Ukrajna megelégelte az amerikai Patriot-rakétáktól való függést, európai légvédelmi rendszer fejlesztésének élére állna

Európai rakétavédelmi rendszert építene Ukrajna: 2027 közepére készülhet el a Freyja prototípusa – írja értesülései alapján a Reuters. A fejlesztés mögött álló projektet irányító Davyd Aloian, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács helyettes titkára közölte: hamarosan összeül az a nemzetközi irányító bizottság, amelynek feladata a kutatás-fejlesztési költségek felmérése lesz. A Freyja-projekt hivatalos elindítását két héttel ezelőtt Párizsban jelentették be, ahol tíz európai ország vezetői – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – és mintegy egy tucat védelmi ipari vállalat képviselői találkoztak az új európai ballisztikus rakétavédelmi koalíció létrehozására. Egy sikeres együttműködés csökkentené az amerikai Patriot-rakétáktól való függőséget.

Ukrajna európai légvédelmi rendszert fejlesztene, hogy függetlenedjen a Patriot-rakétáktól (illusztráció)

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Ukrajna továbbra is a Patriot rakétákra támaszkodik

Ukrajna jelenleg súlyosan függ az amerikai Patriot légvédelmi rendszerektől, amelyek az egyetlen olyan eszközök az ukrán arzenálban, amelyek bizonyítottan képesek megbízhatóan elfogni az orosz ballisztikus rakétákat. A Patriot-rendszerek utánpótlását azonban az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette: a politikai bizonytalanság, a korlátozott készletek és a hosszú gyártási idő, amin egyik pillanatról a másikra nem változtat az sem, hogy az ankarai NATO-csúcson Trump megígérte, hogy Washington átadja a csúcsfegyverek gyártási licenszét Kijevnek. Más kérdés – itt írtunk róla részletesebben –, hogy Ukrajna valószínűleg nem lenne képes megbirkózni a drága fegyverek önálló előállításának feladatával.

Eközben Oroszország fokozta ballisztikus rakétatámadásait Kijev és a déli kikötőváros, Odessza ellen. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hetekben több tucat rakétát indítottak, amelyek jelentős részét nem sikerült elfogni az elfogórakéták hiánya miatt. Ukrajnának kiemelten fontos, hogy csökkentse függését a Patriot-rakétáktól, és önállóan halmozzon fel védelmi eszközöket az orosz ballisztikus rakéták ellen.

„Mivel rendkívül szoros határidőkkel dolgozunk, ambiciózus célunk van: a jövő év első felére elkészíteni a minimálisan működőképes terméket” – mondta Davyd Aloian. Hozzátette: ez már egy olyan prototípus lenne, amely képes bizonyítani a rendszer gyakorlati működését.