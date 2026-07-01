Oroszország történetében szokatlan lépésre kényszerült: tengeri úton Indiából kezdett üzemanyagot importálni, miután az ukrán dróntámadások súlyos fennakadásokat okoztak az ország olajfinomítóiban. Putyinék már nyíltan elismerik, hogy több régióban üzemanyaghiány alakult ki, miközben a nyári csúcsszezonban rekordmagasságba emelkedtek a benzinárak, és egyre hosszabb sorok alakulnak ki a benzinkutaknál.

Ide jutott Putyin, Zelenszkij a térdét csapkodja: Indiától kellett kérnie gázolajat / Fotó: Anadolu via AFP

Az iparági források szerint már legalább 60 ezer tonna benzin indult útnak Indiából Oroszország felé, két tanker fedélzetén. Egy másik forrás szerint Moszkva havonta összesen mintegy 400 ezer tonna üzemanyag importját tervezi különböző országokból, köztük Fehéroroszországból is.

A mostani helyzet közvetlen előzménye, hogy az elmúlt hónapokban Ukrajna egyre intenzívebb dróntámadásokat hajtott végre az orosz energetikai infrastruktúra ellen.

Több orosz olajfinomító is megrongálódott vagy átmenetileg leállt, ami fokozatosan szűkítette az üzemanyag-kínálatot.

Vlagyimir Putyin maga is elismerte a hétvégén, hogy egyes térségekben üzemanyaghiány alakult ki a támadások következtében, ugyanakkor azt állította, hogy az orosz hatóságok kezelni tudják a helyzetet.

A Reuters szerint a nyári időszakban Oroszország napi benzinfogyasztása meghaladja a 110 ezer tonnát, így a finomítók kiesése különösen érzékenyen érinti a piacot.

Már Indiából is üzemanyag érkezik

A Kreml kedden még csak annyit közölt, hogy több országgal tárgyal az üzemanyag-import lehetőségéről, szerdára azonban már meg is érkeztek az első konkrét információk.

Iparági források szerint

legalább két tanker indult Indiából, egyenként 30–40 ezer tonna benzinnel.

Nem ismert, melyik indiai finomító szállítja az üzemanyagot, az azonban biztosnak látszik, hogy Oroszország a következő hónapokban is jelentős importra szorulhat.

Ezzel párhuzamosan Fehéroroszország is jelentősen növelte vasúti üzemanyag-szállításait: június első felében csaknem háromszor annyi benzint küldött Oroszországba, mint május első felében. A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy az orosz parlament a múlt héten módosította az adótörvényt is.