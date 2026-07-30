Perre mennek a legendás napszemüvegmárka örökösei - 10 milliárd euró a tét - és a fél olasz gazdaság

Leonardo Maria Del Vecchio, a néhai apja által felépített Ray-Ban-birodalom örököse, néhány nappal a június 30-i, kulcsfontosságú részvényesi közgyűlés előtt nyilvánosan felszólította családja vagyonkezelő társaságát, hogy támogassa két testvére üzletrészének mintegy 10 milliárd eurós (11,5 milliárd dolláros) kivásárlását.

A Ray-Ban csak a jéghegy csúcsa, az egyik legnagyobb olasz családi vagyon sorsa a tét / Fotó: ZUMAPRESS.com

A 31 éves Del Vecchio pénteken a tulajdonában lévő Quotidiano Nazionale online lap honlapján közzétett nyílt levélben azzal vádolta a Delfin Sarl igazgatótanácsát, hogy nem adott egyértelmű magyarázatot a tervezett ügylethez való folyamatosan változó hozzáállására. Az ügylet révén ő válna a luxemburgi székhelyű befektetési holding legnagyobb részvényesévé.

Az ügy már nem pénzügyi kérdés, hanem vállalatirányítási probléma

– írta Del Vecchio, aki azt is megkérdőjelezte, hogy miért csak azt követően merültek fel aggályok a tranzakcióval kapcsolatban, hogy a részvényesek már jóváhagyták annak kulcsfontosságú elemeit, illetve miután a nyilvános kommunikáció a szerkezetátalakítást a vállalat stabilitását erősítő lépésként mutatta be.

Harc a családi vagyonért

Beavatkozása tovább élezi az Európa egyik legnagyobb családi vagyonának irányításáért folyó küzdelmet, és rávilágít arra is, milyen nehéz végigvinni Del Vecchio javaslatát a bonyolult vállalatirányítási struktúrában, amelyet Leonardo Del Vecchio, a Luxottica alapítója – akinek birodalmából később az EssilorLuxottica jött létre – még 2022-ben bekövetkezett halála előtt alakított ki.

A terv részben azt a célt szolgálja, hogy enyhítse a családon belüli megosztottságot, viszont eddig rendre megnehezítette a konszenzust a stratégiai döntésekben.

Del Vecchio testvérei, Luca és Paola Del Vecchio együttesen birtokolják a Delfin 25 százalékát, és ő ezt a részesedést kívánja megvásárolni.

A tranzakció nyomán tulajdoni hányada 37,5 százalékra emelkedne, amivel messze a legnagyobb részvényessé válna, és ezzel akár lezárhatná az öröklés körüli évek óta tartó bizonytalanságot.

Az ügylet azonban attól függ, hogy sikerül-e összeállítani egy összetett, 10 milliárd eurós finanszírozási csomagot az UniCredit, a BNP Paribas és a Crédit Agricole részvételével. Bennfentes források szerint ez lenne Európa egyik legnagyobb, magánszemély által kezdeményezett akvizíciós finanszírozása.