Pestis a szomszédban: nem sikerült kordában tartani, újabb kitörést jelentettek Romániában

Újabb, több mint nyolcszáz juhból álló állományban igazolták a kiskérődzők pestisét Romániában, alig egy hónappal azután, hogy ugyanazon a településen egy szomszédos farmon felszámolták az első fertőzött nyájat. A rendkívül ragályos állatbetegség terjedését a szabálytalan állatszállítások és a nyomonkövetési rendszer kijátszása is segítheti: Kolozs megyében nemrég 75 olyan juhot találtak élve, amelyek a hivatalos nyilvántartás szerint már elpusztultak egy korábbi járványkitörés felszámolásakor.

A pestis terjedése eddig szerencsére elkerülte Magyarországot, de itthon is közvetlen állategészségügyi és gazdasági kockázatot jelent Fotó: Lorko David

Az újabb kiskérődzőpestis-gócot a romániai Maros megyei Csatófalva (Viișoara) községben azonosítottak. A fertőzést a román állategészségügyi hatóság nemzeti laboratóriuma erősítette meg, az érintett gazdaságban pedig valamennyi juhot leölik - közölte tegnap a hatóság vezetője.

A mintavétel idején 847 állatot tartottak a telepen. Közülük mintegy 160 fiatal juh és bárány már a hivtalos beavatkozás előtt elpusztult. A román hatóság szerint egyértelmű járványügyi kapcsolat mutatható ki a mostani és a községben egy hónappal korábban felszámolt első góc között: a két nyáj egymás mellett legelt. A helyzet arra figyelmeztet, hogy a vírus nemcsak közvetlen állatszállítással, hanem

a legelőkön kialakuló érintkezés,

a közösen használt eszközök, járművek, ruházat

vagy állatgondozó személyzet révén

is továbbterjedhet.

Pestis: országos korlátozást rendeltek el

A csatófalvai eset már a második járványkitörés a településen, miközben Brassó megyében is találtak fertőzött állományt. A román hatóságok ezért harmincnapos országos korlátozást vezettek be a juhok és kecskék mozgatására.

A gazdákat arra szólították fel, hogy ne vásároljanak és ne értékesítsenek állatokat, ne mozgassák engedély nélkül a nyájakat, valamint különösen ügyeljenek a nyíráshoz használt eszközök fertőtlenítésére. A hatóság szerint ebben az időszakban a gyapjú, a bárányok és a tenyészállatok értékesítése is járványügyi kockázatot jelenthet.

A korlátozások ugyanakkor súlyos gazdasági veszteségeket okozhatnak a román juhtartóknak. Az élőállat-forgalom leállása miatt a gazdák nem tudják piacra vinni az állatokat, miközben továbbra is viselniük kell a takarmányozás és az állategészségügyi védekezés költségeit. A járvány elhúzódása az exportot, a vágóhidak ellátását és a tenyészállat-kereskedelmet is visszavetheti.