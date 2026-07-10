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ukrán dróntámadás
Oroszország
üzemanyaghiány
autózás
otthoni munkavégzés

Benzinhiány bénította meg Oroszországot: több régióban már az autóhasználatot is korlátozzák – otthoni munkavégzésre kérik a lakosságot

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Az ukrán dróntámadások nyomán Moszkva egyre súlyosabb üzemanyaghiánnyal küzd. Több orosz régióban már az otthoni munkavégzés visszavezetését és a magánautók használatának korlátozását ajánlják.
VG
2026.07.10, 18:35

Az orosz hatóságok egyre rendkívülibb intézkedésekkel próbálják kezelni az országot sújtó üzemanyagválságot. Szibériában már arra kérik a vállalatokat, hogy ahol lehet, álljanak át távmunkára, miközben a lakosságot az autóhasználat visszafogására szólítják fel.

benzinadó orosz
A benzinhiány már a mindennapi életet is átírja Oroszországban / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Az oroszországi üzemanyagválság újabb szakaszba lépett: több szibériai régió vezetése arra kéri a vállalatokat, hogy ahol lehetséges, 

engedjék dolgozóikat otthonról munkát végezni, miközben a lakosságot is a magánautók használatának visszafogására ösztönzik.

A Tomszki terület helyettes kormányzója, Olga Krilova pénteken közölte, hogy a hivataloknak a szolgálati utak számát is csökkenteniük kell, és a személyes egyeztetések helyett minél több online megbeszélést kell tartaniuk. A cél az üzemanyag-felhasználás és az energiaigény mérséklése.

A szomszédos Novoszibirszki területen még tovább mentek. Konsztantyin Halzov helyettes kormányzó rendelete szerint valamennyi vállalkozásnak azt ajánlják, hogy – a létfontosságú szolgáltatásokat nyújtó dolgozók kivételével – biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét alkalmazottaik számára.

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Oroszország betiltja a dízel exportját, miután az ukrán dróntámadások nyomán kialakult finomítói károk az országot a Szovjetunió felbomlása óta nem látott üzemanyagválságba sodorták. A lépés egyúttal tovább fokozza a nemzetközi energiapiacokra nehezedő nyomást. A dízelexport egyelőre július 31-ig szünetel.

A hatóságok a lakosságnak is egyértelmű üzenetet küldtek: lehetőség szerint ne használják a személyautóikat. Ha mégis útnak indulnak, előzetesen győződjenek meg arról, hogy elegendő üzemanyag áll rendelkezésükre az oda- és visszaútra is.

A két érintett régió az Omszki területtel határos, ahol Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója működik. A létesítmény július 6-án jelentős károkat szenvedett az Ukrajna által végrehajtott dróntámadásokban, ami tovább rontotta az ország üzemanyag-ellátását.

Oroszország-szerte elfogyott az üzemanyag

Helyi beszámolók szerint a válság mára gyakorlatilag az egész országra kiterjed. A 89 orosz régió közül már csak egyben nem vezettek be valamilyen energiatakarékossági vagy üzemanyag-felhasználást korlátozó intézkedést. Egyes térségekben páros és páratlan rendszám alapján szabályozzák a benzin értékesítését, hogy mérsékeljék a hiányt.

Az autósok helyzete egyre nehezebb: régiótól függően akár 12 órát is várakozniuk kell egy tankolásért. Az új intézkedések azt jelzik, hogy az ellátási zavarok már nemcsak a közlekedést, hanem a gazdaság működését és a mindennapi életet is érdemben befolyásolják Oroszországban.

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Egy szibériai benzinkúton rendőrnek kellett fegyvert rántania, amikor elszabadultak az indulatok a hosszú várakozás miatt. Az üzemanyaghiány már Oroszország minden területén problémává vált az ukrán csapások következtében.

 

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