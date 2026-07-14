Rendkívüli

Rendkívüli fordulat: az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot, két tagállam blokkolja – ez most nagyon kínos Ursula von der Leyennek

Deviza
EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF314,27 -0,35% GBP/HUF420,7 -0,08% CHF/HUF388,2 +0,27% PLN/HUF82,96 +0,12% RON/HUF68,42 -0,25% CZK/HUF14,81 +0,13% EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF314,27 -0,35% GBP/HUF420,7 -0,08% CHF/HUF388,2 +0,27% PLN/HUF82,96 +0,12% RON/HUF68,42 -0,25% CZK/HUF14,81 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 348,41 +1,52% MTELEKOM2 626 -0,53% MOL4 250 +3,46% OTP45 700 +1,33% RICHTER12 030 +1,09% OPUS368 -0,41% ANY7 050 +0,43% AUTOWALLIS142,5 -1,04% WABERERS4 720 -0,84% BUMIX9 326,6 -0,13% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 068,55 +0,86% BUX143 348,41 +1,52% MTELEKOM2 626 -0,53% MOL4 250 +3,46% OTP45 700 +1,33% RICHTER12 030 +1,09% OPUS368 -0,41% ANY7 050 +0,43% AUTOWALLIS142,5 -1,04% WABERERS4 720 -0,84% BUMIX9 326,6 -0,13% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 068,55 +0,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
szankciós csomag
Oroszország

Rendkívüli fordulat: az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot, két tagállam blokkolja – ez most nagyon kínos Ursula von der Leyennek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem született megállapodás az uniós nagykövetek között. Ez azt eredményezi, hogy az Oroszország elleni legújabb, 21. szankciós csomag tárgyalásai folytatódnak. Brüsszeli források szerint több tagállamnak is fenntartásai vannak a javaslattal kapcsolatban.
Nagy Krisztián
2026.07.14, 21:50
Frissítve: 2026.07.14, 22:36

Az Európai Unió Állandó Képviselőinek Bizottsága (Coreper) július 14-én, kedden rendkívüli ülést tartott, hogy elfogadja az Oroszország elleni 21. uniós szankciós csomagot.

Az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot
Az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot / Fotó: AFP

Mivel a Jevropejszka Pravda értesülései szerint nem született megállapodás, ezért az egyeztetések július 15-én, szerda reggel folytatódnak, de úgy tűnik ez nem lesz egyszerű menet.

Az orosz szankciókat övező vitáról

Mint kiderült az ír soros elnökség július 14-én több mint négy órán keresztül próbált megállapodásra jutni azokkal a tagállamokkal, amelyeknek fenntartásaik vannak a 21. szankciós csomag egyes rendelkezéseit illetően, valamint a július 15-i ülésre is számos kompromisszumos javaslatot előterjesztettek.

A diplomaták elfogadhatónak ítélték, hogy az orosz kőolajra vonatkozó árplafont ne feltétlenül július 15-én, hanem július 16-án vizsgálják felül

− számoltak be brüsszeli források.

Ez nem mond ellent az előírásoknak, mivel a módosításnak legkésőbb a legutóbbi, 2026. január 15-i változtatás után kell megtörténnie. Ennek köszönhetően még egy teljes nap áll rendelkezésre a szankciós csomag egészének elfogadására.

Amennyiben ez nem sikerül, akkor a Coreper akár elkülönítve is dönthet az orosz kőolajra vonatkozó maximális ár befagyasztásáról.

Már hosszabb ideje húzódik a vita

Amikor az uniós tagállamok külügyminisztereinek július 13-án, hétfőn nem sikerült megállapodni, akkor Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője úgy nyilatkozott, hogy

Semmilyen garanciát nem tudok adni. Szerdán ismét összeülnek a nagyköveteink, a munka pedig folytatódik.

Kaja Kallas azt is elárulta, hogy amennyiben nem születik megállapodás, akkor elkezdenek dolgozni egy B terven, de nem ez az elsődleges cél.

A csomagot Görögország és Ausztria akadályozza. Athén energetikai kérdésekkel kapcsolatban fogalmazott meg kritikákat, elsősorban az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) harmadik országokba történő újraexportjának engedélyezésével összefüggésben, míg Bécs pénzügyi vonatkozású kifogásokat emelt.

Ausztria az orosz Rasperia befektetési társasággal szembeni szankciók feloldását kívánja elérni, hogy a Raiffeisen Bank hozzáférhessen a vállalat befagyasztott Strabag-részvényeihez, és azokból ellensúlyozhassa az orosz bírósági eljárásban elszenvedett, mintegy 2,1 milliárd eurós veszteségét.

A céget az orosz oligarchával, Oleg Gyeripaszkával hozzák összefüggésbe. Ezt a kérdést legutóbb 2025 októberében vetették fel nyilvánosan, az Oroszország elleni 19. szankciós csomag tárgyalása során.

Korábban Bulgária is azzal fenyegetett, hogy megvétózza a 21. szankciós csomagot, amennyiben Kirill orosz ortodox pátriárkát nem veszik le a szankciós listáról, később pedig Olaszország is csatlakozott ehhez az állásponthoz. Miután azonban Kirill pátriárkát eltávolították a listáról, ezek a kifogások megszűntek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu