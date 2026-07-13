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nemesfém
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Arany, ezüst, platina: kiderült, hol van azokból a legtöbb – a három legfontosabb nemesfém olyan hatalmat ad néhány országnak, amikről mások csak álmodhatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nemesfémek a világ legértékesebb természeti erőforrásai közé tartoznak: egyszerre töltenek be pénzügyi tartalékeszköz és kulcsfontosságú ipari alapanyag-szerepet. Míg az aranyat elsősorban értékőrző befektetésként tartják számon, addig az ezüst és a platinacsoportba tartozó fémek nélkülözhetetlenek a feldolgozóiparban, a tisztaenergia-technológiákban és az elektronikai iparban. Egy friss összeállítás azt mutatja be, mely országok rendelkeznek a legnagyobb ismert, gazdaságosan kitermelhető nemesfémtartalékokkal aranyból, ezüstből, platinából.
Juhász Péter
2026.07.13, 06:40

Stratégiai jelentősége van annak, hogy egy ország területén a modern gazdaság termelési igényeihez szükséges ásványkincsekből mekkora mennyiség található, ezt a napokban megjelent összeállításunkban mutattuk be Világgazdaság oldalán. Most a Visual Capitalist összesítésére és az Egyesült Államok Földtani Intézete által kiadott Mineral Commodity Summaries 2026 című kiadványra támaszkodva azt mutatjuk be, mely országok uralják a három, gazdasági szempontból legfontosabb nemesfém, az arany, az ezüst és a platina ismert nyersanyag-készleteit. Nem meglepő, hogy a listák élén olyan országneveket látni, melyek az ásványkincslistán is az élen végeztek.

SAFRICA-STRICKING MINERS, Impala Platinum, platina
Dél-Afrika a világ legjelentősebb platinaszállító országa, az arany és az ezüst mellett a gazdasági szermpontból legfontosabb nemesfém egyik fő termelője az Impala Platinum nevű vállalat - a felvétel a Johannesburg közelében található telephelyéről készült
Fotó: AFP

Ausztrália és Oroszország vezeti az aranyrangsort

A világ legnagyobb aranytartalékával Ausztrália rendelkezik: a becslések szerint 13 ezer tonna arany található gazdaságosan kitermelhető lelőhelyein, ami a globális készletek mintegy ötödét jelenti. Ausztrália a globális ásványkincslistán is az élen végzett: számos fontos nyersanyagból ott található a legnagyobb ismert tartalék.

A második helyen Oroszország áll 12 ezer tonna arannyal, míg a valaha vezető aranytermelőnek számító Dél-Afrika már csak a harmadik helyet foglalja el.

A legnagyobb ismert aranytartalékok:

  • Ausztrália: 13 000 tonna (a globális mennyiség 20 százaléka)
  • Oroszország: 12 000 tonna (18 százalék)
  • Dél-Afrika: 5 000 tonna (8 százalék)
  • Indonézia: 3 600 tonna (6 százalék)
  • Kanada: 3 200 tonna (5 százalék)
  • Egyéb országok: 29 200 tonna (44 százalék)
  • Világ összesen: 66 000 tonna

Ausztrália és Oroszország együtt a világ ismert aranykészleteinek közel kétötödét birtokolja. Miközben a jegybankok tovább növelik aranytartalékaikat, a bányavállalatok pedig egyre gyengébb érctartalmú lelőhelyeket kénytelenek kitermelni, ezek a készletek hosszú távon kiemelkedő stratégiai jelentőséget képviselnek.

Az ezüstkészletek egyenletesebben oszlanak meg az országok között

A világ legnagyobb ezüsttartaléka Peruban található, amelyet Oroszország és Ausztrália követ csaknem azonos mennyiséggel.

A legnagyobb ezüsttartalékok:

  • Peru: 110 000 tonna (a globális mennyiség 18 százaléka)
  • Oroszország: 92 000 tonna (15 százalék)
  • Ausztrália: 91 000 tonna (15 százalék)
  • Kína: 67 000 tonna (11 százalék)
  • Lengyelország: 59 000 tonna (10 százalék)
  • Egyéb országok: 191 000 tonna (31 százalék)
  • Világ összesen: 610 000 tonna

Az arannyal ellentétben az ezüstkészleteket egyetlen ország sem uralja. 

Az öt legnagyobb készlettel rendelkező állam ugyanakkor a világ ismert ezüstvagyonának mintegy kétharmadát birtokolja, ami a lelőhelyek viszonylag széles földrajzi megoszlását tükrözi.

Az ezüst iránti keresletet egyre inkább a napelemek, az elektronikai ipar és más ipari felhasználások hajtják, ezért az energiatranzíció előrehaladtával ezek a készletek stratégiai jelentősége tovább növekedhet.

arany ezüst nemesfémek
Arany- és ezüstöntvények (illusztráció)
Fotó: Angel Garcia

Dél-Afrika messze a legnagyobb platinakincs birtokosa

A platinacsoportba tartozó fémek készletei jóval koncentráltabban oszlanak meg, mint az aranyé vagy az ezüsté.

Dél-Afrika önmagában a világ ismert platinacsoportfém-készleteinek mintegy 83 százalékával rendelkezik, így messze a legfontosabb szereplő ezen a piacon.

A legnagyobb platinacsoportfém-tartalékok:

  • Dél-Afrika: 63 millió kilogramm (a globális mennyiség 83 százaléka)
  • Oroszország: 11 millió kilogramm (15 százalék)
  • Zimbabwe: 1,3 millió kilogramm (2 százalék)
  • Egyesült Államok: 590 ezer kilogramm (1 százalék)
  • Kanada: 310 ezer kilogramm (0,4 százalék)
  • Világ összesen: több mint 76 millió kilogramm

Dél-Afrikán és Oroszországon kívül a platinacsoportba tartozó fémek készletei viszonylag szerények, ezért a globális ellátás különösen érzékeny lehet az ebben a néhány termelő országban bekövetkező esetleges zavarokra.

A platinacsoportba tartozó fémek – köztük a platina, a palládium, a ródium, az irídium, az ozmium és a ruténium – nélkülözhetetlenek a katalizátorok, az elektronikai eszközök, az ékszerek, az orvostechnikai berendezések, valamint a feltörekvő hidrogén-üzemanyagcellás technológiák gyártásában. 

A gazdasági szempontból három legfontosabb nemesfém - arany, ezüst, platina - nyersanyagpiaci ralija az elmúlt években figyelmet érdemlő volt. S bár mindhárom anyag árában megfigyelhetők ingadozások, áraik tencenciaszerű erősödése még inkább fontosságukra irányítja a figyelmet.

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