Részvénypiac: figyelmeztetnek az elemzők, veszélyes buborék alakulhat ki az amerikai tőzsdéken

Az elemzők az S&P 500 vállalatainak nyereségére vonatkozó várakozásait a Covid-járvány utáni fellendülés óta a leggyorsabb ütemben emelik. A Wall Street vállalati nyereségnövekedésre vonatkozó várakozásai a világjárvány utáni gazdasági kilábalás óta nem látott tempóban emelkednek, ami egyre több befektetőben kelt aggodalmakat; a részvénypiac emelkedését alátámasztó profitbecslésekben egy úgynevezett „eredménybuborék” (earnings bubble) alakulhat ki.

A bika a Wall Streeten - a részvénypiac szereplői buborék kialakulására figyelmeztetnek / Fotó: Brendan McDermid

A Bloomberg adatai szerint az elemzők jelenleg azt várják, hogy az S&P 500 vállalatainak nyeresége a következő 12 hónapban 25 százalékkal nő, amit az amerikai gazdaság ellenálló képessége és a mesterséges intelligencia körüli fellendülés hajt.

Egyre nehezebben tarthatók az eredményvárakozások

A második negyedéves gyorsjelentési szezon előtt azonban egyre több befektető aggódik amiatt, hogy milyen gyorsan emelkednek az elemzői várakozások. Attól tartanak, hogy

az MI-vállalatok növekvő költségei,

a technológia iránti kereslet esetleges visszaesése vagy

az a nehézség, hogy a hatalmas beruházásokból tényleges profit keletkezzen,

végül a vártnál gyengébb eredményekhez vezethet.

Ben Inker, a GMO vagyonkezelő eszközallokációs részlegének társigazgatója szerint a következő két évre vonatkozó profitelőrejelzések „rendkívül gyors ütemben emelkednek, amire válság utáni helyreállásokon kívül még nem volt példa.”

A konszenzusos előrejelzések szerint a következő 12 havi nyereségvárakozások hat hónap alatt közel 20 százalékkal emelkedtek, ami 2021 óta a legnagyobb növekedés.

„A piac számára az lesz a kijózanító pillanat, amikor ráébred, hogy ezek az előrejelzések nem fognak teljesülni” – nyilatkozta a Financial Timesnak.

A csipgyártók és a technológiai titánok (például a Microsoft, az Alphabet, az Amazon, vagy a Meta) profitvárakozásait az óriási számítási kapacitás iránti kereslet hajtja. A Capital Economics elemzői a múlt héten arra figyelmeztettek, hogy az MI-hoz kapcsolódó részvénypiacok közel kerülhetnek ahhoz a ponthoz, ahol a nyereségvárakozásokat és a tőkekiadási várakozásokat már nehéz fenntartani. Ha ezek korrigálnak, az szélesebb részvénypiaci visszaesést is kiválthat.