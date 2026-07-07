Pattanásig feszült a helyzet Oroszországban: az üzemanyaghiány miatt egyre idegesebbek az oroszok, tömegjelenetek a benzinkutakon
Az ukrán dróncsapások egyre komolyabb károkat okoznak az orosz olajiparban, ennek következményeit pedig már a hétköznapi emberek is érzik. Az ország számos részén órákig kell várni a benzinkutaknál, miközben a hiány már a gazdaság működését is veszélyezteti.
Egyre súlyosabb üzemanyaghiány alakult ki Oroszországban, miután az ukrán drón- és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az ország olajipari infrastruktúrájában.
A finomítókat ért csapások következtében az orosz benzintermelés az elmúlt egy évben mintegy 25 százalékkal csökkent, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági betakarítás miatt a kereslet is magas.
A hiány mára szinte az egész országra kiterjed. A Guardian értesülései alapján már csak két orosz régiót nem érintenek az ellátási problémák, miközben a kutaknál többórás várakozás vált mindennapossá.
Egy szibériai településen annyira elmérgesedett a helyzet, hogy egy rendőr fegyvert rántott, miután vita tört ki a sorban állók és egy előre furakodó autós között.
A problémák a gazdaságot is egyre érzékenyebben érintik. Több logisztikai vállalat arról számolt be, hogy teherautóik napokra vesztegeltek üzemanyag nélkül, míg a taxisok egy része inkább nem vállal hosszabb fuvarokat, mert attól tart, nem tud majd újra tankolni. Az ágazati szereplők szerint emiatt a fuvarok száma mintegy 20 százalékkal csökkent.
Az oroszok minden eszközt bevetnek, hogy üzemanyaghoz juthassanak
Az ellátási zavarok miatt feketepiac is kialakult. Egyes internetes oldalakon és Telegram-csatornákon jelentős felárral kínálnak benzint, miközben egyre több orosz autós Kazahsztánba vagy Kínába utazik tankolni. A jelenség már külön nevet is kapott: „benzinturizmus”.
Moszkvát sem kerülte el a válság. A főváros több benzinkútja ideiglenesen bezárt, miután júniusban dróntámadás érte az egyik legfontosabb helyi finomítót. Egyes autósok szerint már egy-két órát is várni kell a tankolásra.
A helyzetet jól mutatja, hogy az orosz kormány már Fehéroroszországból, Kazahsztánból és Indiából történő üzemanyag-import lehetőségét is vizsgálja.
Ez rendkívül szokatlan lépés lenne egy olyan országtól, amely normál körülmények között a világ egyik legnagyobb finomított kőolajtermék-exportőre.
Vlagyimir Putyin elismerte, hogy „átmeneti üzemanyaghiány” alakult ki, ugyanakkor azt állította, hogy a helyzet nem kritikus. Független felmérések szerint azonban az ellátási gondok és a háború gazdasági következményei már az elnök népszerűségére is hatással vannak: támogatottsága júniusban négyéves mélypontra csökkent.
Súlyos csapás érte Vlagyimir Putyint: leállt Oroszország legnagyobb finomítója az ukrán dróntámadások után
Több száz kilométerre a frontvonaltól ért célba egy ukrán dróncsapás, amely megbénította az omszki olajfinomító működését. A létesítmény Oroszország egyik legfontosabb benzin- és dízelüzemanyag-termelője.