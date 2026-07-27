Ukrajna megelégelte az amerikai Patriot-rakétáktól való függést, európai légvédelmi rendszer fejlesztésének élére állna
Európai rakétavédelmi rendszert építene Ukrajna: 2027 közepére készülhet el a Freyja prototípusa – írja értesülései alapján a Reuters. A fejlesztés mögött álló projektet irányító Davyd Aloian, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács helyettes titkára közölte: hamarosan összeül az a nemzetközi irányító bizottság, amelynek feladata a kutatás-fejlesztési költségek felmérése lesz. A Freyja-projekt hivatalos elindítását két héttel ezelőtt Párizsban jelentették be, ahol tíz európai ország vezetői – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – és mintegy egy tucat védelmi ipari vállalat képviselői találkoztak az új európai ballisztikus rakétavédelmi koalíció létrehozására. Egy sikeres együttműködés csökkentené az amerikai Patriot-rakétáktól való függőséget.
Ukrajna továbbra is a Patriot rakétákra támaszkodik
Ukrajna jelenleg súlyosan függ az amerikai Patriot légvédelmi rendszerektől, amelyek az egyetlen olyan eszközök az ukrán arzenálban, amelyek bizonyítottan képesek megbízhatóan elfogni az orosz ballisztikus rakétákat. A Patriot-rendszerek utánpótlását azonban az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette: a politikai bizonytalanság, a korlátozott készletek és a hosszú gyártási idő, amin egyik pillanatról a másikra nem változtat az sem, hogy az ankarai NATO-csúcson Trump megígérte, hogy Washington átadja a csúcsfegyverek gyártási licenszét Kijevnek. Más kérdés – itt írtunk róla részletesebben –, hogy Ukrajna valószínűleg nem lenne képes megbirkózni a drága fegyverek önálló előállításának feladatával.
Eközben Oroszország fokozta ballisztikus rakétatámadásait Kijev és a déli kikötőváros, Odessza ellen. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hetekben több tucat rakétát indítottak, amelyek jelentős részét nem sikerült elfogni az elfogórakéták hiánya miatt. Ukrajnának kiemelten fontos, hogy csökkentse függését a Patriot-rakétáktól, és önállóan halmozzon fel védelmi eszközöket az orosz ballisztikus rakéták ellen.
„Mivel rendkívül szoros határidőkkel dolgozunk, ambiciózus célunk van: a jövő év első felére elkészíteni a minimálisan működőképes terméket” – mondta Davyd Aloian. Hozzátette: ez már egy olyan prototípus lenne, amely képes bizonyítani a rendszer gyakorlati működését.
Ukrajna ezért saját fejlesztésű európai alternatívát sürget. Kijev kész a Freyja-program rendelkezésére bocsátani egy indítóberendezést és egy elfogórakétát is.
Zelenszkij ukrán elnök korábban úgy fogalmazott, hogy ezek már csak tesztelésre várnak, és reményei szerint a rendszer akár egy éven belül működőképessé válhat.
A projektben részt vevő európai partnerektől Ukrajna elsősorban fejlett technológiákat vár:
- korszerű radarokat,
- érzékelőket, valamint
- rakétairányítási és vezérlési szakértelmet.
A kezdeményezéshez eddig olyan jelentős védelmi ipari szereplők csatlakoztak, mint az Eurosam – amely a francia–olasz SAMP/T elfogórendszert gyártja –, valamint a Leonardo, a Thales és a svéd Saab. A francia–olasz SAMP/T és a német IRIS-T légvédelmi rendszerek ugyan jelentős képességekkel rendelkeznek, de egyelőre nem bizonyították, hogy képesek lennének az orosz ballisztikus rakéták elfogására.
Az ukrán rakéta- és dróngyártó Fire Point, amely a Flamingo robotrepülőgép fejlesztőjeként vált ismertté, a projekt vezető ipari partnerévé válhat. A vállalat a múlt hónapban megállapodást kötött a német védelmi ipari céggel, a Hensoldttal a rendszerhez szükséges radarok biztosításáról.
„Lego-modellként” épülhet az európai rakétavédelem
A Freyja egyik legfontosabb eleme az úgynevezett nyílt rendszerarchitektúra lesz. A cél egy olyan rugalmas konstrukció kialakítása, amelyben az egyes országok saját fejlesztésű technológiáikat is beilleszthetik a közös rendszerbe.
Aloian szerint a projekt logikája hasonló a Lego építőelemeihez: különböző gyártók és országok különböző rendszerelemei kapcsolódhatnak egymáshoz.
A fejlesztők szerint ez a megközelítés olcsóbbá és gyorsabban bővíthetővé teheti a rendszert a jelenlegi amerikai Patriot-megoldásnál, amelyre több európai ország is támaszkodik.
A projekt finanszírozására külön szervezet vagy alap létrehozását is fontolgatják, amely összegyűjthetné a résztvevő országok hozzájárulásait és biztosíthatná a fejlesztés hosszú távú stabilitását.
Aloian szerint az ipari vállalatok közvetlen bevonása a kormányok mellett felgyorsíthatja a folyamatokat és csökkentheti a bürokratikus akadályokat. „A koalíciónak gyakorlati, nem pedig politikai alapokon kell működnie” – hangsúlyozta.
Franciaország Rafale vadászgépekkel és fegyvergyártással segíti Ukrajnát
A Freyja-program mellett Ukrajna újabb jelentős francia támogatási csomagot is kap. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk,
Emmanuel Macron francia elnök bejelentése szerint Párizs Rafale vadászgépeket, modern légvédelmi rendszereket, radarokat és rakétákat biztosít Kijev számára.
A két ország emellett közös fegyvergyártási programot is indít.
A francia elnök egyben azt is közölte, hogy Franciaország engedélyezi több fejlett fegyverrendszer ukrajnai gyártását.