik a Jamal LNG működésében

Az adatok arra is rávilágítanak, hogy az Európai Unió továbbra is meghatározó szerepet tölt be Oroszország legfontosabb LNG-létesítményének működésében. A Jamal LNG az orosz sarkvidéken működik, és speciális Arc7 jégtörő tartályhajók kis flottájára támaszkodik. A projekt működése nagymértékben függ attól, hogy ezek a hajók gyorsan meg tudjanak fordulni az európai kikötőkben, miközben javításaikhoz is jelentős részben európai hajógyárakat vesznek igénybe, köztük francia és dán létesítményeket.

Sebastian Rötters, az Urgewald szankciós szakértője szerint Európa továbbra is biztosítja mindazt, amire a projektnek szüksége van: kikötőket, szolgáltatásokat és piacot. Miközben az európai import új csúcsra emelkedett,

az Ázsiába irányuló Jamal LNG-export drasztikusan visszaesett.

A Kpler adatai szerint az első fél évben az ázsiai szállítások 74 százalékkal csökkentek, és alig haladták meg az 510 ezer tonnát. Ennek egyik oka, hogy több nemzetközi hajózási, biztosítási és finanszírozási vállalat egyre óvatosabb az uniós szankciók miatt.