Szabályos kaszabolást végez Brüsszel: egy titkos terv szerint 1600 céget tenne feketelistára – soha ennyi vállalat nem került még célkeresztbe az orosz kapcsolatai miatt
Az Európai Unió több mint 1600 vállalattal szemben készülhet korlátozásokat bevezetni, mert Brüsszel szerint ezek a társaságok hozzájárulnak Oroszország Ukrajna elleni háborújához – írta az Izvesztyija a Bloomberg értesülései alapján.
A tervezett intézkedés az érintett vállalatok száma alapján az Európai Unió eddigi legnagyobb szankciós lépése lehetne. Amennyiben a javaslatot elfogadják, mintegy ötven százalékkal emelkedne azoknak a gazdasági szereplőknek a száma, amelyek az ukrajnai háború kezdete óta felkerültek az unió korlátozó listáira.
A Bloomberg forrásai szerint a kiszemelt vállalatok együttes éves árbevétele meghaladja a húszmilliárd dollárt, alkalmazottaik száma pedig több mint 265 ezer. A beszámoló egyelőre nem közölt teljes névsort, így nem ismert, hogy pontosan mely országokban működő, milyen ágazatokhoz tartozó cégeket érintenének az intézkedések.
Ősszel születhet döntés az 1600 vállalatról
Az európai tisztviselők a következő hetekben terjeszthetik a tagállamok elé a javaslatot. Erre azért van szükség, hogy a nemzeti kormányoknak elegendő idejük maradjon a több mint 1600 vállalatot tartalmazó lista és annak várható gazdasági következményeinek vizsgálatára.
A terv szerint az uniós külügyminiszterek októberi találkozóján születhetne döntés a korlátozásokról. Az intézkedés azonban még nem tekinthető elfogadottnak: az Oroszországgal szembeni uniós szankciókhoz a tagállamok egyhangú támogatására van szükség.
Brüsszel a lépéssel tovább növelné a nyomást Moszkván, és megpróbálná tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A szankciós politika azonban egyre komolyabb ellenállásba ütközik az unión belül, mivel több tagállam mentességeket követel a saját vállalatai és gazdasága védelmében.
A csomag elfogadását így hosszú alkudozás előzheti meg. A tagállamoknak nemcsak azt kell mérlegelniük, hogy az érintett cégek milyen mértékben segíthetik az orosz háborús erőfeszítéseket, hanem azt is, hogy a korlátozások milyen veszteségeket okozhatnak az európai ellátási láncokban.
Már a huszonegyedik orosz szankciós csomagot is elfogadták
Az Európai Unió júliusban állapodott meg az Oroszországgal szembeni huszonegyedik szankciós csomagról. Ebben 218 új szereplőt – 170 szervezetet és 48 magánszemélyt – vettek célba. A korlátozások az orosz pénzügyi és energiaszektorra, a hadiipari ellátási láncokra, valamint a szankciók megkerülését segítő hálózatokra összpontosítottak – írta a Reuters.
Brüsszel emellett külön korlátozásokat készíthet elő azokkal szemben is, akiket az ukrán gyermekek Oroszországba hurcolásában való közreműködéssel vádol. Ezekről szintén ősszel születhet döntés.
Az 1600 vállalatot érintő lista nagyságrendje ugyanakkor messze meghaladná a korábbi csomagokét. Jóváhagyása nemcsak Oroszország, hanem számos harmadik ország és az európai vállalatok számára is komoly gazdasági következményekkel járhat.