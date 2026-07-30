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luxusipar
EssilorLuxottica
tőzsde
Ray-Ban

Perre mennek a legendás napszemüvegmárka örökösei - 10 milliárd euró a tét - és a fél olasz gazdaság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Látszólag a világ egyik legismertebb napszemüvegmárkájáról szól a családi spagetti-western, valójában az egyik legnagyobb olasz befektetési társaság feletti ellenőrzésről. Az EssilorLuxxotica vállalatban jelentős érdekeltségekkel rendelkező Delfin ugyanis nem csak a Ray-Ban tulajdonosa, de komoly befektetései vannak Olaszország több stratégiai jelentőségű pénzügyi intézményében, köztük a Banca Monte dei Paschi di Siena, az Assicurazioni Generali és az UniCredit részvényeiben.
D. GY.
2026.07.30, 13:31

Leonardo Maria Del Vecchio, a néhai apja által felépített Ray-Ban-birodalom örököse, néhány nappal a június 30-i, kulcsfontosságú részvényesi közgyűlés előtt nyilvánosan felszólította családja vagyonkezelő társaságát, hogy támogassa két testvére üzletrészének mintegy 10 milliárd eurós (11,5 milliárd dolláros) kivásárlását.

Ray-Ban
A Ray-Ban csak a jéghegy csúcsa, az egyik legnagyobb olasz családi vagyon sorsa a tét / Fotó: ZUMAPRESS.com

A 31 éves Del Vecchio pénteken a tulajdonában lévő Quotidiano Nazionale online lap honlapján közzétett nyílt levélben azzal vádolta a Delfin Sarl igazgatótanácsát, hogy nem adott egyértelmű magyarázatot a tervezett ügylethez való folyamatosan változó hozzáállására. Az ügylet révén ő válna a luxemburgi székhelyű befektetési holding legnagyobb részvényesévé. 

Az ügy már nem pénzügyi kérdés, hanem vállalatirányítási probléma

 – írta Del Vecchio, aki azt is megkérdőjelezte, hogy miért csak azt követően merültek fel aggályok a tranzakcióval kapcsolatban, hogy a részvényesek már jóváhagyták annak kulcsfontosságú elemeit, illetve miután a nyilvános kommunikáció a szerkezetátalakítást a vállalat stabilitását erősítő lépésként mutatta be.

Harc a családi vagyonért

Beavatkozása tovább élezi az Európa egyik legnagyobb családi vagyonának irányításáért folyó küzdelmet, és rávilágít arra is, milyen nehéz végigvinni Del Vecchio javaslatát a bonyolult vállalatirányítási struktúrában, amelyet Leonardo Del Vecchio, a Luxottica alapítója – akinek birodalmából később az EssilorLuxottica jött létre – még 2022-ben bekövetkezett halála előtt alakított ki. 

A terv részben azt a célt szolgálja, hogy enyhítse a családon belüli megosztottságot, viszont eddig rendre megnehezítette a konszenzust a stratégiai döntésekben.

  • Del Vecchio testvérei, Luca és Paola Del Vecchio együttesen birtokolják a Delfin 25 százalékát, és ő ezt a részesedést kívánja megvásárolni. 
  • A tranzakció nyomán tulajdoni hányada 37,5 százalékra emelkedne, amivel messze a legnagyobb részvényessé válna, és ezzel akár lezárhatná az öröklés körüli évek óta tartó bizonytalanságot.

Az ügylet azonban attól függ, hogy sikerül-e összeállítani egy összetett, 10 milliárd eurós finanszírozási csomagot az UniCredit, a BNP Paribas és a Crédit Agricole részvételével. Bennfentes források szerint ez lenne Európa egyik legnagyobb, magánszemély által kezdeményezett akvizíciós finanszírozása.

Del Vecchio szerint a finanszírozásban részt vevő bankok az utóbbi időben nagyobb bizonyosságot kértek 

  • a jövőbeni osztalékpolitikával, 
  • a tőkeszerkezet stabilitásával és 
  • a Delfin hosszú távú stratégiájával kapcsolatban. 

Bár ezek jogos elvárások, a Delfin igazgatótanácsa – állítása szerint – nem alakított ki egységes és átlátható álláspontot arra vonatkozóan, miként kívánja kezelni ezeket a kérdéseket.

Miközben továbbra is kérdések övezik a finanszírozást, a La Repubblica beszámolója szerint a Delfin elnöke, Francesco Milleri egy alternatív megoldást mérlegel. Ennek értelmében 

  • maga a holding vásárolná vissza Luca és Paola Del Vecchio eladásra kínált részesedését, a korábban megállapított, mintegy 10 milliárd eurós értékelésen, 
  • majd az így megszerzett részvényeket újraosztaná a fennmaradó hat örökös között. 
  • A javaslatot akár már a június 30-i éves közgyűlés elé is terjeszthetik.

Sokkal többről szól a történet, mint a Ray-Ban napszemüvegek

Del Vecchio legutóbbi nyilatkozata tovább erősíti a Delfin vállalatirányításával kapcsolatos kérdéseket. A holding jelentős részesedéssel rendelkezik az EssilorLuxotticában, emellett komoly befektetései vannak Olaszország több stratégiai jelentőségű pénzügyi intézményében, köztük a Banca Monte dei Paschi di Siena, az Assicurazioni Generali és az UniCredit részvényeiben.

A több mint 40 milliárd eurós nettó eszközértékű Delfin mára meghatározó szereplővé vált az olasz vállalati életben, és gyakran kerül a banki konszolidációval, illetve a pénzügyi szektor tranzakcióival kapcsolatos viták középpontjába.

Az örökösök a hónap végén tartják a holding éves közgyűlését, amelyen elfogadják az éves beszámolót és döntenek az osztalék kifizetéséről.

„A június 30-i közgyűlés nem az osztalékról, nem a mérlegről és nem is az ügylet lezárásáról fog szólni” – írta Del Vecchio. „Sokkal mélyebb kérdésről döntünk: arról, hogy mi a Delfin valódi természete, és milyen jövő vár rá.”

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