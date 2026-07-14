Miközben az Európai Unió hónapok óta az orosz energiahordozókról való leválást hirdeti, a számok egészen más képet mutatnak. Az év első hat hónapjában az uniós országok mintegy 6 milliárd eurót, vagyis közel 2200 milliárd forintot fizettek Oroszországnak a Jamal LNG-projektből származó cseppfolyósított földgázért. Ez minden korábbinál nagyobb bevételt jelentett Moszkvának az ukrajnai háború kezdete óta.

Putyin köszöni szépen: 6 milliárd eurót fizetett Oroszországnak Európa, Ursula von der Leyen nagyon nem ezt ígérte Zelenszkijnek – van miből bombázni Ukrajnát / Fotó: Belga via AFP

A Kpler elemzőcég adatai alapján a szibériai Jamal LNG-exportközpont 2026 első felében közel 10 millió tonna LNG-t szállított európai vásárlóknak. Ez 16 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, miközben Brüsszel éppen az orosz gázimport fokozatos megszüntetésére készül. A környezetvédelmi szervezetként működő Urgewald becslése szerint

Európa összesen 6 milliárd eurót fizetett ki az orosz szállítmányokért az első hat hónapban.

Ez mai árfolyamon megközelíti a 2200 milliárd forintot, vagyis óriási bevételt jelentett az orosz állam számára. A Centre for Research on Energy and Clean Air adatai szerint Oroszország ezzel 2022, az ukrajnai invázió kezdete óta a legmagasabb LNG-bevételét érte el – írja a The Telegraph.

Franciaország, Belgium és Spanyolország volt a legnagyobb vásárló

Az Urgewald szerint a Jamal LNG-termelésének gyakorlatilag egésze Európában talált vevőre. Az export 38 százaléka Franciaországba, 27 százaléka Belgiumba, 25 százaléka pedig Spanyolországba került.

A fennmaradó mennyiséget elsősorban Hollandia és Portugália vásárolta meg,

miközben az Ázsiába irányuló szállítások jelentősen visszaestek.

Sebastian Rötters, az Urgewald szankciós kampányának vezetője élesen bírálta az európai politikát. Mint fogalmazott, miközben Oroszország példátlan intenzitással támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját és civil célpontjait, Európa naponta átlagosan több mint 55 ezer tonna LNG-t vásárol ugyanebből a projektből.

Az Európai Unió áprilistól megtiltotta az új rövid távú orosz LNG-szerződések megkötését, azonban a hosszú távú kontraktusok továbbra is érvényben maradhatnak. A teljes tilalom csak 2027 januárjától lép hatályba, amikor már a meglévő hosszú távú szerződéseket sem lehet teljesíteni. Addig azonban Európa továbbra is jelentős mennyiségű orosz cseppfolyósított földgázt vásárolhat.