Rendkívüli fordulat: az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot, két tagállam blokkolja – ez most nagyon kínos Ursula von der Leyennek

Az Európai Unió Állandó Képviselőinek Bizottsága (Coreper) július 14-én, kedden rendkívüli ülést tartott, hogy elfogadja az Oroszország elleni 21. uniós szankciós csomagot.

Az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot / Fotó: AFP

Mivel a Jevropejszka Pravda értesülései szerint nem született megállapodás, ezért az egyeztetések július 15-én, szerda reggel folytatódnak, de úgy tűnik ez nem lesz egyszerű menet.

Az orosz szankciókat övező vitáról

Mint kiderült az ír soros elnökség július 14-én több mint négy órán keresztül próbált megállapodásra jutni azokkal a tagállamokkal, amelyeknek fenntartásaik vannak a 21. szankciós csomag egyes rendelkezéseit illetően, valamint a július 15-i ülésre is számos kompromisszumos javaslatot előterjesztettek.

A diplomaták elfogadhatónak ítélték, hogy az orosz kőolajra vonatkozó árplafont ne feltétlenül július 15-én, hanem július 16-án vizsgálják felül

− számoltak be brüsszeli források.

Ez nem mond ellent az előírásoknak, mivel a módosításnak legkésőbb a legutóbbi, 2026. január 15-i változtatás után kell megtörténnie. Ennek köszönhetően még egy teljes nap áll rendelkezésre a szankciós csomag egészének elfogadására.

Amennyiben ez nem sikerül, akkor a Coreper akár elkülönítve is dönthet az orosz kőolajra vonatkozó maximális ár befagyasztásáról.

Már hosszabb ideje húzódik a vita

Amikor az uniós tagállamok külügyminisztereinek július 13-án, hétfőn nem sikerült megállapodni, akkor Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője úgy nyilatkozott, hogy

Semmilyen garanciát nem tudok adni. Szerdán ismét összeülnek a nagyköveteink, a munka pedig folytatódik.

Kaja Kallas azt is elárulta, hogy amennyiben nem születik megállapodás, akkor elkezdenek dolgozni egy B terven, de nem ez az elsődleges cél.

A csomagot Görögország és Ausztria akadályozza. Athén energetikai kérdésekkel kapcsolatban fogalmazott meg kritikákat, elsősorban az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) harmadik országokba történő újraexportjának engedélyezésével összefüggésben, míg Bécs pénzügyi vonatkozású kifogásokat emelt.

Ausztria az orosz Rasperia befektetési társasággal szembeni szankciók feloldását kívánja elérni, hogy a Raiffeisen Bank hozzáférhessen a vállalat befagyasztott Strabag-részvényeihez, és azokból ellensúlyozhassa az orosz bírósági eljárásban elszenvedett, mintegy 2,1 milliárd eurós veszteségét.

A céget az orosz oligarchával, Oleg Gyeripaszkával hozzák összefüggésbe. Ezt a kérdést legutóbb 2025 októberében vetették fel nyilvánosan, az Oroszország elleni 19. szankciós csomag tárgyalása során.