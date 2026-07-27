Deviza
EUR/HUF359,45 -0,25% USD/HUF316,06 -0,28% GBP/HUF420,52 -0,17% CHF/HUF385,95 -0,23% PLN/HUF83,19 -0,22% RON/HUF68,72 -0,27% CZK/HUF14,88 -0,23% EUR/HUF359,45 -0,25% USD/HUF316,06 -0,28% GBP/HUF420,52 -0,17% CHF/HUF385,95 -0,23% PLN/HUF83,19 -0,22% RON/HUF68,72 -0,27% CZK/HUF14,88 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 301,07 -0,12% MTELEKOM2 720 +0,51% MOL4 386 -0,27% OTP45 990 -0,22% RICHTER11 740 0% OPUS360 -2,36% ANY6 850 0% AUTOWALLIS144,5 +0,35% WABERERS4 800 +0,42% BUMIX9 343,15 +0,24% CETOP4 868,31 +0,35% CETOP NTR3 119,41 +0,03% BUX144 301,07 -0,12% MTELEKOM2 720 +0,51% MOL4 386 -0,27% OTP45 990 -0,22% RICHTER11 740 0% OPUS360 -2,36% ANY6 850 0% AUTOWALLIS144,5 +0,35% WABERERS4 800 +0,42% BUMIX9 343,15 +0,24% CETOP4 868,31 +0,35% CETOP NTR3 119,41 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Brüsszel
szankciók Oroszország ellen
válaszlépés

Előre szóltak az oroszok: jön a megtorlás, most már Magyarország is izgulhat – Putyinék bejelentik a válaszlépéseket az új uniós szankciók kivetése miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fokozódhat a feszültség Brüsszel és Moszkva között. Az orosz külügy bejelentette, hogy hamarosan válaszolnak az Európai Unió újabb szankcióira.
VG
2026.07.27, 21:55
Frissítve: 2026.07.27, 22:04

Moszkva a közeljövőben bejelenti az Európai Unió legújabb szankciós csomagjára adott válaszlépéseit – közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy az EU elfogadta a 21. Oroszország elleni szankciós csomagot, amelyet Magyarország is megszavazott.

Moscow,,Russia,-,Dec,23,,2016:,The,President,Of,The orosz
Már készülnek az orosz ellenlépések az EU új szankciói miatt / Fotó: ID1974

Oroszország a közeljövőben ismerteti az Európai Unió 21. szankciós csomagjára adott válaszát – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. 

A diplomata közölte: Moszkva megtorló intézkedései hamarosan nyilvánosságra kerülnek.

Az Európai Unió múlt héten fogadta el az Oroszország elleni újabb büntetőintézkedéseket. A 21. szankciós csomag 48 magánszemélyt és 170 szervezetet vett fel a korlátozások alá esők listájára, emellett több mint 40 hajót is szankcionált. Az intézkedések az orosz bankszektort, több olajfinomítót, valamint a bányászati és kohászati ágazatot is érintik, továbbá lehetővé teszik az Oroszországnak értékesíthető LNG-szállító hajók további korlátozását.

A csomag elfogadását megelőzően hosszú egyeztetések zajlottak a tagállamok között. Magyarország végül támogatta a szankciókat, miután több, a magyar energiabiztonság szempontjából fontos garanciát sikerült elérni a tárgyalások során.

Moszkva egyelőre nem közölte, hogy pontosan milyen ellenlépéseket tervez, azonban az elmúlt évek gyakorlata alapján ezek érinthetik a kereskedelmet, egyes uniós szereplőkkel szembeni korlátozásokat vagy más diplomáciai intézkedéseket is. Az orosz vezetés korábban többször hangsúlyozta, hogy minden újabb uniós szankciós csomagra válaszolni fog.

Elfogadta az Európai Unió az újabb szankciós csomagot: Magyarország is megszavazta – Ursula von de Leyen azonnal reagált

Az orosz-ukrán háború miatt tovább szankcionálják Oroszországot. Az immár huszonegyedik uniós szankciós csomagot hazánk is megszavazta. Az olajpiac kapcsán is fontos döntés született.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13244 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu