Ide jutott Putyin, Zelenszkij a térdét csapkodja: Indiától kellett kérnie gázolajat
Oroszország történetében szokatlan lépésre kényszerült: tengeri úton Indiából kezdett üzemanyagot importálni, miután az ukrán dróntámadások súlyos fennakadásokat okoztak az ország olajfinomítóiban. Putyinék már nyíltan elismerik, hogy több régióban üzemanyaghiány alakult ki, miközben a nyári csúcsszezonban rekordmagasságba emelkedtek a benzinárak, és egyre hosszabb sorok alakulnak ki a benzinkutaknál.
Az iparági források szerint már legalább 60 ezer tonna benzin indult útnak Indiából Oroszország felé, két tanker fedélzetén. Egy másik forrás szerint Moszkva havonta összesen mintegy 400 ezer tonna üzemanyag importját tervezi különböző országokból, köztük Fehéroroszországból is.
A mostani helyzet közvetlen előzménye, hogy az elmúlt hónapokban Ukrajna egyre intenzívebb dróntámadásokat hajtott végre az orosz energetikai infrastruktúra ellen.
Több orosz olajfinomító is megrongálódott vagy átmenetileg leállt, ami fokozatosan szűkítette az üzemanyag-kínálatot.
Vlagyimir Putyin maga is elismerte a hétvégén, hogy egyes térségekben üzemanyaghiány alakult ki a támadások következtében, ugyanakkor azt állította, hogy az orosz hatóságok kezelni tudják a helyzetet.
A Reuters szerint a nyári időszakban Oroszország napi benzinfogyasztása meghaladja a 110 ezer tonnát, így a finomítók kiesése különösen érzékenyen érinti a piacot.
Már Indiából is üzemanyag érkezik
A Kreml kedden még csak annyit közölt, hogy több országgal tárgyal az üzemanyag-import lehetőségéről, szerdára azonban már meg is érkeztek az első konkrét információk.
Iparági források szerint
legalább két tanker indult Indiából, egyenként 30–40 ezer tonna benzinnel.
Nem ismert, melyik indiai finomító szállítja az üzemanyagot, az azonban biztosnak látszik, hogy Oroszország a következő hónapokban is jelentős importra szorulhat.
Ezzel párhuzamosan Fehéroroszország is jelentősen növelte vasúti üzemanyag-szállításait: június első felében csaknem háromszor annyi benzint küldött Oroszországba, mint május első felében. A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy az orosz parlament a múlt héten módosította az adótörvényt is.
Az új szabályok támogatást biztosítanak az üzemanyag-importhoz, a támogatás mértékét pedig kifejezetten az Indiából történő szállítás költségeihez és áraihoz igazítják. Ez arra utal, hogy az indiai import nem egyszeri megoldás lehet, hanem hosszabb ideig is része maradhat az orosz üzemanyag-ellátásnak.
Különös fordulat az orosz–indiai energiakapcsolatokban
A fejlemény különösen érdekes annak fényében, hogy India közben rekordmennyiségű orosz nyersolajat vásárol.
A hajózási adatok szerint júniusban az indiai olajimport több mint fele Oroszországból érkezett, napi átlagban mintegy 2,7 millió hordó. Az indiai finomítók az olcsó orosz kőolajból állítanak elő üzemanyagot, amelyből most már Oroszország is kénytelen visszavásárolni.
Ez jól mutatja, hogy az ukrán támadások nem az orosz nyersolaj-kitermelést bénították meg, hanem elsősorban a finomítói kapacitásokat. Hiába rendelkezik Moszkva jelentős olajkészletekkel, ha azokból átmenetileg nem tud elegendő benzint és gázolajat előállítani.
Az elmúlt hónapokban Ukrajna egyre nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy ne kizárólag katonai célpontokat, hanem az orosz gazdaság működése szempontjából kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát is támadja.